Heidelberg. (van) Dubai, Barcelona, Berlin - und jetzt auch Heidelberg. Die US-amerikanische Schnellrestaurantkette "Five Guys" eröffnet gleich mehrere Filialen in der Region. Restaurants sind unter anderem in Heidelberg und Mannheim geplant. Das bestätigt das Unternehmen jetzt auf seiner Facebookseite.

Wie die RNZ bereits Anfang März berichtet hat, soll "Five Guys" in das Eckhaus Märzgasse/Hauptstraße, in dem sich derzeit noch eine Schuhfiliale von Dielmann befindet, einziehen. Wann genau, ist noch nicht bekannt.

Viele Burger-Fans nehmen einen langen Weg auf sich, nur um in den Genuss von "Five Guys" zu kommen. Das ist bald Geschichte, denn das Unternehmen, das in Virginia von einem Paar mit fünf Söhnen gegründet wurde, expandiert. Weitere Standorte sind in Planung, in Baden-Württemberg unter anderem noch in Stuttgart.

"Five Guys" ist für seine überschaubare Speisekarte bekannt. Im Angebot: lediglich Fritten, Burger, Sandwiches, Hotdogs und Milchshakes. Ein Burger besteht nur aus wenigen Zutaten, wie zum Beispiel Salat, Peperoni- und Tomatenscheiben, Soßen und Zwiebeln - wahlweise auch mit Speck und/oder Bacon. Auch die rotweiße Einrichtung ist relativ schlicht gehalten. Dennoch stehen Fastfood-Liebhaber hier Schlange.

Was steckt hinter dem Hype? Bei "Five Guys" können Besucher live verfolgen, wie ihre individuell erstellten Burger zubereitet werden. Erdnüsse, die in den Restaurants ausliegen, versalzen einem die Wartezeit. Ein Besuch ist nicht nur ein Geschmackserlebnis: Laute Musik, singende Mitarbeiter und eine gut funktionierende Arbeitskette in der Burgerproduktion sorgen für einen kleinen Show-Effekt. Dann wäre da noch der Geschmack, der "Five Guys" vielleicht so beliebt macht. Davon muss sich aber jeder selbst überzeugen.