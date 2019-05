Wahl: Heidelberg an der Spitze

Für der Europawahl haben sich die drei Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Heidelberg/Weinheim Lothar Binding (SPD), Franziska Brantner (Grüne) und Karl A. Lamers (CDU) zusammengetan - und für den Gang an die Urnen unter dem Motto "HDforEurope" die Werbetrommel gerührt.

Jetzt, fünf Tage nach der Wahl, ziehen sie Bilanz. Und die ist erfreulich: Denn Heidelberg hat bei der Europawahl die höchste Wahlbeteiligung in Baden-Württemberg erreicht. Zwar gebe es Gemeinden in Baden-Württemberg, in denen die Wahlbeteiligung noch stärker gewesen sei als in Heidelberg, schreiben die Abgeordneten, aber im Kreisvergleich zwischen den 44 Stadt- und Landkreisen führt Heidelberg die Liste an, dicht gefolgt von Tübingen mit 69,9 Prozent.

Insgesamt sind in Heidelberg 70.400 Menschen zur Wahl gegangen, circa 16.500 mehr als bei der letzten Europawahl 2014. Zur Wahl aufgerufen waren 100.384 Menschen. "Das ergibt eine Rekordwahlbeteiligung von 70,1 Prozent im Stadtkreis Heidelberg", so Lamers. "Im Vergleich mit allen anderen Land- und Stadtkreisen in Baden-Württemberg sind wir an der Spitze", sagt auch Brantner. Und Binding ergänzt: "Damit haben wir unser Ziel erreicht."

Erstaunliches sei unterdessen in Schlierbach passiert. Hier steigerten die Einwohner die Wahlbeteiligung am stärksten. 20 Prozent mehr Menschen als noch 2014 gingen zur Wahl, nämlich 79,1 Prozent (2014: 59,1). Damit ist Schlierbach der Gewinner des von den Bundestagsabgeordneten initiierten Stadtteilwettbewerbs. Zur Belohnung soll es jetzt ein Stadtteilfest geben. Gleich danach kommt der Stadtteil Boxberg, hier gingen dieses Jahr 57,5 Prozent an die Urne (2014: 38,9 Prozent).

Jetzt werden zudem unter den Teilnehmern der Aktion "Vote&Win" die von Heidelberger Geschäften und Institutionen gesponserten Preise verlost. Rund 60 Heidelberger hatten bis zum Wahltag, 18 Uhr, Fotos von sich gepostet oder per Mail eingesendet, um damit ihre Teilnahme an der Wahl kundzutun und andere Mitbürger zu motivieren. Heute werden wir die Gewinner ausgelost und schriftlich informiert. (ani)

