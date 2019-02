Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Sanierungsstau der Universität ist enorm. Baudezernent Alexander Matt beziffert ihn auf 600 bis 700 Millionen Euro, knapp eine Dreiviertelmilliarde. Mit welchen Schwierigkeiten die Bauexperten der Ruperto Carola und des Landes - abseits des Masterplans und der besseren Verkehrsanbindung für das Neuenheimer Feld - umgehen müssen, wird besonders deutlich am Theoretikum.

Dabei geht es um einen Komplex im Zentrum des Campus, der aus 20 Gebäuden besteht und flächenmäßig fast so groß ist wie die gesamte Uni Mannheim. Mindestens bis Mitte der 2040er Jahre wird sich die Sanierung der 40 Jahre alten Häuser hinziehen. Nach drei Jahren Bauzeit wurde nun endlich ein Teil fertiggestellt: die Pharmazie und Pharmakologie, Im Neuenheimer Feld 366.

Plan des Theoretikums im Neuenheimer Feld. Das rot markierte Gebäude 366 wurde gerade neu saniert, als Nächstes ist die Hausnummer 326 an der Reihe. Grafik: RNZ

16,8 Millionen Euro kostete allein dieser Bauabschnitt: Vom Erdgeschoss bis zum zweiten Obergeschoss wurde alles neu gemacht. "Nur das Skelett blieb stehen", sagte Universitätsrektor Bernhard Eitel im Rahmen einer kleinen Feierstunde. Die veralteten Labore, die Haustechnik, alles wurde rausgeschmissen. Mehrmals mussten die Studenten und Wissenschaftler in den vergangenen drei Jahren umziehen. Jetzt endlich freuen sie sich über modern ausgestattete Labore der Sicherheitsstufen eins und zwei, helle und komfortable chemische und pharmazeutische Praktikumsräume im Erdgeschoss. Das Besondere an diesem Gebäude: Hier arbeiten die Abteilungen der Medizinischen Fakultät, der Pharmazie und der Pharmakologie interdisziplinär mit dem Zentrum für Neurowissenschaften, das zur Kernuniversität gehört, zusammen. In dem Gebäude sind auch Tierhaltungs- und Tieruntersuchungsräume für die pharmazeutische Forschung untergebracht.

Eitel bedankte sich bei den Nutzern für ihre Geduld. Und Bernd Müller, der bei der Behörde "Vermögen und Bau" für die Landesimmobilien in Mannheim und Heidelberg zuständig ist, betonte, dass eine Komplettsanierung auf einen Schlag wegen der beengten Platzverhältnisse im Neuenheimer Feld nicht möglich war.

Die Pläne, die seine Vorgänger einst hatten, im Gewann Hühnerstein im Handschuhsheimer Feld ein komplett neues Theoretikum zu bauen und dann dorthin umzuziehen, waren zu teuer. Vor allem waren sie aber auch kommunalpolitisch nicht erwünscht. Das Gebiet liegt nördlich des Klausenpfades, viele Handschuhsheimer und Naturschützer wehren sich vehement gegen dessen Bebauung. Stattdessen wird das in die Jahre gekommene Theoretikum nun abschnittsweise saniert, während nebenan geforscht wir. Müller: "Wir machen Lärm, machen Schmutz und brauchen viel Verständnis."

"Wir müssen weiter neu bauen, aber auch Altes sanieren. Wir müssen also unseren Hunger stillen und die Seuchen bekämpfen", betonte Universitätsrektor Eitel. Die Arbeiten am Theoretikum verglich er mit einer Dombaustelle. Wenn irgendwann einmal das letzte Gebäude saniert sei, müsse man wieder von vorne anfangen. Und es gibt immer wieder böse Überraschungen. In einem Installationsturm des Gebäudes 366 fanden die Sanierer Asbest, wodurch sich die Arbeiten in die Länge zogen und 1,2 Millionen teurer wurden als geplant.

Und doch will Eitel das Theoretikum nicht missen. An kaum einem anderen Ort arbeiten Wissenschaftler unterschiedlichster Disziplinen so eng bei- und miteinander. Nun steht das Team von "Vermögen und Bau" schon wieder in den Startlöchern: Als Nächstes ist das Gebäude 326, zwei Häuser weiter, an der Reihe.