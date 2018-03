Heidelberg. (hob) Die Diskussion um eine neue Notfallzufahrt für Rettungsfahrzeuge ins Neuenheimer Feld sorgte vor zwei Jahren für heftigen Streit im Gemeinderat. Dementsprechend groß war nun der Unmut im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss, dass Teile des alten Beschlusses noch immer nicht umgesetzt wurden.

"Diese Vorlage ist eine Unverschämtheit", ärgert sich Peter Holschuh (Grüne). Auf Antrag der Bunten Linken hatte der Gemeinderat im Februar 2016 beschlossen, dass überprüft werden soll, ob Vorrangschaltungen an den Ampeln eingerichtet werden können, um die Ein- und Ausfahrt der Rettungswagen bei Stau an den Kreuzungen zu beschleunigen. Passiert ist seither nichts. Stattdessen schreibt die Stadtverwaltung in einer Informationsvorlage: "Nach einer Diskussion mit den Beteiligten der Universität und dem Rettungsdienst (...) werden diese Themen aktuell durch das Ingenieurbüro Brenner aus Aalen auf Notwendigkeit und Machbarkeit überprüft."

"Die Art und Weise wie die Universität mit uns umspringt, ist eine Unverschämtheit", sagte Holschuh. Erst im Sommer solle das Brenner-Gutachten vorliegen. Dabei habe Oberbürgermeister Eckart Würzner bei der Frage nach der neuen Notfallzufahrt den Stadträten damals die Pistole auf die Brust gesetzt: Es gehe in dieser Frage um Leben und Tod. Ähnlich äußerte sich Michael Pfeiffer (GAL): "Damals wurden wir sogar aufgefordert, namentlich abzustimmen." Dass sich Stadt und Universität nicht darum gekümmert hätten, wie es weitergeht, sei "eine Frechheit".

Die Frage der Vorrangschaltung sei doch gar nicht so komplex, meinte Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke). Ähnliches gebe es doch jetzt schon an der Speyerer Straße bei der Feuerwache. "Ich hätte gedacht, dass unser Verkehrsmanagement genug Kompetenz besitzt, um das auch im Neuenheimer Feld schnell umzusetzen." Und während SPD-Stadtrat Karl Emer fand, dass es beschämend sei, wie mit solchen Themen in Heidelberg umgegangen wird, bat Matthias Kutsch (CDU) um Geduld: "Wir sollten auf die Ergebnisse des Ingenieurbüros warten."

Statt den vom Uniklinikum favorisierten Ausbau des Radwegs am Neckarufer beschloss der Gemeinderat im Februar 2016 eine Zufahrt über die Jahn- und Kirschnerstraße bis zu den Marsiliusarkaden. Falls sich im Hofmeisterweg der Verkehr staut, sollen die Rettungswagen über eine ehemalige Baustraße nach Süden und dann weiter zur Chirurgischen Klinik fahren. Zunächst hatte die Verwaltung sogar behauptet, der Gemeinderat habe die Radweg-Variante beschlossen, musste aber dann den Fehler einräumen. Bei einer erneuten Abstimmung wurde die Variante abgelehnt.