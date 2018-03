Heidelberg. (dpa-lsw) Für ein neues Forschungsgebäude hat Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) in Heidelberg eine Absichtserklärung über Fördergelder in Höhe von 25 Millionen Euro unterzeichnet. "Wir verstärken damit unsere Bemühungen, hier ein international wahrnehmbares Kraftzentrum der Lebenswissenschaften zu schaffen - ein Bereich mit enormem Zukunfts- und Wachstumspotenzial", sagte sie am Freitag in der Neckarstadt. Mit dem Projekt, an dem unter anderen auch die Max-Planck-Gesellschaft beteiligt ist, gewinne die Metropolregion Rhein-Neckar weiter an Attraktivität.

Das neue Gebäude ist Teil des lebenswissenschaftlichen Innovationscampus "Heidelberg 4 Life" und soll in unmittelbarer Nähe zum Max-Planck-Institut errichtet werden. Die Organisatoren hoffen auf hoch qualifizierte Nachwuchskräfte. "Herkömmliche Wertschöpfungsketten sind im Umbruch - daher sind Ansätze wie dieser, die über die Wissenschaft hinaus eine starke wirtschaftliche Bedeutung entfalten können, ganz besonders wichtig", sagte Bauer.