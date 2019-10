Von Timo Teufert

Heidelberg. Wegen der Aufregung um eine Anordnung von Oberbürgermeister Eckart Würzner, dass Bezirksbeiratssitzungen nicht mehr für Anliegen und Anregungen von Bürgern unterbrochen werden dürfen, meldet sich jetzt die Stadtverwaltung zu Wort. Im Interview erklärt der Leiter der Sitzungsdienste, Norbert Brand, warum sich die Art für die Beteiligung von Bürgern in den Bezirksbeiratssitzungen verändert hat.

Herr Brand, warum hat die Stadtverwaltung eigentlich das Fass mit den Sitzungsunterbrechungen für Bürgerfragen in Bezirksbeiratssitzungen aufgemacht?

Wir haben kein Fass aufgemacht. Wir wollten eine Klarstellung, wie die zulässigen Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung in den Sitzungen aussehen. Deshalb wurde die bisherige Handhabung mit Sitzungsunterbrechungen rechtlich überprüft. Da gab es in der Vergangenheit immer mal wieder Auffälligkeiten, weil sich Interessenvertreter eingebracht haben, die in dem Stadtteil gar keine direkte Betroffenheit hatten.

Der Leiter der städtischen Sitzungsdienste, Norbert Brand. Foto: Rothe

Können Sie dafür ein konkretes Beispiel nennen?

Nein, da geht es um konkrete Sitzungen und konkrete Personen. Das wollen wir nicht personalisieren.

Wenn Sie nicht sagen wollen, was der Anlass war, würde mich interessieren, wie oft so ein Missbrauch vorkam?

Wir beobachten das schon über einen längeren Zeitraum. Über unsere Sitzungsleitung haben wir da einen guten Einblick. Ich will auch gar nicht verhehlen, dass es einen Fall gab, bei dem man gesagt hat, jetzt hat es wirklich überhandgenommen. Aber diesen einen Fall wollen wir nicht benennen. Es kann nicht darum gehen, einzelne Personen oder ein einzelnes Gremium an den Pranger zu stellen. Es geht darum, einen rechtskonformen Weg zu gehen.

Sie regeln jetzt also die Beteiligung in den Sitzungen wegen eines einzigen Falls neu?

Es war ja mehr als ein Fall. Und wir regeln auch nichts neu. Wir haben eine Klarstellung gemacht. Es ist rechtlich einfach nicht der richtige Weg, Bürger und Zuhörer in Bezirksbeiratssitzungen über eine Sitzungsunterbrechung zu Wort kommen zu lassen. Dafür gibt es das Instrument der Anhörung. Damit können sich betroffene Bürger weiterhin auch ganz spontan in den Sitzungen melden und gehört werden. Dem Oberbürgermeister und der Verwaltung ist es sehr wichtig, dass sich die Bürger direkt in den Sitzungen beteiligen können.

Aber wozu dann das Ganze? Warum machen Sie es denn komplizierter als vorher?

Das Instrument der Anhörung gab es schon immer - und auf diesem Weg können sich betroffene Bürger schon immer zu Wort melden. Wir haben aber beobachtet, dass sich in den Bezirksbeiräten Leute über den Weg der Sitzungsunterbrechung geäußert haben, die nicht im Stadtteil wohnen und die nicht persönlich betroffen sind. Das sind letztendlich Lobbyisten, die sich da äußern. Das sehen wir problematisch.

Wie wollen Sie denn aber diese Lobbyisten erkennen?

Die Sitzungsleitung nimmt die Wortmeldung entgegen und muss die Person fragen, ob sie von diesem Thema persönlich betroffen ist. Die Betroffenheit ist zum Beispiel gegeben für Anwohner einer Straße oder eines Stadtteils, in dem eine Maßnahme stattfinden soll. Keine Betroffenheit ist aber gegeben, wenn ein Münchner Bürger in einem Heidelberger Bezirksbeirat irgendwelche Positionen vertreten will.

In der Geschäftsordnung der Bezirksbeiräte steht aber, dass die Bürger sich außerhalb der Beratungen äußern dürfen.

Ja, genau das ist das Missverständnis. Das heißt, dass sich die angehörten Personen nicht im direkten Wortaustausch mit den bestellten Bezirksbeiräten befinden. Der Bürger trägt sein Anliegen vor und setzt sich dann wieder auf seinen Platz. Die Bezirksbeiräte gewichten und beraten dann diese Meinungsäußerung. Das bedeutet dieses: Außerhalb der Beratung.

Trotz der Regelung in der Geschäftsordnung ist das rechtswidrig?

Die rechtliche Unzulässigkeit von Sitzungsunterbrechungen, damit dort Bürger zu Wort kommen, ergibt sich nicht aus der Geschäftsordnung der Bezirksbeiräte, sondern direkt aus dem Kommunalverfassungsrecht, der Gemeindeordnung. Eine Sitzungsunterbrechung dient dazu, dass sich die Gremienmitglieder untereinander über Abstimmungsmodalitäten und Verfahrensfragen mit dem Vorsitzenden verständigen. Aber das Instrument sieht nicht vor, dass sich externe Personen im Gremium einbringen können. Für die Bürger gibt es andere Möglichkeiten - zum Beispiel die Anhörung, wie sie auch in der Geschäftsordnung vorgesehen ist.

Über 25 Jahre lang hat doch aber alles gut funktioniert.

Aber eine Anhörung ist etwas anderes, als wenn man sagt: Ich mache eine Sitzungsunterbrechung und jeder darf reden. Klar ist: Die Beteiligung der Bürger in den Sitzungen wollen der Oberbürgermeister und die Verwaltung auf keinen Fall zurückfahren. Sondern wir wollen es in klare Bahnen lenken. Das Instrument wechselt, aber die Ergebnisse, die Zielrichtung und der Wille zur Einbindung zur Beteiligung bleiben unverändert. Bei der Anhörung können sich die Bürger spontan in den Sitzungen melden und sagen, wir wollen unseren Beitrag bringen. Das Gremium stimmt dann darüber ab und dann bekommt der Bürger das Wort erteilt.

War diese Regelung denn jetzt wirklich nötig?

Ich denke, für die vielen Bezirksbeiräte, die ihr Amt neu angetreten haben und für die kommenden Aufgaben, die uns allen bevorstehen, ist eine Klarstellung schon angezeigt gewesen. Die Regelung war in keiner Weise dazu gedacht, Erschwernisse aufzubauen. Und es ist auch kein Bürokratiemonster, das dort aufgebaut werden soll.

Das ist aus dem Schreiben an die Bezirksbeiräte aber auch nicht so klar herausgekommen.

Das stimmt, da müssen wir uns schon an die eigene Nase fassen. Aus dem Schreiben haben viele herausgelesen, dass man ein Beteiligungsinstrument der Bürger zurückfahren will. Wir hätten deshalb verdeutlichen müssen, dass es weiterhin das Instrument der Anhörung gibt und dass dies der rechtlich richtige Weg ist, mit dem betroffene Bürger in der Sitzung beteiligt werden können. Wir werden das in den einzelnen Stadtteilen noch einmal deutlich machen, damit klar wird: An der Beteiligung ändert sich nichts. Schließlich funktioniert der Bezirksbeirat als Seismograf in den Stadtteilen und sein Votum ist uns allen sehr wichtig.