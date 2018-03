Von Timo Teufert

Heidelberg. Im Pfaffengrund brodelt die Gerüchteküche: Viele Bewohner fragen sich, ob am Kranichweg überhaupt noch ein neuer Netto-Supermarkt gebaut wird. Denn seit 2013 laufen dort die Planungen für einen Bau auf dem Parkplatz vor dem bestehenden Markt. Passiert ist bislang nichts. Das ärgert nicht nur die Stadtteilbewohner, sondern auch den Investor Orhan Tiryaki und die Verantwortlichen vom Discounter "Netto". Sie beklagen die mangelnde Unterstützung durch die Verwaltung, die dazu führe, dass sich der Baubeginn immer weiter verzögere. Und das, obwohl das städtische Nahversorgungsgutachten 2012 ergeben hat, dass der Markt eine wichtige Versorgungsfunktion für den Pfaffengrund übernimmt und die städtische Wirtschaftsförderung froh war, dass der Investor schon 2011 auf die Stadt zugekommen war, um nach Erweiterungsmöglichkeiten zu suchen.

Hintergrund Das Nahversorgungsgutachten des Büros von Donato Acocella aus dem Jahr 2012 ist Grundlage für das städtische Nahversorgungskonzept. Darin werden konkrete Handlungsvorschläge unterbreitet, die das Ziel haben, die Versorgung der Bevölkerung zu verbessern. Dem Netto-Markt am Kranichweg wird vom Gutachten wegen seiner zentralen Lage innerhalb des Pfaffengrundes mit seinen knapp [+] Lesen Sie mehr Das Nahversorgungsgutachten des Büros von Donato Acocella aus dem Jahr 2012 ist Grundlage für das städtische Nahversorgungskonzept. Darin werden konkrete Handlungsvorschläge unterbreitet, die das Ziel haben, die Versorgung der Bevölkerung zu verbessern. Dem Netto-Markt am Kranichweg wird vom Gutachten wegen seiner zentralen Lage innerhalb des Pfaffengrundes mit seinen knapp 8000 Einwohnern eine wichtige Nahversorgungsfunktion zugeschrieben. Zumal das Kaufland an der Eppelheimer Straße nur für einen Teil der Bewohner gut zu erreichen ist. Allerdings wurde der Netto-Markt als "latent gefährdet" eingestuft, weil die Verkaufsfläche mit nur 250 Quadratmetern zu gering sei. Um wirtschaftlich arbeiten zu können, seien mindestens 800 Quadratmeter notwendig. Bei einer Schließung würde laut Gutachten eine "erhebliche Nahversorgungslücke" vor allem für die ältere Bevölkerung entstehen. Deshalb, so das Gutachten, sei für den zentralen Bereich am Kranichweg ein hoher Handlungsbedarf zu konstatieren. "Der bestehende Standort wäre schon geschlossen, wenn es kein Nachfolgeprojekt in der Planung gäbe", erklärte der damalige Wirtschaftsförderer Ulrich Jonas im Jahr 2013. Die Sorge im Pfaffengrund, der Netto-Neubau wäre durch einen aktuell geplanten Markt in Eppelheim in Gefahr, entkräftet Mehmet Önal, Gebietsleiter Expansion bei Netto: "Wir haben uns das Grundstück in Eppelheim schon 2013 gesichert, in Heidelberg erst 2016." Man wolle beide Märkte parallel betreiben. tt

"Wir können nicht mit dem Bauen beginnen, obwohl ich seit Dezember 2016 Eigentümer des Grundstücks bin und die Stadt mir zugesagt hat, dass mit dem Ankauf auch die Baugenehmigung erteilt wird", erklärt Tiryaki im RNZ-Gespräch. Man habe zwar mittlerweile eine Baugenehmigung, aber noch keine Baufreigabe. Der Entwässerungsantrag, den er im Juli 2017 gestellt habe, sei erst vor zwei Wochen beschieden worden.

"Die Bürokratie in Heidelberg ist so groß, dass dieses Vorhaben mittlerweile 18 Ordner füllt. In drei Runden haben wir mit jeweils 22 Verwaltungsvertretern zusammengesessen. Das ist nicht normal." Zum Vergleich: In Nagold habe er ein 15-Millionen-Euro-Projekt schneller abgeschlossen, obwohl es dort einen Architektenwettbewerb und eine Bebauungsplanänderung gegeben habe.

"Es ist sehr ärgerlich, dass es keine Steuerung seitens der Stadt gibt. Ich würde erwarten, dass man auf mich zukommt und mich fragt, was mir noch fehlt und wie man mir helfen kann", so Tiryaki. Stattdessen gebe es ein Kompetenzgerangel in der Verwaltung. "Das darf doch aber nicht auf dem Rücken eines Investors ausgetragen werden." Als Beispiel nennt er die Fahrradabstellplätze: "In der Baugenehmigung werden zwei Plätze mehr gefordert als im Durchführungsvertrag vereinbart." Auch aus diesem Grund habe er Widerspruch gegen die Genehmigung eingelegt. Alles werde immer und immer wieder aufgewärmt: So werde jetzt diskutiert, ob die Anlehnbügel für Fahrräder, die Tiryaki in Cortenstahl vorgesehen hat, nicht verzinkt sein müssten. "Das macht mich fuchsteufelswild", sagt der Investor. Das Projekt koste ihn nicht nur Nerven, sondern auch viel Geld, da er Strafzinsen auf das Darlehen zahlen müsse.

Denn die Übergabe des Pfaffengrunder Marktes an den Discounter war eigentlich für den 27. September 2017 geplant, jetzt muss er bis 2. November 2018 aufmachen, so sieht es ein Nachtrag zum Mietvertrag vor. "Dass der bestehende Markt noch geöffnet ist, liegt nur daran, dass wir dachten, der neue sei schon längst in Betrieb", sagt Mehmet Önal, Gebietsleiter Expansion bei Netto. Im Jahr 2009 hat Netto den viel zu kleinen Plus-Markt übernommen. "Wir sind gerade dabei, unser Filialnetz zu bereinigen", berichtet Ingo Pannewitz, Regionalleiter Expansion bei Netto. So werde die Filiale in der Rohrbacher Straße Ende April geschlossen, weil sie ebenfalls zu klein sei.

Im Pfaffengrund trete man seit sechs Jahren auf der Stelle. "Es wird intern auch immer schwieriger, eine Erklärung dafür zu finden, wann es endlich los geht", so Pannewitz. Netto eröffnet pro Jahr 130 neue Märkte in ganz Deutschland, aber so aufwendig wie in Heidelberg sei es nirgends, sagt Pannewitz. Und schiebt nach: "Wir haben auch seit eineinhalb Jahren grünes Licht, die Bestandsfiliale zu schließen. Wenn es keine Entwicklung gibt, werden wir diesen Beschluss umsetzen."

Stadtteilvereinsvorsitzender Heinz Schmitt und SPD-Stadtrat Mathias Michalski sind bei solchen Tönen alarmiert: "Ich komme mir veräppelt vor, wenn ich von der Stadt immer nur die Auskunft bekomme, es liege am Investor, dass nichts passiere", sagt Schmitt. Dabei habe die Stadt ihn vor sechs Jahren darum gebeten, dass sich der Verein aktiv am Ansiedlungsprozess, den fast alle im Stadtteil befürworten, beteilige. "Dieses Projekt ist derzeit das wichtigste für den Stadtteil. Ich erwarte vom Oberbürgermeister, dass er es jetzt zur Chefsache macht und dass die Verwaltung alles dafür tut, dass Netto Anfang November eröffnen kann", fordert Michalski. Die Stadt konnte am gestrigen Donnerstag keine Stellungnahme zu den Problemen abgeben.