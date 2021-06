Heidelberg. (pol/rl) Nach den Krawallen in Heidelberg über das Pfingstwochenende ist nun ein erster mutmaßlicher Randalierer verhaftet worden. Das teilten Staatsanwaltschaft Heidelberg und Polizeipräsidium Mannheim am heutigen Dienstag mit.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe "Neckarwiese" hatten Videos von den Ausschreitungen analysiert, die in Sozialen Medien kursierten oder von Zeugen der Polizei zugeschickt wurden. Dabei konnte ein 18-Jähriger identifiziert werden.

Zudem wurden am Dienstagmorgen die Wohnungen von insgesamt drei Verdächtigen im Alter von 17 und 18 Jahren im Landkreis Karlsruhe und in Mannheim durchsucht. Die Beamten stellten dabei Kleidung und Mobiltelefone der Beschuldigten sicher, die nun ausgewertet werden.

Die Drei sollen in der Tatnacht als Teil einer randalierenden Menschenmenge einen Zeltpavillon für Corona-Schnelltests erheblich beschädigt haben. Einer der beiden 17-Jährigen soll den Pavillon mit einem Holzpfahl demoliert haben. Der andere 17-Jährige soll mit dem Fuß gegen den Pavillon getreten und mehrfach mit den Fäusten gegen die Jalousie geschlagen haben.

Der 18-Jährige soll mit einem Holzpfahl und einem E-Scooter auf den Pavillon eingeschlagen sowie eine Flasche auf einen vorbeifahrenden Streifenwagen geworfen haben. Er wurde am Dienstagnachmittag der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall in Tateinheit mit Sachbeschädigung. Anschließend kam der 18-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen dauern an.