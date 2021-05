Ort des Austauschs: An der Hochschule für Jüdische Studien in der Altstadt studieren Juden, Christen, Muslime und Atheisten. Foto: Marco Limberg

Von Julia Lauer

Heidelberg. Von Demos über antisemitische Parolen bis hin zu Gewalt: Der Konflikt im Nahen Osten hat sich auch auf Deutschland ausgewirkt. Die Heidelberger Hochschule für Jüdische Studien vermittelt nicht nur jüdische Religion, Kultur und Geschichte, sie ist auch bundesweit Ansprechpartnerin für Fragen zum Judentum. Ein Gespräch mit Rektor Professor Werner Arnold und seinem Stellvertreter Professor Frederek Musall über Polizeischutz, jüdische Heldenfiguren und Beziehungen mit Muslimen.

Infolge des Nahostkonflikts kam es in Deutschland zu antisemitischen Vorfällen und Straftaten: Israelische Flaggen gingen in Flammen auf, es flogen Steine auf Synagogen. Wie geht es Ihnen an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg, fühlen Sie sich noch sicher?

Arnold: Ich fühle mich an der Hochschule nicht bedroht, weil sich die antisemitische Aggressivität vor allem gegen die Synagogen richtet, aber verstärkte Sicherheitsmaßnahmen sind in diesen Zeiten dennoch notwendig. Dazu gehört auch Polizeischutz. In Heidelberg haben wir gesehen, dass es auch unter Gebildeten zu antisemitischen Vorfällen kommen kann.

Sie spielen auf die Burschenschaft der Normannia an, in deren Haus ein 25-Jähriger aus antisemitischen Gründen geschlagen worden sein soll. Wie empfinden Sie die Situation, Prof. Musall?

Musall: Die Sicherheitsvorkehrungen machen schon etwas mit einem. Wichtig ist aber, dass wir nicht nur Einrichtungen schützen, sondern auch die sozialen Medien in den Blick nehmen. Hier werden Vorbehalte verstärkt, und es gibt hier keine Polizei, die sich positioniert.

Immer wieder findet ein Konflikt, der seine Wurzeln im Nahen Osten hat, in Deutschland einen Nebenschauplatz. Wie kann das passieren?

Arnold: Das hat viele Gründe, aber die eigentliche Ursache ist in den Köpfen der Menschen zu suchen. Der Antisemitismus ist im Denken vieler Rechter, Linker und Migranten verankert. Das führt dazu, dass alles, was im Nahen Osten passiert, eine Reaktion nach sich zieht. Jeder glaubt, zu diesem Konflikt Stellung beziehen zu müssen. Anders als beispielsweise zum Krieg im Jemen: Der interessiert keinen.

Musall: Es geschieht vielfach, dass Israel mit Jüdinnen und Juden gleichgesetzt wird, da wird nicht differenziert. Wenn es um den Nahost-Konflikt geht, scheint diese Gleichsetzung alles zu überschreiben. Dabei geht es aber selten um das, was tatsächlich vor Ort passiert.

Die meisten Juden, die in Deutschland leben, haben mit dem Nahost-Konflikt überhaupt nichts zu tun und sind auch keine Israelis. Warum vermischt sich das in der Wahrnehmung derart?

Arnold: Das Problem ist, dass die meisten Menschen wenig über das Judentum wissen, obwohl es seit 1700 Jahren bei uns anzutreffen ist. Die allermeisten derer, die nun demonstrieren – unabhängig davon, ob das nun Migranten sind oder auch nicht – waren niemals in Israel. Man kann die Hamas verbieten oder auch Polizeischutz ermöglichen, aber langfristig hilft nur Bildung, damit nicht alles in einen Topf geworfen wird. Die Schulen sollten mit den Kulturen des vorderen Orients vertraut machen. Sie sind unsere direkten Nachbarn, der vordere Orient liegt uns geografisch viel näher als China.

Musall: In einer post-migrantischen Gesellschaft muss die Bildung breiter aufgestellt sein. Aber auch Medien spielen eine bedeutende Rolle, sie vermitteln ein einseitiges Bild. Gibt es jüdische Heldenfiguren im deutschen Film? Gibt es Menschen im deutschen Film, die ganz nebensächlich jüdisch sind? Das mediale Bild, das wir vom Judentum haben, ist vom orthodoxen Judentum geprägt. Die Realität ist viel vielstimmiger. Das könnte auch medial stärker zum Ausdruck kommen – auch mit Blick auf das muslimisch-jüdische Verhältnis.

An der Hochschule begegnen sich Menschen, die der jüdischen, muslimischen oder auch christlichen Religion angehören, und es gibt auch Atheisten. Gelingt Ihnen ein unbefangener Austausch zum Nahost-Konflikt?

Arnold: Vor allem in den politischen Fächern ist der Nahost-Konflikt immer wieder ein Thema. In anderen Fächern, etwa wenn es um das jüdische Mittelalter geht, ist das nicht so sehr der Fall. Insgesamt achten wir darauf, dass die Beziehungen zwischen Juden und Arabern so dargestellt werden, wie sie wirklich sind. Wir versuchen etwa, die Einstellung aufzubrechen, das Judentum sei europäisch; es gibt ein bedeutendes orientalisches Judentum. Das Judentum basiert auch nicht ausschließlich auf dem Hebräischen, es gibt sehr bedeutende jüdisch-arabische Texte. Das zu vermitteln, ist uns wichtig.

Während die einen ihre Meinung zum Nahost-Konflikt lautstark kundtun, sind andere befangen, weil die Grenze zwischen Kritik an der Politik Israels und Antisemitismus mitunter sehr schmal scheint. Wie gehen Sie an der Hochschule damit um?

Musall: 2014 führte der Gaza-Konflikt zu sehr kontroversen Diskussionen an der Hochschule. Auch bei Kritik muss man unterscheiden zwischen vernichtender Kritik und Kritik, die auf ernsthafter, konstruktiver Überlegung beruht. Gerade am Anfang des Studiums haben Studierende oft feste Vorstellungen. Wir versuchen, das durch Multiperspektivität zu spiegeln und zu versachlichen, das ist eine wichtige Aufgabe für uns als Pädagogen. Dabei ist uns wichtig, dass sich Meinungen und Haltungen ändern können. Dass das nicht immer leicht ist, erleben wir auch an uns selbst.

Werner Arnold. Foto: Rothe/Uni

In Deutschland demonstrieren auch arabischstämmige Menschen gegen Israel. Was denken Sie: Sind es Einzelne, die auf die Straßen gehen, oder belastet der Konflikt die muslimisch-jüdischen Beziehungen insgesamt?

Arnold: Die große Gruppe der Muslime hat keinen Kontakt zu Juden und Israel, sie würde auch nicht an antisemitischen Demonstrationen teilnehmen. Es gibt radikale Gruppen, die sich lautstark zu Wort melden, da hätte man sich ein frühzeitiges Verbot von dschihadistischen Gruppen gewünscht. Oft wird aber übersehen, dass es unter Muslimen auch Sympathie für Israel gibt, insbesondere bei Aleviten und Kurden. Die Kurden hoffen auf einen eigenen Staat, da ist Israel ein Vorbild.

Sie haben anlässlich des Nahost-Konflikts einen offenen Brief von 22 jüdischen und muslimischen Organisationen und Bündnissen mitinitiiert, Professor Musall. Was hat Sie dazu bewogen?

Musall: Wir fühlten uns ohnmächtig, sahen unsere eigene Bildungsarbeit gefährdet. Die Initiative will Sichtbarkeit schaffen für das, was Berührung schafft. Die Zugehörigkeit zur Community ist bedeutend, und natürlich ist Israel gerade für Jüdinnen und Juden wichtig, aber daneben gibt es viele weitere Bereiche, für die das zutrifft. Und Vertrauen schafft die Basis dafür, Dinge zu verhandeln, das gilt erst recht, wo Emotionen im Spiel sind. Mit dem Brief wollten wir ein Zeichen der Verbundenheit setzen.

Frederek Musall. F: Rothe / Uni

Sie schreiben in dem Brief, der Nahost-Konflikt müsse nicht zwingend Thema der jüdisch-muslimischen Beziehungen sein. Aber wie sehen jüdisch-muslimische Beziehungen hierzulande überhaupt aus? Sind sie den gebildeten Schichten vorbehalten?

Musall: Als Minderheiten stehen Juden und Muslime vor gemeinsamen Herausforderungen. Für Leute aus Bildungskontexten ist es sicher einfacher, eine gemeinsame Sprache zu finden, aber es gibt eine Vielzahl von Feldern, die Berührung schaffen. Das kann die Religionsfreiheit ebenso sein wie Themen aus dem LGBTQ-Bereich oder auch Kunst und Kultur. Auch der Podcast "Mekka und Jerusalem", der an der Hochschule entsteht, rückt diese Themen in den Fokus.

Professor Arnold, als Sie im Wintersemester Rektor der Hochschule geworden sind, sind Sie mit dem Ziel angetreten, Ihren Studenten Israel näherzubringen – auch vor Ort. Macht Ihnen der Waffenstillstand Hoffnung, dass das nun bald wieder möglich sein könnte?

Arnold: Ich bin nicht so optimistisch wie die Politiker, aber ich hoffe durchaus, dass das im kommenden Semester wieder möglich sein wird. Im letzten Jahr ging es coronabedingt nicht, nun wäre es schade, die politische Lage würde uns daran hindern. Bevor ich an die Hochschule für Jüdische Studien kam, habe ich mit den Studenten am Seminar für Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients Reisen in die Region unternommen. Das sollte es auch weiterhin geben – denn es war für alle Teilnehmer immer sehr lehrreich.