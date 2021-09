Heidelberg. (dns) Endlich wieder tanzen: Am Freitag öffnet der Traditionsclub "Cave 54" wieder seine Türen. Andere Tanzlokale in Heidelberg warten noch mit der Wiedereröffnung, nur ein Club war schneller als das Cave:

> Club 1900: Der kleine Club in der Hauptstraße setzte die neue Coronaverordnung am schnellsten um. Seit Anfang September wird dort wieder getanzt. Betreiber Werner Schäfer hatte die Pause zum Renovieren genutzt und die Leistung der Lüftungsanlage verdoppelt. "So fällt für uns die Maskenpflicht weg." Außerdem informieren nun große Bildschirme im Club nicht nur über Getränkeangebote – sondern erinnern auch an die Corona-Regeln. Schäfer ist mit den ersten Wochen seit der Wiedereröffnung sehr zufrieden: "Es ist sogar voller als vor Corona. Man merkt, dass es unseren Gästen sehr gefehlt hat, zu tanzen." Auch die 3G-Regelung bereite den Mitarbeitern am Einlass keinerlei Probleme: "Wir waren überrascht, wie gut die Leute sich daran halten." In zwei Wochen habe man gerade mal zehn Menschen wegschicken müssen.

> Halle 02: Heidelbergs größter Club lädt vorerst nicht zum Tanzen ein, dafür jedoch wieder zu Konzerten im Innenbereich – etwa in der Reihe "Neustart Kultur" im Oktober (die RNZ berichtete). Auch hier fällt die Maskenpflicht auf der Tanzfläche sowie an der Bar weg. Dafür gilt ebenfalls die 3G-Regelung, außerdem darf das Veranstaltungshaus weniger Menschen reinlassen als vor der Pandemie.

> Karlstorbahnhof: Das Kulturhaus in der Altstadt organisiert ab Oktober wieder Veranstaltungen im Innenraum – "ganz regulär, wenn auch weiterhin mit etwas reduzierter Kapazität", so Sprecherin Caroline Thiemann. Dabei soll es auch erstmals wieder einen Clubbetrieb im Saal geben – ebenfalls mit weniger Gästen. Nach aktuellem Stand gilt auch hier die 3G-Regel. Dafür falle die Maskenpflicht weg.

> Villa Nachttanz: "Solange es das Wetter zulässt, feiern wir erstmal in unserem Garten weiter", erklärt Villa-Vorstand Christoph Rothfuß. Für Veranstaltungen im Innenraum hat der Verein bislang keine Genehmigung, deshalb wäre nur eine Auslastung von 70 Prozent erlaubt – und die Gäste müssten konsequent die Maske tragen. "In der Form ist das für uns aber nicht sinnvoll." Eine Lüftungsanlage gibt es in der Villa nicht, der Einbau wäre aufwendig und teuer. "Deshalb haben wir uns Angebote geben lassen für Luftreinigungsgeräte", so Rothfuß. Aber auch da sei unklar, ob der Verein sich die leisten kann. "Das kommt auf die Förderung an." Deshalb sei noch unklar, ob die Villa über den Herbst und Winter öffnen kann.

> Breidenbach Studios: Die Breidenbach Studios wollen ebenfalls im Garten weiterfeiern, solange es das Wetter zulässt. Die nächste Veranstaltung im Innenraum ist erst für den 29. Oktober geplant: "Da feiern wir unseren zehnten Geburtstag", erklärt Nora Straßer. Wie genau, sei noch unklar. "Aber es soll eine Party werden – vermutlich drinnen und draußen." Das ehemalige Industriegebäude hat jedoch keine Lüftungsanlage. Da der Verein es nur zwischennutze, lohne sich ein Einbau nicht. "Deshalb würde nach aktuellem Stand bei uns die 2G-Regel gelten und wir dürften nur Geimpfte und Genesene reinlassen."