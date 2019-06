Von Werner Popanda

Heidelberg. Susanne Simon ist in der Kirchheimer Traditions- und Familienmetzgerei Bolz eine überaus gern gesehene Kundin. Zum einen, weil sie oft ihren entzückenden Nachwuchs dabei hat, der natürlich eine Scheibe Wurst in die Hand gedrückt bekommt. Zum anderen, weil Simon die Metzgerei nach ihrem Einkauf ohne jegliche Einweg-Plastikverpackung verlässt. Denn bei ihr funktioniert alles im Mehrwegsystem.

Beginnend mit ihrer Einkaufstasche, die eine von 2500 Einkaufstaschen ist, die die Metzgerei in den vergangenen drei Jahren an ihre Kundschaft verschenkt hat. Bei besagter Einkaufstasche, berichtet Gaby Bolz, habe man jedoch nicht nur darauf Wert gelegt, dass sie wiederverwendbar ist. Sondern auch darauf, dass sie aus Recyclingmaterial gefertigt wurde - nämlich aus 80 Prozent PET-Recycling. Doch Simon hat auch noch eine Büchse dabei, in der die Spezialitäten aus dem Hause Bolz bei ihr zuhause sowieso gelandet wären.

Warum also nicht diese Büchse zur Metzgerei mitnehmen und mit dem frisch Erworbenen vor Ort füllen lassen, scheint sie sich gedacht zu haben. Allerdings gibt es die eiserne Regel, dass aus dem Bereich vor der Verkaufstheke nichts in den Bereich hinter der Verkaufstheke wechseln darf. Als Problemlösung stellte sich heraus, dass direkt auf die Theke ein Tablett gelegt wird, auf das wiederum die Büchse gelegt wird. Diese Kombination wechselt hinter die Theke, was laut Gaby Bolz im Einklang mit den Hygienevorschriften steht. Ist der Einkauf erledigt, wird das Tablett samt gefülltem Behältnis wieder auf die Theke gestellt.

Alles in allem ziehen Gaby und Bernd Bolz das Fazit, dass die Beliebtheit des Einkaufs ohne Plastikverpackung stetig steigt. In Sachen Umweltschutz komme überdies hinzu, dass schon seit 2009 zwei hauseigene Fotovoltaikanlagen mit einer jährlichen CO2-Einsparung von 25.000 Kilogramm installiert worden seien. Keine Frage, die Metzgerei Bolz, die im 107. Jahr in nunmehr vierter Generation "nachhaltig, regional und fair" und in Kooperation mit bäuerlichen Kleinbetrieben aus der Umgebung produziert, geht beim Umweltschutz mit gutem Vorbild voran.

Doch wie sieht es in dieser Hinsicht an der Wursttheke eines großen Supermarktes wie dem Rohrbacher Rewe-Center aus? Dort ist von der freundlichen Verkäuferin zu erfahren, dass es kein Problem darstellen würde, wenn man ein Behältnis mitbringt, auf der Theke abstellt und nach dem Einkauf gefüllt wieder an sich nimmt. Durchaus zum Einsatz kommen könnten aber auch die "Mehrweg-Frischenetze", die in der Obst- und Gemüseabteilung des Supermarktes angeboten werden.