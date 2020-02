Heidelberg. (rnz/mare) Die jüngsten Ereignisse aus Hanau erschüttern die Republik. Ein Mann hat dort zehn Menschen und sich selbst getötet - wohl mit rechtsextremen und rassistischen Hintergrund.

Nicht nur in Hanau selbst, auch in Heidelberg wollen Menschen am heutigen Donnerstag ein Zeichen gegen den rechten Terror setzen: Um 17.30 Uhr lädt das Bündnis VVN-BdA Heidelberg zu einer Mahnwache am Bismarckplatz ein. Dabei soll auch der Opfer von Hanau gedacht werden.