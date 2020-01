Heidelberg. (tt) Nach dem Tiefgaragenbrand im Emmertsgrund in der Silvesternacht verbreitete eine Heidelbergerin am Mittwochabend in einer Gruppe auf Facebook die Nachricht, es habe während des Einsatzes Angriffe auf Feuerwehrleute gegeben. Die Diskussion in dem sozialen Netzwerk heizte die Heidelbergerin daraufhin weiter an, als sie behauptete, Informationen zu einem solchen Angriff würden zurückgehalten.

Heiko Holler, Leiter der Heidelberger Feuerwehr, weist diese Äußerungen zurück und relativiert die Aussagen der Frau auf RNZ-Nachfrage: "Die Situation war auf einen alkoholbedingten, psychischen Ausnahmezustand einer einzelnen Person zurückzuführen. Der psychische Ausnahmezustand einer einzelnen Person, ohne größere Auswirkungen, war in diesem Fall unseres Erachtens einfach nicht berichtenswert."

Um 1.55 Uhr hatte ein Brandmelder in der Tiefgarage ausgelöst, weil in der Garage mehrere Fahrzeuge brannten. Dadurch wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert, die sich zunächst an einer zentralen Stelle über die Lage des Brandmelders informieren mussten. "Dort trafen die Einsatzkräfte auf eine stark alkoholisierte Person mit einer weiteren Person in Begleitung", berichtet Holler. Der betrunkene Mann habe von der Feuerwehr Informationen zum Geschehen an der Einsatzstelle eingefordert.

Nachdem die Einsatzkräfte ihm keine näheren Informationen nennen konnten, begann er, sie zu beschimpfen und zu schubsen, so Holler. "Seine Begleitung griff schlichtend in die Situation ein und ein kurz darauf eintreffender Streifenwagen der Polizei nahm sich dann der Sache an."

Zwar seien die Kollegen von dem Mann beleidigt und kurzzeitig von der Arbeit abgehalten worden. Aber: "Entgegen der Spekulationen in sozialen Medien wurde die Feuerwehr nicht durch eine Gruppe von Personen massiv bedrängt. Die Kollegen der Polizei und des Rettungsdienstes hatten vermutlich in dieser Nacht viele weiterer solcher Fälle, verteilt über das gesamte Stadtgebiet – unabhängig von Alter, Geschlecht, sozialer Stellung oder Herkunft der Personen", unterstreicht der Feuerwehrchef.

Der alkoholisierte Mann habe von Polizeibeamten einen Platzverweis erhalten, erklärt ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage. "Meine Kollegen haben nicht festgestellt, dass es weitere Behinderungen gab. Hätte es solche Feststellungen gegeben, wären wir auch sofort eingeschritten", unterstreicht der Sprecher.

Mieter kommen nicht an ihre Autos

Die Tiefgarage unter der Emmertsgrundpassage bleibt weiterhin gesperrt. Foto: Teufert

Die Anwohnerin ist verzweifelt: "Ich weiß nicht, wie ich an mein Auto komme", sagt sie am Donnerstagmittag der RNZ. Denn die Tiefgarage unter der Emmertsgrundpassage, in der sie ihr Auto geparkt und in der es am Neujahrsmorgen gebrannt hat, ist weiterhin gesperrt. Der Brand hat durch die starke Hitzeentwicklung einen so großen Schaden an der Bausubstanz angerichtet, dass für das Parkhaus akute Einsturzgefahr besteht.

In der Neujahrsnacht mussten deshalb schon kurzfristig 120 Menschen aus den darüberliegenden Wohnungen evakuiert werden, konnten dann aber zurückkehren. Bislang ist unklar, ab wann die 425 Stellplätze freigegeben werden und die Mieter wieder zu ihren Autos können.

"Es war wegen der Feiertage schwer, einen Statiker zu finden, der sich die Schäden noch einmal anschaut", berichtet eine Sprecherin der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH), der die Wohnanlage und die Tiefgarage gehören. Erst am Freitag habe man einen Termin bekommen und müsse dann in Absprache mit der Polizei sehen, wie es weitergehe. Die Mieter habe man per Aushang über die Umstände informiert.

Gestern waren zwar Brandermittler der Kriminalpolizei vor Ort, konnten jedoch wegen der Einsturzgefahr nicht zur Brandstelle vordringen. "Ich kann deshalb keine Auskünfte zur Brandermittlung geben. Es ist auch noch nicht geklärt, ob das Feuer in Zusammenhang mit der Silvesternacht steht", erklärte ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage. Die Tiefgarage habe man zunächst mit Streifenwagen gesichert. "In Zusammenarbeit mit der GGH wurden die Türen zur Tiefgarage verschlossen und der Brandort weiter gesichert", so der Polizeisprecher.