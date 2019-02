Bei Passivhäusern wie in der Bahnstadt sollten im Notfall die Belüftungsanlagen ausgeschaltet werden. Foto: Rothe

Heidelberg. (rie) Nach dem Chemieunfall in Wieblingen am Samstag hieß es im Radio und auf Warn-Apps: "Fenster und Türen zu!" Doch wie ist das in den Passivhäusern der Bahnstadt mit ihren Lüftungsanlagen?

"Die Bewohner sollten auch diese dann ausschalten", sagt Dr. Berthold Kaufmann vom Passivhaus-Institut in Darmstadt. Manche Gebäude haben in jeder Wohnung einen Schalter zum Ein- und Ausschalten, andere einen zentralen Not-Aus-Schalter - dieser befindet sich meist im Treppenhaus.