Von Klaus Welzel

Heidelberg. Zehn Monate nach der verheerenden Medienkampagne für einen unfertigen Bluttest zur Brustkrebsdiagnostik ("Marktreife noch in diesem Jahr") ordnet das Universitätsklinikum Heidelberg seine Führungsspitze neu: Der Tübinger Virologe Ingo Autenrieth (57) soll neuer Vorstandsvorsitzender und Leitender Ärztlicher Direktor werden. Katrin Erk (50) ist als neue stellvertretende Vorsitzende des Vorstands und Kaufmännische Direktorin vorgesehen – derzeit hat sie die gleiche Position am Uniklinikum in Dresden inne.

Da beide Kandidaten noch bei ihren derzeitigen Arbeitgebern unter Vertrag stehen, dürfte der Wechsel wohl im ersten oder zweiten Quartal des kommenden Jahres stattfinden. Spätestens Mitte 2020 dürfte das Heidelberger Klinikum aber neu aufgestellt sein.

Der Aufsichtsrat des Heidelberger Universitätsklinikums beschloss die beiden Personalien am Dienstagvormittag, wobei sich die Dresdner Klinik-Ordinaria, Gabriele Schackert, als befangen erklärte; schließlich lehrt sie an der Universität, die nun Katrin Erk vorzeitig verlassen möchte.

Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) teilte in einer Stellungnahme des Uniklinikums mit: "Das neue Führungsduo verfügt über die Kompetenzen und Erfahrungen, um die nationale und internationale Spitzenstellung des Universitätsklinikums Heidelberg zu halten und weiter auszubauen."

Erk bewährte sich beim Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit fast 13 Jahre lang als Managerin eines komplexen Neubaus bei laufendem Betrieb und entwickelte dort den "Masterplan ZI2020".

Autenrieth machte sich nicht nur als Virologe einen Namen, sondern verantwortete als Dekan in Tübingen ein 1577-Betten-Haus mit 9000 Beschäftigten (davon 1000 Ärzte). Zum Vergleich: In Heidelberg betreuen rund 13 000 Beschäftigte (davon 1750 Ärzte) knapp 2000 Patientenbetten.

Das künftige Führungsduo tritt kein leichtes Erbe an. Zum einen nagt der Bluttest-Skandal immer noch am Heidelberger Image (im Schwebezustand ist etwa immer noch die Frage, welche Konsequenzen es für den Bluttesterfinder Christof Sohn gibt), zum anderen erwirtschaftet das Klinikum zum zweiten Mal in Folge ein leichtes Minus von rund zwölf Millionen Euro (bei einem geschätzten Umsatz von rund einer Milliarde Euro).

Positive Nachrichten gibt es immerhin vom Landesrechnungshof. Dieser befasst sich nach der Einholung erster Informationen nicht weiter mit dem Bluttest-Skandal. Die Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern dagegen noch an.

Die beiden Neuen haben sich schon kennengelernt – und auf Anhieb verstanden. "Die Chemie stimmt", heißt es im Umfeld des Universitätsklinikums, wo die am Dienstag vom Aufsichtsrat beschlossene Personalie allgemein mit Erleichterung aufgenommen wurde. Die Sehnsucht nach einem Neuanfang ist jedenfalls überaus groß. Raus aus der Krise, die der Bluttest-Skandal auslöste.

Doch wer sind die beiden, die das Klinikum zu neuen Ufern führen sollen? Für Wissenschaftsministerin Theresia Bauer "zwei ausgezeichnete Persönlichkeiten", die "das Universitätsklinikum Heidelberg wieder auf Erfolgskurs bringen werden". Vorschusslorbeeren auch von der Aufsichtsratsvorsitzenden, Simone Schwanitz, die sich über den Generationenwechsel freut. Die RNZ porträtiert das neue Führungs-Duo:

Katrin Erk. Foto: zg

> Katrin Erk, die künftige Kaufmännische Direktorin, ist keine Unbekannte in der Region. Die 50-Jährige war von 2006 bis 2019 Kaufmännischer Vorstand im Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim. Dort stieg die Zahl der Mitarbeiter in ihrer Ägide von 800 auf 1400. Das ZI, das jährlich gut 4700 Patienten behandelt, gilt heute mehr denn je als führend in Europa. Die Wirtschaftsingenieurin Erk managte den Erweiterungsbau bei laufendem Betrieb, wofür sie bei ihrem Abschied Ende Mai ausschließlich Lob mit nach Dresden, ihrer nächsten Wirkungsstätte, nahm.

Erk gilt als zielstrebig, durchsetzungsstark und loyal. Vor ihrer Mannheimer Zeit gehörte sie fünf Jahre der Geschäftsführung der Klinikum Mittelbaden GmbH mit Sitz in Rastatt an; davor war sie acht Jahre für das Medizintechnik-Unternehmen Drägerwerk (Lübeck) tätig. Kontinuität zeichnete also den beruflichen Lebensweg.

Wie kommt es dann, dass solch eine Powerfrau nach gerade einmal fünf Monaten an ihrer neuen Wirkungsstätte, dem Dresdner Universitätsklinikum, diesem schon wieder den Rücken zukehrt? An der Elbe ist sie ebenfalls Kaufmännische Vorständin, stellte dort noch im November ein ehrgeiziges Digitalisierungsprojekt in Zusammenarbeit mit der einzigen deutschen Außenstelle des Heidelberger DKFZ vor und wurde wiederum Anfang Dezember, also erst vor zwei Wochen, zur Sprecherin aller 78 sächsischen Krankenhäuser gewählt. Von einem Wechselwunsch war also nichts zu spüren. Ein mehrjähriger Vertrag ist unterschrieben. Vor allem deshalb sollen die Kollegen in Dresden reichlich verstimmt sein.

Die verheiratete Mutter einer Tochter, so heißt es, wurde von Headhuntern angesprochen und überzeugte als eine von vier Bewerbern den Aufsichtsrat des Universitätsklinikums in Heidelberg. In einer Mitteilung des Klinikums wird sie mit den Worten zitiert: "Die neue Aufgabe in Heidelberg ermöglicht mir auch, Beruf und Familie wieder besser in Einklang zu bringen". Unsicher ist, wann der Wechsel stattfinden kann – ein denkbares Datum wäre der 1. Juli 2020.

Prof. Dr. Ingo Autenrieth. Foto: zg

> Prof. Dr. Ingo Autenrieth (57) soll schon zu einem früheren Zeitpunkt Leitender Ärztlicher Direktor in Heidelberg werden. Beim derzeitigen Dekan der Medizinischen Fakultät an der Universität Tübingen handelt es sich um einen politischen Kopf, was womöglich auch seiner Funktion als Sprecher aller Dekane an den baden-württembergischen Medizinischen Fakultäten geschuldet ist – aber nicht nur: So bezeichnete er im April 2010 die Politik des damaligen Gesundheitsministers Philipp Rösler (FDP) als eine "riesige Enttäuschung". Und als Grüne und CDU vor einem Jahr beschlossen, einen "Lehrstuhl für Komplementärmedizin" in Tübingen einzurichten, machte Autenrieth schnell klar, dass Homöopathie dort kein Thema sein werde und man über den Namen des Lehrstuhls erst noch reden müsse. Schließlich suggeriere der Begriff Komplementärmedizin, dass es neben der Medizin noch etwas (Heilendes) gebe, was aber falsch sei.

Der verheiratete Vater von vier Kindern studierte Medizin in Ulm und im schottischen Dundee, machte seinen Facharzt in Würzburg, war dann als Krebsforscher erst ein Jahr in der Schweiz, bevor er nach einer vierjährigen Professur in München im Jahr 2000 an die Universität Tübingen wechselte. Seit 2006 gehört er als Dekan der Medizinischen Fakultät auch dem Vorstand der Elite-Universität an.

In seinem ersten öffentlichen Statement lobt Autenrieth die "erstklassige Patientenversorgung" in Heidelberg, die er neben "neuen zukunftsweisenden Feldern in der Medizin" weiterentwickeln wolle.

Update: 17. Dezember 2019, 22 Uhr

> Prof. Dr. Ingo Autenrieth studierte Medizin in Ulm und Dundee und promovierte an der Universität Ulm. Sein Weg führte ihn über die Ausbildung als Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie an der Universität Würzburg an das Schweizerische Institut für Experimentelle Krebsforschung, als Professor 1996 zunächst an die LMU München, im Jahr 2000 an die Universität Tübingen. Dort ist er u.a. Ärztlicher Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene (seit 2000), Dekan der Medizinischen Fakultät und Vorstandsmitglied des Universitätsklinikums (seit 2006) und Ärztlicher Direktor der Schule für Medizinisch-Technische Laborassistenten (seit 2003). Des Weiteren ist Prof. Autenrieth als Mitglied im Vorstand des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF), im Universitätsrat der Universität Augsburg und im Medizinausschuss des Wissenschaftsrats tätig.

> Katrin Erk studierte Wirtschaftsingenieurswesen in Esslingen. Ihre berufliche Karriere begann sie bei einem namhaften Medizintechnik-Unternehmen, der Drägerwerk AG & Co. KGaA. Anschließend wechselte sie als Referatsleiterin und später Leiterin für den Geschäftsbereich Süd und Mitglied der Geschäftsführung zur Klinikum Mittelbaden gGmbH. Von 2006 bis Mitte 2019 war sie Kaufmännischer Vorstand des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit, einem renommierten universitären psychiatrischen Klinikum und europaweit anerkannter neurowissenschaftlicher Forschungseinrichtung in Mannheim. Seit Juni 2019 ist sie in derselben Position am Universitätsklinikum Dresden tätig.