Von Anica Edinger

Vier Monate lang kämpfte Waseem Butt um sein Leben. Vier Monate lang lag der Unternehmer und Stadtrat im künstlichen Koma, nachdem seine Covid-Erkrankung im März dieses Jahres einen schweren Verlauf genommen hatte. Zuletzt wartete Butt (47) im Münchner Transplantationszentrum auf eine Spenderlunge, weil das Virus sein Organ scheinbar irreparabel geschädigt hatte. Scheinbar. Denn "wie durch ein Wunder", sagt sein Sohn Mamdouh Butt, hat sich die Lunge seines Vaters von alleine regeneriert. Seit wenigen Tagen ist Waseem Butt wieder bei Bewusstsein, konnte zurück in die Thorax-Klinik verlegt werden, mit seinen Angehörigen sprechen. Sein Sohn erzählt die schier unglaubliche Geschichte.

Herr Butt, Ihr Vater stand wochenlang auf der Transplantationsliste, sein Zustand war lange sehr kritisch. Wie hat er es zurück ins Leben geschafft?

Es ist ein wirkliches Wunder. Fünf Wochen lang stand Papa auf der Liste für eine neue Lunge, zunächst auf einem oberen Platz, dann immer weiter unten. Zwischenzeitlich musste er komplett von der Liste genommen werden, da seine Leber fast versagt hatte. Die Ärzte haben uns schon darauf vorbereitet, dass er es womöglich nicht überleben würde. Wir haben aber nie die Hoffnung aufgegeben. Als seine Leber wieder die Funktion aufnahm, kam er wieder auf die Liste, aber wieder auf einem sehr niedrigen Platz. Wir standen mit dem Rücken zur Wand, denn die neue Lunge war seine einzige Hoffnung. Doch er war zu schwach für die OP. Das war unser Glück im Unglück.

Weil er es dann alleine geschafft hat?

Genau. Er bekam kein Angebot für eine neue Lunge – dann fing die Lunge eben selbst an, sich zu regenerieren. Der Gasaustausch funktionierte plötzlich wieder, die Lunge nahm wieder Volumen auf, ohne dass es eine eindeutige wissenschaftliche Erklärung dafür gibt. Er bekam eine Kortison-Therapie, so konnte die ECMO-Beatmungstherapie abgeschaltet und durch ein normales Beatmungsgerät ersetzt werden. Er konnte dann vom Transplantationszentrum München zurück nach Heidelberg verlegt werden. Hier wurde er langsam aufgeweckt.

Was waren seine ersten Worte, als er aufwachte?

Er hat nach seinem Papa und seinen Kindern gefragt. Das war natürlich eine schwierige Situation für uns, aber wir haben nach Rücksprache mit den Ärzten entschieden, ihm zu erzählen, dass seine Eltern an Covid-19 gestorben sind.

Wie hat er auf diese schlimme Nachricht reagiert?

Er wurde ganz ruhig, kehrte in sich ein. Doch die Ärzte sagten uns, es sei wichtig, ihm eine Struktur zu geben und ihn teilhaben zu lassen an den Geschehnissen der letzten vier Monate – so schrecklich sie auch waren.

Was sind nun die nächsten Schritte bei der Behandlung ihres Vaters?

Er muss alles neu lernen: schlucken, sprechen, sich bewegen. Nach vier Monaten im Koma sind alle Muskeln zu schwach, auch die Lunge muss sich weiter regenerieren. Sie ist immer noch geschädigt. Es wird ein langer, beschwerlicher, anstrengender und auch risikobehafteter Weg. Papa braucht jetzt viel Ruhe, um zu heilen, um zurück ins Leben zu kommen. Deshalb bitten wir auch als Familie um Geduld und darum, von Fragen nach seinem Zustand abzusehen, bis er wieder stabil auf seinen eigenen Beinen steht. Denn der Kampf ist noch nicht vorbei.

Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie nach dieser langen Zeit der Ungewissheit?

Wir sind überglücklich. Ihn zu sehen, wie er sich bewegt, so lebendig: Das ist unglaublich. Auch die riesige Anteilnahme von so vielen Menschen in Heidelberg hat uns überwältigt. Wir sind sehr dankbar.

Haben Sie in all der Zeit einmal die Hoffnung verloren?

Nein. Wir wollten und wir haben nie aufgegeben – egal wie aussichtslos die medizinische Situation erschien. Ich möchte allen Angehörigen da draußen, die in einer ähnlichen Situation stecken, genau das mitgeben: Geben Sie nie auf, verlieren Sie nie die Hoffnung. Seien Sie auf das Schlimmste vorbereitet, aber hoffen Sie auf das Beste.

Was gab Ihnen persönlich die Kraft, so unablässig ans Leben zu glauben?

Papa hat einen unglaublichen Kampfeswillen, das hat ihn schon immer ausgezeichnet. Auch Ärzte und Pfleger haben ihn nie aufgegeben. Was diese Menschen tagtäglich leisten in den Krankenhäusern, wie sie um jeden einzelnen Patienten kämpfen, egal, wie aussichtslos es ist, das kann man gar nicht genug wertschätzen. Sie sind Engel auf Erden. Meine Familie und ich sind unendlich dankbar.