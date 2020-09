30 interaktive Exponate an Bord des Schiffs bieten umfassende Einblicke in Bioökonomie und Nachhaltigkeit. Foto:Philipp Rothe

Von Leon Zorn

Heidelberg. Papier aus Gras, Strümpfe aus Chicorée und Waschmittel aus Pilzen: Eine Mitmach-Ausstellung zum Thema Bioökonomie macht diese Woche an Bord des Ausstellungsschiffs "MS Wissenschaft" in Heidelberg Station. Sie befasst sich mit der Frage, wie wir nachhaltig fossile Ressourcen durch nachwachsende Rohstoffe ersetzen können.

Besucherinnen und Besucher sind von der Ausstellung begeistert. "Ein super spannendes Thema, das ich vorher aber gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte", meint zum Beispiel Selim, Student der Philosophie in Heidelberg. Auch Marco, ein junger Realschüler, ist nun zum Nachdenken angeregt. "Ich glaube, ich kaufe eigentlich viel zu umweltschädlich ein. Hier sieht man ja, dass das anders geht."

Die Ausstellung macht viele Facetten dieser Wissenschaft begreiflich. Mit Infotafeln, Filmen und rund 30 interaktiven Exponaten gibt es für Besucher aller Altersklassen vieles zu erfahren und auszuprobieren. Einmal wird präsentiert, was für Rohstoffe schon für eine nachhaltigere Produktion entdeckt wurden, mit echten Beispielprodukten zum Ansehen. Neben bekannteren Fabrikaten wie Schuhen aus Kork oder Fliesen aus Bambus lassen sich auch einige Überraschungen unter den Exponaten vorfinden: Tassen aus Kaffeesatz, Autoreifen aus Löwenzahn oder gar Verpackungen aus Popcorn zeigen, dass hinter biobasierten Rohstoffen ein größerer Nutzen steckt, als man denken würde. Deren Verarbeitung spart Wasser und Kohlenstoffdioxid, außerdem wachsen sie schnell nach. Hier finden sich viele Anreize für eine zukunftsfähige Wirtschaft.

Daneben beleuchtet die Ausstellung auf dem umgebauten Frachtschiff aber auch ungeklärte Fragen rund um die Bioökonomie: Wie nachhaltig sind Biokraftstoffe überhaupt? Welche Risiken bringen neue Methoden der Pflanzenzüchtung, die bei einem größeren Bedarf an Rohstoffen nötig sind? Auch Ideen für einen ökologischen Fleischersatz sind noch umstritten. Die meisten Menschen sind vom Steak aus Insekten oder Muskelfasern aus dem Reagenzglas noch nicht überzeugt.

Die Ausstellung lädt zum Umdenken ein: Fossile Rohstoffe wie Erdöl oder Kohle, auf die wir aktuell zur Herstellung von Kunststoffen oder zum Heizen angewiesen sind, erzeugen in der Verarbeitung klimaschädliche Treibhausgase, zumal ihr Vorkommen endlich ist. Eine Alternative muss her. Auch hierzu forscht die Bioökonomie, die das Ziel hat, eine Wirtschaft auf Grundlage nachwachsender Rohstoffe zu schaffen.

Info: Noch bis zum morgigen Donnerstag kann die MS Wissenschaft besucht werden. Das Schiff liegt am Neckarstaden, in Höhe des Marstalls an. Öffnungszeiten: 10 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. An Bord gelten Abstands- und Hygieneregeln sowie Maskenpflicht. Die Ausstellung ist für Menschen ab zwölf Jahren empfohlen.