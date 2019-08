Was kann Künstliche Intelligenz schon? Und was wird sie alles können? Darum geht es in der interaktiven Ausstellung auf der "MS Wissenschaft". Foto: Welker

Von Charmaine Utzig

Heidelberg. Geräte per Sprachsteuerung bedienen, im Internet mit der Hilfe von Algorithmen recherchieren und durch Navigationssysteme das Reiseziel erreichen: Schon heute ist künstliche Intelligenz (KI) fester Bestandteil des menschlichen Alltags. Unklar ist jedoch, welche Auswirkungen KI für jeden Einzelnen von uns haben wird, wie sie zukünftig unser Leben verändern wird und welche Grenzen für KI-Systeme gesetzt werden sollten. Mit diesen Fragen beschäftigt sich die diesjährige Mitmach-Ausstellung auf dem 100 Meter langen Binnenschiff "MS Wissenschaft" im Wissenschaftsjahr 2019.

In kostenlosen Führungen können Besucher selbst ausprobieren, was KI leisten kann und werden von Fachexperten informiert. Über Publikumsfragen wie etwa "Übernimmt künstliche Intelligenz irgendwann die Oberhand über die Menschheit?" oder "Werden alle Jobs in Zukunft durch KI-Roboter ersetzt?" kann Mitarbeiter Alexander Lüttringhaus nur schmunzeln. "Ich finde es immer sehr witzig, wenn angenommen wird, dass Künstliche Intelligenz einen Menschen abbildet. Das ist definitiv nicht der Fall", ist sich der Bioinformatikstudent sicher. "Bisher ist es keiner KI gelungen, den Turing-Test zu bestehen, der anhand von Fragen entscheidet, ob die KI ein Mensch oder eine Maschine ist." Nach einem Zögern gibt Lüttringhaus jedoch zu: "Aber irgendwann wird sie es schaffen."

In der Debatte um Künstliche Intelligenz müsse immer unterschieden werden zwischen "starker KI" und "schwacher KI". Bis heute sei es noch nicht gelungen, eine starke KI, ein System, das die gleichen geistigen Fähigkeiten besitzt wie ein Mensch, zu entwickeln. Diese könnte wie in einem Science-Fiction-Film eigenständig Probleme lösen, eine natürliche Sprache beherrschen und übergeordnete Ziele erreichen. Alle bisher gebauten KI-Systeme zählen zur "schwachen KI". Systeme, die mit einer enormen Rechenleistung Muster in Bildern, Tönen und Sprache erkennen.

"Am Ende steht immer noch ein Mensch, der dem künstlichen neuronalen Netzwerk Recht oder Unrecht gibt. Das ist sehr beruhigend", versichert Anna Ricarda Luther den Besuchern. In ihrem Studiengang "Kognitionswissenschaft" mit dem Fokus auf künstlicher Intelligenz ist auch "autonomes Fahren" ein wichtiges Thema. "Testfahrten gibt es schon seit 2008. Es ist heute schon möglich, dass Autos nur durch KI gesteuert werden. Natürlich gibt man das Fahren nicht gerne aus der Hand, da es ja um Leben und Tod geht, aber in allen Testfahrten war die KI verlässlicher als der Mensch. Autonomes Fahren wird auf jeden Fall kommen", so Luther. Ausstellungsbesucher können eine erste simulierte KI-Fahrt wagen und sich dazu in ein autonomes Auto setzen.

Auch weitere Möglichkeiten von KI seien noch ungenutzt. "Künstliche Intelligenz könnte helfen, Krebs frühzeitig festzustellen. Gerade einmal viereinhalb Sekunden braucht sie, um Muster zu erkennen. KI könnte mittels Bilderkennung gefragt werden, ob sie einen Tumor vermutet", so Luther.

Info: Die "MS Wissenschaft" liegt bis Sonntag, 1. September, noch an den Heidelberger Neckarstaden, auf Höhe des Marstalls. Für Besucher ist es täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die Ausstellung ist kostenlos und wird für Besucher ab 12 Jahren empfohlen. Nächster Reisestopp des Schiffs ist dann die Mannheimer Rheinpromenade. Am 3. September gibt es dort um 18 Uhr die Diskussionsrunde "Debatte an Deck", in der Wissenschaftler zum Thema "Big Data" Stellung nehmen.