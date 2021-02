Von Birgit Sommer

Heidelberg. Man kann das körpereigene Immunsystem nutzen, um Krebs zu bekämpfen. Das wird auf verschiedene Art und Weise probiert, mit Medikamenten genauso wie mit Präventionsstrategien, die sich mit Ernährung, Bewegung oder Schutzimpfungen befassen. Dr. Niels Halama, Abteilungsleiter am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT), spricht im RNZ-Gespräch am Weltkrebstag über moderne Therapien wie die Immuntherapie.

Herr Dr. Halama, das Immunsystem ist ein wichtiger Selbstschutz, auch gegen Krebs. Wie wehrt sich denn unser Immunsystem gegen Krebszellen?

Es gibt Zellen, die in der Lage sind, andere Zellen zu zerstören, etwa Natürliche Killerzellen, T-Zellen oder Makrophagen. Das ist der Hauptteil der zellulären Immunabwehr. Daneben gibt es natürlich zum Beispiel noch Antikörper oder eine große Anzahl von Signalmolekülen wie Zytokine.

Hintergrund Zentrum für Krebsprävention startet 2021 Den Krebs besiegen, bevor er entsteht: Das ist der Antrieb für den Aufbau eines Nationalen Krebspräventionszentrums in Heidelberg. Den Beschluss dazu fassten das [+] Lesen Sie mehr Zentrum für Krebsprävention startet 2021 Den Krebs besiegen, bevor er entsteht: Das ist der Antrieb für den Aufbau eines Nationalen Krebspräventionszentrums in Heidelberg. Den Beschluss dazu fassten das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) und die Deutsche Krebshilfe im September 2019. Wie DKFZ-Chef Prof. Michael Baumann jetzt bekanntgab, soll das Zentrum noch in diesem Jahr mit einer Ambulanz in angemieteten Räumen starten, ehe der Bau des großen Forschungszentrums direkt neben dem DKFZ-Gebäude im Neuenheimer Feld beginnt. Mit dessen Fertigstellung rechnet Baumann Mitte der 20er Jahre. In diesem Zentrum wird es um Grundlagenforschung genauso gehen wie um die Information von Bürgern. Geplant sind etwa ein Bewegungs- sowie ein Ernährungslabor, die Ausbildung von Präventionsexperten und die Vernetzung mit Partnereinrichtungen wie öffentlichen Gesundheitsdiensten oder Kitas. Derzeit, so Baumann, verhandle man über Außenstellen des Präventionszentrums in ganz Deutschland. Der DKFZ-Vorstandsvorsitzende findet die Präventionsforschung "weltweit unterrepräsentiert". Dabei wisse man, dass 50 bis 75 Prozent aller Krebstodesfälle durch Prävention und Früherkennung vermeidbar seien. Tabakkonsum etwa bedingt in Deutschland 19,3 Prozent aller Krebsfälle, 7,8 Prozent sind ungesunder Ernährung, 6,9 Prozent dem Übergewicht geschuldet. Sie sind oft Auslöser chronischer Entzündungen, die zu Krebs führen können. Auch Infektionen und deren Vermeidung durch eine vorsorgliche Impfung wie etwa beim Gebärmutterhalskrebs stehen im Fokus.

[-] Weniger anzeigen

Aber die sind ja nicht immer erfolgreich darin, einen Tumor abzuwehren.

Das ist dabei das große Rätsel: Warum passiert das überhaupt? Es gibt Menschen, die es schaffen, 100 Jahre alt zu werden, ohne an einem Tumor zu erkranken.

Wie funktionieren die Immuntherapien gegen Tumoren?

Der Hauptteil sind Medikamente, die die Bremse des Immunsystems lösen, es also aktiver machen. Unser Organismus wird ja täglich mit "Fremdmaterial" und Keimen bombardiert, die vom Immunsystem abgewehrt werden. Das Immunsystem darf aber nicht überreagieren, es darf keine überschießende Entzündung oder Autoimmunreaktion entstehen, die das Gewebe zerstören kann. Die Immunantwort muss also wieder runterreguliert werden. Diese Regulation macht sich der Tumor zunutze, um sich selbst zu schützen. Und da setzt man mit der Therapie an, um das Immunsystem wieder in Gang zu setzen.

Für wen sind die Immuntherapien sinnvoll? Sie wirken ja bei 70 Prozent nicht gut genug und helfen nicht beim Langzeitüberleben. Was sind die Gründe für den Misserfolg?

Sie sind Standard geworden bei bösartigem Hautkrebs und bei Lungentumoren. Aber es gibt genügend Patienten, bei denen die Therapien nicht langfristig wirken – weil es beispielsweise zu wenige T-Zellen gibt, weil diese zwar aktiviert sind, aber den Tumor nicht erkennen, oder es fehlt ihnen Energie. Es gibt verschiedene Kontrollpunkte, die überschritten werden müssen, damit die Immuntherapie erfolgreich ist. Die genaue Zusammensetzung des Immunsystems im Gewebe ist entscheidend. Warum die Unterschiede zwischen Patienten und Erkrankungen so radikal sind, wissen wir nicht. Da könnten Dinge mitspielen, von denen wir wissen, dass sie Entzündungen beeinflussen, etwa Ernährung und Bewegung. Und das Mikrobiom, die Mischung aus Keimen beispielsweise im Darm.

Ist der Einsatz der Immuntherapie erst sinnvoll, wenn Chemotherapie oder zielgerichtete Medikamente versagt haben?

Das kann man so nicht sagen, Immuntherapien müssen auch früher eingesetzt werden. Man versucht jetzt immer mehr verschiedene Kombinationen und Reihenfolgen von anderen Therapien und der Immuntherapie.

Es gibt natürlich auch Nebenwirkungen der Immuntherapie.

Das sind hauptsächlich mildere Entzündungen von Leber, Schilddrüse und Schleimhäuten.

Das Thema Entzündung spielt jetzt eine große Rolle in der Krebsforschung. Jede fünfte Erkrankung steht in Zusammenhang mit Infektionen, etwa einer Leberentzündung. Bei welcher Art Entzündung kann die Immuntherapie helfen?

Bei chronischen Entzündungen, die zu Krebs führen, befinden wir uns in einem Dilemma. Man kann rechtzeitig eingreifen, wenn die Entzündung noch in den Kinderschuhen steckt, das bedeutet: bessere Ernährung, Bewegung, nicht rauchen, wenig Alkohol trinken. Schmerzmittel, die die Entzündung zurückdrängen, greifen vielleicht an der falschen Stelle an, denn chronische Entzündungen betreffen auch andere Regulationskreisläufe. Eine Immuntherapie würde dafür sorgen, dass die Form der Entzündung unschädlich wird. Das ist ein anderes Konzept, als Entzündungen zu schaffen, um den Tumor zu bekämpfen. Sie sehen, das ist ein gigantisches, komplexes System, und wir haben nur wenige Werkzeuge.

Ein weiterer Ansatz zur Immunisierung ist das Impfen, etwa die HPV-Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs. Ist das künftig auch gegen andere virenbedingte Tumoren denkbar?

Absolut. Wir müssen hier noch viel lernen. Aber Fakt ist, dass Viren und Bakterien eine wesentliche Rolle bei der Entstehung von Krebs spielen und wir eine Prävention brauchen.

Es gibt die Möglichkeit, einen Bauplan zu impfen, der die Zelle gegen das Virus aktiviert. Die mRNA-Wirkstoffe, die jetzt gegen Corona geimpft werden, liefern solche Baupläne. Ugur Sahin von Biontech hat dafür 2019 den Krebspreis bekommen. Sie betreiben gemeinsame Forschung mit ihm in Mainz.

Wir haben hier die Chance, gezielt einzugreifen. Die Frage ist, wo ansetzen, wo kombinieren, wie für Einzelpatienten die Möglichkeiten nutzbar machen? Ugur Sahin hat die Technologie entwickelt. Wir wollen nun besser verstehen: Was braucht es, um Immunzellen ins Gewebe zu bekommen und den Tumor zu zerstören? Das machen wir gemeinsam am Helmholtz-Institut für Translationale Onkologie.

Welche Zukunft hat die zelluläre Therapie, die dem Körper entartete Zellen entnimmt, umprogrammiert und wieder zuführt, etwa die CAR-T-Zelltherapie bei Blutkrebs? Sie funktioniert ja bisher nicht bei soliden Tumoren, etwa in der Brust oder im Darm.

Das Spannende an der Therapie ist, dass der Patient nicht einfach eine Tablette bekommt, sondern eine Therapie, die in ihm weiterlebt und etwas am Immunsystem korrigiert. Das ist eine Revolution.

Wie aussichtsreich ist das?

Im Bereich Hämatologie wurden fantastische Ergebnisse erzielt. Es wird auch in Zukunft langfristige Heilungen damit geben. Das ist wirklich eine Sensation!

Wieso funktioniert das nur bei Blutkrebs?

Bei soliden Tumoren kommen die Zellen vermutlich nicht an ihr Ziel.

Was ist von der Genschere zu erwarten?

Bei der CRISPR/Cas-Methode bekämpfen die umprogrammierten gesunden Zellen des Patienten den Tumor. Die Technologie ist elegant. Aber welche Risiken birgt das, und wie kann man das kontrollieren? Da müssen wir noch mehr Entwicklung reinstecken. Das Potenzial ist fantastisch, aber man spielt mit dem Feuer.