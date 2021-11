Heidelberg. (dns) "Tempo 30" soll auf Heidelbergs Straßen die Regel werden, schneller darf dann nur dort gefahren werden, wo Schilder das explizit erlauben. Die Stadtverwaltung beantragt einen entsprechenden Modellversuch beim Bundesverkehrsministerium – und informierte darüber nun formal den Gemeinderat. Der darf bei solchen verkehrsrechtlichen Entscheidungen zwar nicht mitreden, nahm den Vorstoß jedoch zum Anlass für eine Generaldebatte über die Verkehrspolitik in der Stadt.

Das Thema ist emotional aufgeladen, auch wenn die Auswirkungen eines solchen Modellversuchs in Heidelberg vermutlich nur gering wären. Denn in den hiesigen Wohngebieten ist die Geschwindigkeit schon jetzt fast immer reduziert – und auf Durchgangsstraßen, die kein Unfallschwerpunkt sind, dürfte man auch künftig 50 km/h fahren. Tatsächlich würde sich die erlaubte Geschwindigkeit also nur auf wenigen Streckenabschnitten ändern.

Für einen Teil des Gemeinderates – allen voran die Grünen, auf deren Antrag der Vorstoß zurückgeht – geht es jedoch um das große Ganze und einen Schritt in Richtung Verkehrswende und lebenswertere Innenstädte: "Frankreich hat vorgemacht, wie das geht", erklärte Grünen-Verkehrsexperte Christoph Rothfuß.

Dass Heidelberg sich nun anderen Städten sowie dem Städtetag und der Weltgesundheitsorganisation bei der Forderung nach "Tempo 30" als Regel anschließe, sei nur logisch. Schließlich sorge die niedrigere Geschwindigkeit für weniger Lärm, weniger Emissionen, weniger Spritverbrauch und deutlich weniger Verkehrstote. Und da der Verkehr dann flüssiger laufe, ändere sich die Durchschnittsgeschwindigkeit kaum. Jetzt müsse nur noch der Bund die rechtlichen Voraussetzungen für ein solches Pilotprojekt schaffen – doch da ist Rothfuß zuversichtlich: "Wir gehen davon aus, dass die neue Bundesregierung das bald möglich macht."

Dass die Stadtverwaltung um OB Eckart Würzner sich den Vorstoß zu eigen gemacht hat, stößt dagegen vor allem bei seinen langjährigen Unterstützern im Gemeinderat auf heftigen Widerspruch. Wolfgang Lachenauer ("Heidelberger") etwa kritisierte den Rathauschef in seiner allerletzten Rede vor dem Ruhestand für diesen "Schwenk". Die FDP sieht in der Ausweitung von "Tempo 30" sogar "nur eine weitere Gängelung der Bürger, die sonst überhaupt nichts bringt", wie Stadtrat Michael Eckert betonte. Denn die positiven Auswirkungen für die Umwelt seien noch gar nicht geklärt. Und es bestehe außerdem die Gefahr, dass das geringere Tempo dazu führe, dass das Unfallrisiko, das von Autos ausgeht, unterschätzt werde, behauptete Eckert. Weil die FDP in dieser Frage komplett anderer Ansicht ist als Würzner, stellt sie sogar dessen Unterstützung im OB-Wahlkampf im nächsten Jahr zur Diskussion.