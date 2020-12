Im März fing alles an: Seitdem kontrollieren Polizisten auch in Heidelberg die Einhaltung der sich ständig verändernden Corona-Verordnungen. Hier zusammen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Heidelberg. Foto: Philipp Rothe

Von Julia Lauer

Heidelberg. Anfang Dezember hatten sich schon 613 Polizisten in Baden-Württemberg nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das ist aber nicht die einzige Herausforderung, die die Pandemie für die Polizei mit sich bringt. Die Psychologinnen Dr. Marie Ottilie Frenkel und Laura Giessing von der Universität Heidelberg haben mit einer groß angelegten, internationalen Befragung untersucht, wie sich die Corona-Pandemie auf den Berufsalltag von Polizeibeamten auswirkt.

Lockdown, Kontaktbeschränkungen, sogar Ausgangssperren – für die Bevölkerung hält die Corona-Pandemie viele Einschränkungen bereit. Wie ist es für die Polizei, die Maßnahmen durchzusetzen?

Laura Giessing: Die Polizistinnen und Polizisten standen nun erstmals vor der Aufgabe, Freiheitsrechte in diesem Ausmaß einzuschränken. Das tun sie nicht leichtfertig. Auch sie reflektieren die Verhältnismäßigkeit, wie unsere Befragungen während des ersten Lockdowns gezeigt haben. Bisher war die Gesetzeslage für alle klar, die Gesellschaft war sich weitgehend einig darüber, was rechtens ist. Dann änderte sich von Tag zu Tag, was erlaubt ist. Die Polizei muss sich ständig an die Änderungen anpassen und sie gleichzeitig auch den Bürgerinnen und Bürgern vermitteln.

Zum Beispiel, wenn die Polizei neuerdings Bürger fragt, warum sie um kurz nach acht Uhr abends noch nicht zu Hause sind?

Dr. Marie Ottilie Frenkel: Nicht nur dann. Viele Situationen der täglichen Polizeiarbeit können häufiger als vor der Pandemie zur Zwickmühle werden. Gute Polizisten strahlen nicht nur Führung, Ruhe und Autorität aus, sondern sind auch bürgernah. Corona mit den Abstandsregelungen und dem Infektionsrisiko lässt insbesondere Nähe jedoch nicht zu.

Sie sind Stressforscherinnen und haben mit der Unterstützung Ihres internationalen Teams 2500 Polizisten aus mehreren Ländern befragt, darunter mehr als 600 aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Wie kommt die Polizei insgesamt mit Corona zurecht?

Frenkel: Der durchschnittliche Teilnehmer unserer Studie hat mittlere Stresswerte, was erfreulich ist. Denn das wünschen wir uns ja, dass sich der Stress der Polizei in Grenzen hält. Die Werte haben wir zwischen März und Juni dreimal abgefragt. Dabei sanken die Stresswerte im Zeitverlauf leicht. Allerdings war die Streuung groß: Manche gaben an, entspannt zu sein, andere fühlten sich stark gestresst.

Konnten sie Unterschiede zwischen den Ländern feststellen?

Frenkel: Die deutschen Polizeibeamten waren etwas gestresster als die Kollegen aus Spanien, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz. Insgesamt war das Stressempfinden höher bei Frauen, bei Menschen mit wenig Berufserfahrung und bei denjenigen, die zu Unterdrückung von Gefühlen und zum Grübeln neigen.

Giessing: Und auch die "innere" Bewertung der Pandemie wirkte sich aus. Wer Corona als bedrohlich und wenig kontrollierbar wahrnahm, dessen Stresswerte waren auch höher. Präventive Resilienztrainings können gerade für diese Gruppe eine stärkende Maßnahme sein.

Wann entsteht Stress überhaupt?

Frenkel: Wenn wir ein Ungleichgewicht von Anforderungen und eigenen Ressourcen empfinden.

Und konkret? Die vielen Regeln, ihre ständigen Änderungen oder der Regelbruch zum Beispiel durch Corona-Leugner: Welche Situationen sind es, die Polizisten als besonders stressig empfinden?

Giessing: Das können wir mit unseren Daten so nicht beantworten. In den offenen Fragen gaben die Polizistinnen und Polizisten die Infektionsgefahr als einen Stressfaktor an. Das galt vor allem am Anfang der Pandemie. Damals war über die Übertragungswege schließlich noch nicht so viel bekannt.

Neulich kamen in Rohrbach 200 Menschen zu einem "Glühweinspaziergang" zusammen, bis die Polizei dem Treiben ein Ende setzte. Wie steht es da um das Stresspotenzial?

Frenkel: Zu der konkreten Situation müsste man die Polizistinnen und Polizisten befragen, die an jenem Tag im Dienst waren. Aber aus der Stressforschung ist bekannt, dass mehrdeutige und unsichere Situationen Stress schaffen können. Bei einer größeren Menschenmenge, die alkoholisiert ist, und in einer Situation, die eine schnelle Einschätzung erfordert, wäre das durchaus vorstellbar.

Gehören solche unsicheren Situationen nicht ohnehin zur Polizeiarbeit?

Frenkel: Sie sind unabhängig von Corona Teil ihres Alltags. Der Umgang mit stressigen Situationen ist daher auch schon Teil der Ausbildung und kann durch Training verbessert werden. In einem aktuellen EU-Forschungsprojekt entwickeln wir ein Stresstraining in Virtueller Realität. Ziel ist, das Entscheiden und Handeln von Polizisten in Einsätzen mit hohem Risiko weiter zu verbessern.

Info: Die Studie zur Polizeiarbeit ist Teil des internationalen EU-Projekts "Shotpros". Sie ist im "Journal of Criminal Justice" erschienen.