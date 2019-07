Von Katharina Kausche

Auch nach der Diskussion ließen sie nicht locker. Die Schüler des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums löcherten Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) bei ihrem Besuch vergangenen Freitag mit kritischen Fragen. Zunächst in einer Gesprächsrunde vor der elften Jahrgangsstufe, danach im kleinen Rahmen.

Ihren geplanten, kurzen Vortrag ließ die Ministerin ausfallen. Sie wolle lieber mit den Schülern sprechen. "Es ist viel spannender zu hören, was sie als junge Menschen interessiert." Und die hatten Gesprächsbedarf. Hatten die Moderatoren Ricarda Schmitt, Anna Herr und Luca Steinhausen Fragen vorbereitet, war auch der Rest der Klasse Elf aktiv und hakte bei dem ein oder anderen Thema nochmal nach.

Der Alltag der Politikerin, Umgang mit Sozialen Medien und der AfD sowie Hochschulpolitik waren grobe Themenbereiche. Als emotionales Thema erwiesen sich der Klimaschutz und die "Fridays-For-Future"-Demonstrationen. Während bei der Frage nach Bauers Meinung zu dieser Bewegung einige Schüler genervt aufstöhnten, schob ein anderer gereizt nach: "Warum müssen wir monatelang die Schule schwänzen, um Aufmerksamkeit für ein Thema zu bekommen, das schon seit Jahren wichtig ist?" Bis vor Kurzem habe die Politik nicht gewusst, welche Ernsthaftigkeit dahinterstecke, antwortete Bauer. Nun werde gestritten, diskutiert und aktuell laufe unter den Parteien ein Wettstreit um das beste Klimakonzept. Viele Politiker seien bereit, die Jugend wahrzunehmen. Damit gab sich der Schüler nicht zufrieden: "Sind sie das?" Sie glaube, sagte die Ministerin, dass "die Ohren der Politiker offen sind".

Ein besonderes Anliegen der Schüler sei die Frage, "Was kommt nach dem Abitur?", sagte Ricarda Schmitt. Mehr als die Hälfte des jetzigen elften Jahrgangs sei noch nicht 18, wenn sie ihren Abschluss habe. "Sie alle können dann weder ein soziales Jahr noch irgendeinen Freiwilligendienst machen." Dafür müsse man volljährig sein. Es sei zwar nicht ihre Zuständigkeit, sagte die Ministerin, aber sie werde sich darum kümmern und ein paar Briefe schreiben.

Auch das Thema Hochschulpolitik interessierte die Schüler. 2017 habe die Ministerin ein Gesetz auf den Weg gebracht, "das so auch ein Antrag der AfD sein könnte", sagte Luca Steinhausen. Studierende aus dem EU-Ausland müssen seitdem 1500 Euro Semestergebühren zahlen. "Wie rechtfertigen Sie das?" Deutschland habe ein steuerfinanziertes Hochschulsystem, sagte Bauer. Studenten zahlen keine Gebühren, lediglich Semesterbeiträge. "In fast allen anderen Ländern der Welt ist Studieren viel teurer." Deshalb habe sich dadurch zum Beispiel in China ein "Geschäftsmodell" entwickelt, sagte Bauer. "Agenturen werben damit, alles für ein Studium in Deutschland zu organisieren." Es sei vollkommen verständlich, dass man lieber weniger als mehr für ein Studium zahlt, "aber irgendwie muss das bei uns auch finanziert werden". Die Semestergebühren seien der Kompromiss.

Einige Schüler waren zufrieden mit der Diskussion, anderen war sie nicht kontrovers genug. "Es ist ja klar, was eine Politikerin von den Grünen von ,Fridays-For-Future‘ hält", sagte Lennart Schaffrin. "Mich hätten statt der üblichen Themen noch mehr Infos zu ihrem Ressort als Ministerin interessiert." Moderatorin Ricarda Schmitt sagte dagegen: "Auch bei Themenbereichen, die uns wichtig waren, aber nicht zu ihrem Kernbereich gehören, war die Ministerin sehr gut informiert." Und wenn sie etwas mal nicht gewusst habe, habe sie das auch zugeben. Dieser "ehrliche Einblick" hat auch Timon Reimers und Severin von Golitschek beeindruckt. "Man bekommt ja sonst nicht mit, was bei Entscheidungen so dahintersteckt."

"Diese Generation ist supergut informiert und stellt schlaue Fragen", resümierte Bauer. "Ich glaube, dass sie sehr gut auf die Welt vorbereitet sind." Alle Fragen der Schüler konnten nicht geklärt werden. Nach der Gesprächsrunde bildete sich eine Traube aus Schülern um die Ministerin, die noch rege mit ihr weiterdiskutierten.