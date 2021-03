Von Maria Stumpf

Heidelberg. Sie sprechen Hindi, Kroatisch, Paschtu, Deutsch und Englisch, Bulgarisch, Spanisch, Persisch, Portugiesisch, Russisch und Türkisch. 14 Mitglieder, unterschiedliche Biografien, mehrere Kulturen – und doch handeln sie gemeinsam: Der Heidelberger Migrationsbeirat (MBR), im Spätsommer 2019 als politische Interessenvertretung berufen, vertritt die Anliegen der Menschen, die in Heidelberg leben und ausländische Wurzeln haben. Das sind rund 60.000 aus circa 180 Ländern.

Joschi Speidel hat den Vorsitz des ehrenamtlich agierenden Beirats übernommen. Er kam vor 20 Jahren aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Heidelberg. Der Berufung durch ein Expertenteam ist ein jahrelanger politischer Streit in der Stadt vorangegangen. In den vergangenen Jahren konnten alle Heidelberger mit Migrationshintergrund ihre Vertreter alle fünf Jahre wählen. Im Jahr 2014 lag die Wahlbeteiligung jedoch nur noch bei 2,7 Prozent.

Die Stadt drängte in den folgenden Jahren auf ein Benennungsverfahren. Damit änderte sich auch der Charakter des Gremiums: Die Mitglieder sollen zwar einen repräsentativen Querschnitt der in Heidelberg lebenden Migrantinnen und Migranten abbilden, eingebürgerte Zuwanderinnen und Zuwanderer können aber auch berufen werden. "Das alles macht uns nicht weniger politisch, aber überparteilich", sagt Speidel. "Wir sind das Bindeglied zum Gemeinderat durch Anregungen, Empfehlungen und Stellungnahmen", beschreibt der 69-Jährige die Aufgabe des MBR. Zum Beispiel bei der Mitwirkung am Kommunalen Integrationsplan in der Sprachförderung, bei Kultur, Sport und Stadtentwicklung oder dabei, den Dialog zwischen den Kulturen voranzubringen.

Man habe schon viele Ideen für das Jahr 2020 gehabt. "Aber die Corona-Pandemie hat auch uns erst einmal ausgebremst. Wir haben uns nur wenige Male treffen und digital beraten können", betont Speidel. Grundsätzlich sei die Rolle des MBR "noch im Werden", bestätigen Jaswinder Pal Rath und Iunia Ionescu.

Neu sei das Angebot des MBR seit September 2020, jeden Donnerstag offene Sprechstunden abzuhalten. "Das wird gut angenommen. Mal geht es um die Beratung bei der richtigen Schulartwahl für das Kind, mal um Klagen gegen Behörden, mal um Wohnungssuche", erzählen sie. "Wir haben ein breit aufgestelltes Netzwerk und können vielseitig helfen." Im Kern leiten sie Hilfe suchende Menschen an entsprechende Beratungsstellen weiter. "Aber wir nehmen die Anregungen auf und integrieren sie in unsere politische Arbeit", betont Jaswinder Pal Rath. Politiklehrerin Iunia Ionescu hat besonders die Zusammenarbeit mit Schulen im Blick. "Integration durch Bildung besonders für Frauen und Mädchen muss ein Schwerpunkt unserer Arbeit werden." Ganz praktisch im Alltag helfen Mitglieder des MBR als Dolmetscher inzwischen auch bei der Vergabe von Corona-Impfterminen oder in den Impfzentren. "Da sind wir doch prädestiniert für", sagen sie.

Organisatorisch gehören dem MBR als nicht stimmberechtigte Mitglieder auch zehn Stadträte aus den größeren Fraktionen im Gemeinderat an. Jagoda Marinic´, Leiterin des Interkulturellen Zentrums (IZ), und Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen sind ebenfalls Mitglieder. Der MBR verwaltet in Büroräumen im IZ ein eigenes Budget.

Info: MBR-Sprechstunde, donnerstags, 17 bis 18 Uhr, IZ, Bergheimer Straße 147, Telefon: 06221 / 5810365, E-Mail: migrationsbeirat@heidelberg.de.