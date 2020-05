Heidelberg. (dns) Während in vielen Lebensbereichen langsam wieder Normalität einkehrt, dürfte es bei den Clubs noch dauern. Schließlich ist dort im Normalbetrieb die Infektionsgefahr besonders hoch – und eine Tanzveranstaltung mit Mindestabstand zumindest gewöhnungsbedürftig. Die Betreiber von Heidelberger Clubs – und einige junge Gemeinderäte – warnen jetzt aber davor, dass die Einrichtungen gar nicht mehr aufmachen: "Clubs ging es schon vor Corona schlecht. Jetzt haben sie überhaupt keine Einnahmen mehr", betonte Grünen-Rätin Marilena Geugjes im Gemeinderat.

Gemeinsam mit Matthias Kutsch (CDU), Johannah Illgner (SPD) und Björn Leuzinger (Die Partei) sprach sie sich dafür aus, Clubs, die städtische Räume mieten, ihre Miete nicht nur zu stunden – wie es aktuell passiert –, sondern zu erlassen, bis sie wieder öffnen können.

Bei den Betreibern der Clubs Villa Nachttanz, Halle 02, Breidenbach Studios und Karlstorbahnhof und dem Dachverband EventKultur Rhein-Neckar kam der Vorstoß gut an: "Damit würde in Heidelberg endlich ein richtiger und wichtiger Schritt in Richtung nachhaltiger Stützung der Livemusik-Clubs getätigt", so Zora Brändle von EventKultur Rhein-Neckar. Und das sei dringend nötig: "Unsere Clubs halten sich mit aller Kraft über Wasser – aber die Mittel reichen nicht mehr." Ein Mieterlass würde enorm helfen. Denn Umfragen hätten gezeigt, dass die Miete den Monsteranteil an den Fixkosten ausmache. Der Mieterlass würde den Clubs eine Wiedereröffnung nach der Krise ermöglichen, ist sich Hannes Seibold, Geschäftsführer der Halle 02, sicher.

Oberbürgermeister Eckart Würzner zeigte zwar Verständnis für den Vorstoß, drückte aber auf die Bremse: "Aktuell muss keine dieser Einrichtungen Miete zahlen, die wird zinslos gestundet." Damit mindere man zumindest die akute Notlage. Ob die Miete jedoch dauerhaft erlassen wird, müsse der Gemeinderat in den nächsten Wochen und Monaten entscheiden. Die Stadt werde dem Gremium einen Vorschlag zum Thema Wirtschaftshilfen machen, der auch die Kultureinrichtungen betreffe. Dabei müsse man aber auch weitere Partner mit ins Boot nehmen – etwa Land oder Bund. "Wenn wir den Clubs jetzt sofort helfen, kommt von denen nichts mehr", so Würzner. Er warnte außerdem davor, zu viele Hilfen zu versprechen, da nicht klar sei, wie sich der städtische Haushalt entwickle.

Und "Heidelberger"-Stadträtin Marlies Heldner will den Clubs zwar auch eine Perspektive bieten, fordert jedoch gleiches Recht für alle. Denn auch viele Vereine mieten Räume von der Stadt: "Wenn man von Erlass redet, dann muss der für alle gelten und es muss Prüfkriterien geben."