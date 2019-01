Von Birgit Sommer

Heidelberg. Bei dieser RNZ-Anfrage waren die Sprecher des Heidelberger Universitätsklinikums selbst platt: Es gebe - möglicherweise in der gesamten Medizinischen Klinik - seit Mittwoch keine frischen Handtücher, seit Donnerstag auch keine Kopfkissenbezüge mehr. Die Wäscherei komme mit dem Waschen nicht nach, hatte ein Patient der RNZ gemeldet. Es gehe auf den Stationen das Gerücht um, dass sie wegen der Feiertage mit ihrer Arbeit sieben Tage im Rückstand sei.

Die Pressestelle des Uniklinikums machte sich bei dem im Urlaub weilenden Bereichsleiter schlau. Und tatsächlich: "Es hat einen kleinen Engpass gegeben", meldete die Sprecherin. Über die Feiertage habe die Wäscherei wie immer nur mit 75 Prozent der üblichen Menge gerechnet und dem Personal entsprechend frei gegeben. Die übliche Menge, das sind täglich 80.000 Wäscheteile, die zusammen zwanzig Tonnen wiegen. Doch diesmal stimmte die Kalkulation nicht. Offensichtlich blieben mehr Patienten als sonst über die Feiertage im Klinikum.

Für Notfälle liegen hundert frische Garnituren bereit

"Wäsche ist nicht planbar", stellte der Bereichsleiter fest und kündigte als Lösung gleich für den kommenden Samstag eine ungeplante Doppelschicht im Betrieb an. Für Notfälle, so die Kliniksprecherin, lägen in der Bettenzentrale der Medizinischen Klinik immer hundert komplett frische Bettwäschegarnituren bereit. "Auch unter großem Druck und in Stoßzeiten wäre das Problem auf der Station eigentlich absolut lösbar gewesen", meinte sie am Donnerstag.

Normalerweise bekommen die Versorgungsassistenten auf den Stationen zweimal wöchentlich frische Wäsche geliefert. Möglicherweise hatten einige Stationen vor den Feiertagen vorsorglich mehr geordert, die nun den anderen fehlte, als sie die Betten frisch beziehen wollten? Das geschieht nach Angaben des Patienten normalerweise alle zwei Tage. Jedenfalls betonte die Kliniksprecherin am Donnerstag: "Es gibt keine Auflage, wie häufig ein Bett in der Klinik bezogen werden muss. Das wird nach Bedarf und nach dem Wunsch der Patienten gemacht."