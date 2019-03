Annette Grüters-Kieslich und Lars Kihm referieren am nächsten Mittwoch. Fotos: privat

Heidelberg. (RNZ) Krankhaftes Übergewicht, die Adipositas, hat meist komplexe Ursachen. Entsprechend aufwändig und umfassend ist die Therapie - "Schema F" gibt es nicht. Wie die medizinischen Fachdisziplinen für eine individuell passende Behandlung ineinandergreifen, ist Thema von Professor Annette Grüters-Kieslich und Lars Kihm bei "Medizin am Abend" am Mittwoch, 13. März (19 Uhr, Hörsaal der Kopfklinik, Im Neuenheimer Feld 400).

Falsche Ernährung ist es meist nicht allein: Auch der sonstige Lebenswandel sowie die Psyche können einen entscheidenden Teil zu krankhaftem Übergewicht, der Adipositas, beitragen. Gängige Diäten helfen oft nicht mehr weiter. "Es gibt Betroffene, die dauernd hungrig sind oder von Heißhungerattacken heimgesucht werden, gegen die sie nicht ankommen. Das ist ein enormer Leidensdruck, schon bei Kindern", weiß die Kinderärztin (und Leitende Ärztliche Direktorin des Universitätsklinikums) Grüters-Kieslich.

Professionelle Hilfe ist dann unbedingt nötig, denn Adipositas schränkt nicht nur die Lebensqualität deutlich ein, sondern erhöht auch das Risiko für zahlreiche chronische Erkrankungen wie Diabetes und Herzschwäche. Am Mittwoch spricht Grüters-Kieslich mit dem Stoffwechselexperten Kihm vom Adipositaszentrum Heidelberg über Ursachen, Folgen für Körper und Psyche sowie Behandlungsmöglichkeiten - von der Verhaltenstherapie, über neue und innovative Ansätze bei erblicher Adipositas bis hin zur Magen-OP.

Massives Übergewicht geht sehr häufig mit Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf- und Lebererkrankungen sowie Gelenkproblemen einher. Mediziner halten kontrolliertes Abspecken daher ab einem Body-Mass-Index von 30 für dringend erforderlich. Wichtig ist dabei die Klärung der Ursachen: Liegt eine Hormonstörung oder eine genetische Ursache vor? Gibt es psychische Ursachen wie Depressionen oder Essstörungen? Leidet der Patient unter sozialen Problemen? Weiß er überhaupt, wie man sich vernünftig ernährt?

Sehr selten liegt die Adipositas an den Genen. "Wir kennen mehrere Gendefekte, die alle einen bestimmten Regelkreis im Gehirn betreffen, der für das Sättigungsgefühl zuständig ist", erklärt Grüters-Kieslich. "Schon Kleinkinder leiden dann unter so übermächtigen Hungergefühlen, dass sie sich nicht mehr auf ihr Spiel konzentrieren können, wenn irgendwo etwas zu essen herumsteht." Für diese Patienten gibt es Hoffnung, denn neue Medikamente werden gerade in Studien getestet.