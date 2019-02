Kein Platz mehr im großen Hörsaal der Kopfklinik: Bei "Medizin am Abend" ging es am Mittwochabend um das "Kreuz mit dem Kreuz". Dr. Michael Akbar erklärte dabei auch, weshalb nicht für alle Patienten ein operativer Eingriff richtig ist. Foto: Philipp Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Was haben der Fußballer Franck Ribéry, der Boxer Vitali Klitschko, die Designerin Victoria Beckham und der Schauspieler George Clooney gemeinsam? Klar, sie sind reich, sie sind erfolgreich - "und sie hatten alle schon einmal Rückenprobleme", sagt Dr. Michael Akbar. Er ist sicher: "Dieses Thema bewegt uns alle" - und ein schlichter Blick in den Hörsaal der Kopfklinik im Neuenheimer Feld soll ihm Recht geben.

Kein Platz ist mehr frei an diesem Mittwochabend. Selbst auf den Treppenstufen sitzen vereinzelt Interessierte, die sich diesen Vortrag von "Medizin am Abend", der gemeinsamen Veranstaltungsreihe von Uniklinik und RNZ, nicht entgehen lassen wollten. "Das Kreuz mit dem Kreuz" ist der Abend überschrieben - und mit Michael Akbar ist einer der führenden Experten am Uniklinikum zum Thema Rücken zu Gast. Er ist Leiter des Wirbelsäulenzentrums und Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Orthopädischen Klinik in Schlierbach - und er hat im Laufe seiner Karriere schon viel gesehen. So zeigt er etwa per Video den Fall eines 18-jährigen jungen Mannes, der wegen der schrecklichen Schmerzen "maximal 30 Sekunden bis eine Minute geradeaus laufen konnte", so Akbar. Seine Haltung: stark nach vorne gebeugt. Die Diagnose: eine Krümmung der Wirbelsäule. Mit ihr steht und fällt der Mensch - im wahrsten Wortsinn.

Hintergrund Sport, Sport, Sport: "Das ist Prävention", sagt Dr. Michael Akbar. Und am besten, man fängt früh damit an. Eine gute Bauch- und Rückenmuskulatur entlaste die Wirbelsäule - und könne eine Verformung teilweise auffangen. Und überhaupt: Auch eine OP verkrafteten trainierte Menschen besser als untrainierte, erklärt der Experte - und gibt noch einen praktischen Tipp: "Versuchen Sie, immer, wenn Sie stehen, ihren Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule zu ziehen" - also nach innen und oben. Die richtige Ernährung: Nicht nur Sport macht fit, sondern auch gesundes Essen. Deshalb verbindet Akbar mit Sport auch immer gute Ernährung: kalorien- und fettarm - und viel Gemüse. Die richtige Haltung: "Wir sind nicht fürs Sitzen gemacht", sagt Akbar. Deshalb sollte man, insbesondere wenn man im Beruf viel sitzt, immer wieder aufstehen. Auch die richtige Position des Schreibtisches sei entscheidend - damit man während der Arbeit aufrecht und nicht gebeugt sitzen kann. (ani)

Schließlich habe sich im Laufe der Evolution die Wirbelsäule zu einer S-Form entwickelt. Und die ermöglicht es, dass wir aufrecht auf zwei Beinen gehen können. "Die Form folgt der Funktion", sagt Akbar dazu eindringlich. Und das bedeutet auch: "Verlust der Form, Verlust der Funktion." Eine Studie habe außerdem belegt, dass die richtige Form der Wirbelsäule eins zu eins mit der Lebensqualität korreliere. So befragten Wissenschaftler Menschen mit einem chronischen Wirbelsäulenleiden ebenso wie Krebs-, Diabetes- oder Herzpatienten. "Und allen ging es gleich schlecht", erklärt Akbar.

Insbesondere im Alter werde das bei vielen Menschen zum Problem. Und da "Deutschland alt wird", so Akbar, behandle auch er viel mehr ältere Patienten. Umso wichtiger sei es für Orthopäden, noch besser zu verstehen, "was da vor sich geht". Schließlich hätten Schmerzen im Rückenbereich viele verschiedene Ursachen. Eine davon sei eine Verengung des Rückenmarkskanals, der Knochen drückt dabei auf die Nerven. Viele Betroffene hätten dabei kein Problem, 40 Kilometer Fahrrad zu fahren - aber nur wenige Meter aufrecht laufen: "Keine Chance", sagt Akbar. Betroffen von einer solchen Verformung der Wirbelsäule mit Rückenmarksverengung ist jeder Fünfte der Über-60-Jährigen.

Aber auch Osteoporose - also der Verlust des Knochenmineralgehalts - sei im Alter ein zunehmendes Problem. Oftmals verforme sich die Wirbelsäule dann aufgrund von Instabilität. Die Folge: Wir können nicht mehr aufrecht gehen, brauchen Hilfsmittel wie Rollatoren oder Gehstöcke. Natürlich helfe in vielen Fällen auch ein operativer Eingriff. Doch Akbar sagt: "Das Ziel ist immer, mit wenig Aufwand und wenig riskanten OPs den größtmöglichen Erfolg zu haben." Überhaupt: "Wir können nicht alle Patienten gleich behandeln." Und weil eben jeder Fall individuell sei, müsste man sich vor seinem Arzt "wenigstens ein bisschen entblößen", so Akbar. Das jedenfalls sage er vielen, die zum Einholen einer Zweitmeinung zu ihm kämen. Überhaupt die Zweitmeinung: "Holen Sie sich immer eine", appelliert Akbar. Er selbst sei angetreten, um seine Patienten zu kompetenten Patienten zu machen. Die im besten Fall nach bestem Wissen und Gewissen selbst entscheiden können, welche Art der Behandlung die Richtige ist.

Im Falle des 18-Jährigen sei eine Wirbelsäulenaufrichtung natürlich in jedem Falle notwendig gewesen. "Wenige Tage später haben uns die Eltern angerufen, ihr Sohn habe Beinschmerzen." Die ganze Abteilung sei alarmiert gewesen. Doch es stellte sich heraus, dass die Schmerzen vom vielen Laufen kamen. Das sei der Patient nicht gewohnt gewesen, es bildeten sich Schwielen an den Füßen. Die Lösung war einfach: "Er hat Einlagen bekommen."