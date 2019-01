Heidelberg. (bik) In Deutschland fehlen Tausende von Pflegekräften in Krankenhäusern und Altenheimen. Damit das Thema nicht mehr nur allgemein diskutiert wird, legt Martina Hasseler, seit einem Jahr Professorin für Pflegewissenschaft an der Universität Heidelberg, eindrucksvolle Zahlen vor: In der normalen Station in den Kliniken kommt auf 14 oder mehr Patienten eine Pflegekraft, in Altenheimen werden 25 Personen betreut. "Deutschland hat den schlechtesten Fachkraftpflegeschlüssel", so die Expertin. In Norwegen etwa liege er bei 1 zu 4.

"Risiken und Nebenwirkungen des Fachkräftemangels in der Pflege - Geschichte und Gegenwart" lautet der Titel der nächsten Veranstaltung "Medizin am Abend" von Universitätsklinikum und RNZ am Mittwoch, 16. Januar, um 19 Uhr im Hörsaal der Kopfklinik. Zusammen mit Prof. Martina Hasseler trägt Prof. Karen Nolte zum Thema vor. Sie leitet das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Universität.

Für die Pflegewissenschaftlerin Prof. Hasseler geht es immer um Qualität und Patientensicherheit; in Deutschland sieht sie bereits eine Gefährdung der Patienten vorliegen. Sie weiß auch, was langfristig helfen könnte, schließlich machen es andere europäische Länder vor: die Akademisierung der Pflegeberufe, damit wissenschaftliche Erkenntnisse in der Pflege besser umgesetzt werden können. Daneben bleibe durchaus Platz für einfachere Tätigkeiten. Teurer werde das nicht für die Kassen, meint die Wissenschaftlerin. Deutschland bescheinigt sie "ein arztzentriertes Gesundheitssystem". Aber was nütze eine hohe Arztdichte im Land? Die Deutschen seien deshalb ja nicht gesünder als andere Europäer.

Prof. Karen Nolte ist für die Historie zuständig. Sie wird aufzeigen, wie stark das Berufsbild früher durch die konfessionelle Krankenpflege geprägt war. Noch bis in die Nachkriegszeit seien von den Pflegenden "Liebestätigkeit am Nächsten und Hingabe der ganzen Person" erwartet worden. Damals herrschte Kost- und Logis-Zwang in Schwesternheimen und es gab sogar den Berufszölibat. Kein Wunder, dass auch damals schon von Schwesternmangel die Rede war. "Die ersten wichtigen strukturellen Veränderungen", so Prof. Nolte, "gab es in den Fünfzigerjahren". Zumal 1957 ein neues Krankenpflegegesetz erlassen wurde und die standardisierte Ausbildung ihren Anfang nahm. Als ursprünglich examinierte Krankenpflegerin weiß die Historikerin genau, worum es in der Pflege geht.