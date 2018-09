Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Die Diagnose halten auch heute viele noch für ein Todesurteil: Wer Krebs hat, rechnet sich generell kaum Überlebenschancen aus. Dabei hat die Medizin in diesem Bereich große Fortschritte gemacht. Über eine mögliche Behandlung - die Strahlentherapie - sprach Prof. Jürgen Debus in der Vortragsreihe Medizin am Abend von RNZ und Uniklinikum. 300 Gäste lauschten dem Ärztlichen Direktor der Radioonkologie und Strahlenmedizin im Hörsaal der Kopfklinik gebannt. Debus nutzte die Gelegenheit, nicht nur über die neuesten Errungenschaften der Disziplin, sondern auch über ihre Entstehung und Krebserkrankungen im Allgemeinen aufzuklären.

Bevor Debus auf medizinisch aufgerüstete Roboter in der Autoindustrie, auf rasend schnelle Schwerionen und künstliche Intelligenz in der Medizin zu sprechen kam, sprach er jedoch zunächst einmal über den Krebs im Allgemeinen. "Die Krankheit ist immer individuell", sagt Debus. Nicht nur, weil die Menschen so unterschiedlich seien, sondern auch, weil die Krankheit selbst in vielen Varianten auftreten könne. Gemeinsam hätten die Tumore, dass sie sich unkontrolliert teilen, metastasieren und Gewebe infiltrieren: "Tumorzellen kennen keine Grenzen", fasste Debus zusammen.

Hintergrund Entdeckung der Röntgenstrahlung: Wilhelm Conrad Röntgen beobachtete 1895 das erste Mal die nach ihm benannte Röntgenstrahlung. Allerdings hatten schon andere, wie der Namensgeber für die Einheit der Frequenz, Heinrich Rudolf Hertz, Röntgenstrahlung erzeugt - jedoch ohne sich über die Tragweite im Klaren zu sein. Die ersten Strahlenbehandlungen: Nur zwei [+] Lesen Sie mehr Entdeckung der Röntgenstrahlung: Wilhelm Conrad Röntgen beobachtete 1895 das erste Mal die nach ihm benannte Röntgenstrahlung. Allerdings hatten schon andere, wie der Namensgeber für die Einheit der Frequenz, Heinrich Rudolf Hertz, Röntgenstrahlung erzeugt - jedoch ohne sich über die Tragweite im Klaren zu sein. Die ersten Strahlenbehandlungen: Nur zwei Jahre später - 1897 - fand die erste Behandlung eines Patienten mit Röntgenstrahlen statt. Die Ärzte waren sich jedoch der Gefahren, die von der Neuentdeckung ausgingen, nicht im Klaren. Vincenz Czerny, quasi ein Vorgänger des jetzigen Chefs der Radioonkologie, Jürgen Rebus, starb 1916 an den Folgen einer strahleninduzierten Leukämie. Die großen Meilensteine: Ein Meilenstein war die 1925 entwickelte Hochleistungsröhre, die es erstmals erlaubte, den Apparat um den Patienten herum zu schwenken. Nach dem Zweiten Weltkrieg allerdings wurden fast alle von ihnen ersetzt durch radioaktive Strahler mit einer höheren Leistung und Maximalenergie. Wegen ihrer überlegenen Leistung setzten sich ab 1970 die sogenannten Linearbeschleuniger durch. Nur im Beisein eines Medizinphysikers durften sie benutzt werden und mussten peinlich genau überprüft werden. Die Strahlentherapie heute: Heute benutzte Geräte wie die "Gantry" im Heidelberger Ionentherapiezentrum sind weltweit einzigartig. Die um 360 Grad drehbare Bestrahlungsquelle wiegt stolze 670 Tonnen, hat einen Durchmesser von 13 Metern und ist 25 Meter lang - und sie ist trotzdem nur ein Teil der gesamten Apparatur. Heutzutage werden 180.000 Patienten kurativ, 150.000 palliativ mit Strahlen behandelt. jola

Verantwortlich für den Ausbruch der Krankheit sei die Aktivierung eines Gens. Das sollte normalerweise schlummern, nachdem es während der Entwicklung des Organismus gebraucht wurde (Blutgefäße müssen infiltrieren, Blutstammzellen metastasieren). Das kann durch toxische Stoffe oder Strahlung passieren, "oder auch durch Zufall", sagt Debus. Häufig kämen Leute nach der Diagnose zu ihm und seien verzweifelt, weil sie immer gesund gelebt hätten. "Aber Krebserkrankungen gehören zu uns Menschen einfach dazu", so der Radiologe.

Krebs könne als Preis für unsere rasante Entwicklung gesehen werden, erklärt Debus weiter. Haie hätten sich seit 200 Millionen Jahren kaum verändert. Der Mensch habe vor nur zwei Millionen Jahren "ausgesehen wie ein kleines Äffchen", so Debus im Hinblick auf den Urzeitmenschen "Lucy". Ohne das "Spiel mit den Genen" hätte der Mensch in seiner heutigen Form nicht entstehen können.

Mittlerweile habe der Mensch allerdings ausgeklügelte Methoden entwickelt, die Krankheit besiegen zu können. Neben der Chemotherapie und dem chirurgischen Eingriff bestehe oftmals etwa die Möglichkeit der Bestrahlung des Tumors. Nicht nur Photonen, sondern auch Neutronen, Protonen und Schwerionen würden für die Therapie genutzt.

"Ziel der Strahlentherapie ist es, den Tumor zu töten und dabei das normale Gewebe zu schonen", erklärte Debus. Die Strahlen müssen also dort hingelenkt werden, wo sie ihre Wirkung entfalten sollen. Die große Herausforderung dabei: "Wir sehen weder den Strahl, noch den Tumor. Wir müssen also zwei unsichtbare Dinge zueinander bringen", so Debus. Mit modernen bildgebenden Verfahren ist es mittlerweile möglich, einen Einblick in den Körper zu erhalten. Heute können die Ärzte damit sogar Nervenbahnen ausmachen und verfolgen, um bei der Behandlung eines Hirntumors beispielsweise die Sprachfähigkeit wiederherzustellen, die durch die Krankheit abhanden gekommen ist - und das, ohne gleich den ganzen Bereich im Gehirn unbrauchbar zu machen. "Das wäre vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen", erklärte Debus. Und auch die Möglichkeit, die Strahlen an die Größe und Dichte des Tumors anzupassen, ist heute gegeben. "Das ist möglich - in allen Formen und Farben", erklärt Debus.

Jüngst wurde ein Apparat in der Uniklinik eingeweiht, der es erlaubt während der Bestrahlung bildgebende Verfahren einzusetzen. Im Heidelberger Ionenstrahltherapiezentrum (HIT) werden auch Roboter eingesetzt, die kooperieren, um den Patienten in Echtzeit präzise zu platzieren und gleichzeitig die Bilder der Behandlung liefern. "Das sind heute etablierte und sichere Methoden", weiß Debus. Früher musste bei der Bestrahlung eines Hirntumors der Kopf des Patienten noch mit Schrauben fixiert werden, um zu verhindern, dass normales Gewebe zerstört wird. Durch die Roboter gehört das der Vergangenheit an.

Überhaupt besitzt das HIT mit seiner riesigen Beschleunigeranlage ein Alleinstellungsmerkmal: "Das ist nach wie vor eine Vorzeigeanlage", meint Debus. Mit ihr könnten Kohlenstoffionen auf 75 Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. Diese Behandlung sei zwar erst einmal teurer, doch durch die geringeren Schädigungen des normalen Gewebes bleiben dem Patienten oft weitere Behandlungen erspart. Unterm Strich werde die Therapie damit sogar günstiger: "Das war auch für die Krankenkassen sehr überzeugend", so Debus.

So hochtechnologisch die Behandlung mittlerweile ist, beruhigt Debus aber zugleich, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht: "Wird sie das Arzt-Patienten-Gespräch ersetzen? Sicherlich nicht", meint der Radiologe.