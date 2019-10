Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Der Tod hat ein Imageproblem: Im Fernsehen begegnet er uns mehrmals die Woche, an jedem Sonntag löst der Leichenfund wenige Minuten nach der Tagesschau genüssliches Schaudern aus, doch über die eigene Vergänglichkeit wird wenig geredet. "Diesem Tabu möchte ich etwas entgegensetzen", sagt Prof. Kathrin Yen. Die Chefin der Rechtsmedizin war am Mittwoch zu Gast bei "Medizin am Abend" - einer Veranstaltung des Universitätsklinikums und der Rhein-Neckar-Zeitung. Im voll besetzten Hörsaal der Kopfklinik - etwa 400 Gäste waren gekommen - herrschte allerdings keine Totengräber-Stimmung.

Auf Yens Tisch landen Menschen, die nicht eines natürlichen Todes gestorben sind. Wie weit die Interpretationen dabei manchmal auseinandergehen können, zeigt sie an einem Totenschein, an dem "Natürliche Todesursache" angekreuzt war. "Allerdings hatte sich der Mann in suizidaler Absicht aus dem elften Stock eines Hauses gestürzt", sagt Yen. Sie habe den Arzt angerufen und nachgefragt. Seine Antwort: "Wenn jemand aus dem elften Stockwerk springt - natürlich ist er dann tot." Die Schwierigkeit ist, dass die sogenannte Leichenschau von jedem Arzt gemacht werden muss. Yen: "Es kann auch sein, dass es Ihr Augenarzt ist, der das letzte Mal vor drei Jahren eine Leichenschau gemacht hat." So entstünden teilweise falsche - oder sogar solch makaber lustige - Angaben auf dem Totenschein.

Dass jemand tot ist, lasse sich allerdings mittlerweile sehr sicher bestimmen, sagt Yen. Angst davor, plötzlich in einem Sarg aufzuwachen, müsse man nicht haben. "Es gibt ganz selten falsche Diagnosen", so die Rechtsmedizinerin.

Für die Organspende ist natürlich von großer Bedeutung, wann der Tod eintritt. "Die Hirntoddiagnose ist sehr, sehr sicher", betont Yen. Wenn das Gehirn unumkehrbar geschädigt ist, tritt der sogenannte Individualtod ein. Teile des Körpers sind allerdings noch intakt: "Die Hornhaut zum Beispiel ist relativ unempfindlich gegenüber Sauerstoffmangel", erklärt Yen. Auch Muskeln "überleben" noch etwas. Erst nach und nach trete der "Organtod" ein. Nur künstlich könne beim Gehirntod noch der Kreislauf in Gang gehalten werden.

Leichenflecken, Fäulnis und Totenstarre sind sichere Zeichen für das Ableben einer Person. Die Flecken treten bereits nach 20 Minuten auf, die Starre setzt nach etwa zwei Stunden ein. Die Körpertemperatur bleibt genauso lange in etwa konstant, bis sie sich der Umgebungstemperatur annähert. Mit diesen Informationen kann Yen die Todeszeit bestimmen - allerdings nur grob: "In den ersten Stunden können wir den Todeszeitpunkt auf eineinhalb bis zwei Stunden genau bestimmen." Danach wird es schwieriger. "Es ist nicht so wie im Krimi", sagt die Rechtsmedizinerin. Auch sei sie in der Regel nicht am Tatort.

Es sind vornehmlich schnelle Todesursachen, mit denen Yen als Rechtsmedizinerin zu tun hat, auch wenn der Großteil der Menschen "langsam" stirbt. Verletzungen des Hirnstamms oder extreme Ereignisse wie Flugzeugabstürze führen sofort zum Tod, in wenigen Minuten sorgen Sekundenherztod, Ersticken, "Massenblutungen" oder Lungenembolien für das Ableben. "Das sind Fälle, die sind schwer zu ertragen", sagt Yen.

"Ein langsamer Tod" dagegen, so Yen, "ist eine Gnade", meint die Rechtsmedizinerin. Zumindest für die Angehörigen: Ihr selbst habe es sehr geholfen, den Prozess bei ihren Eltern und Großeltern zu begleiten, sodass sie sich voneinander verabschieden konnten. Kurz bevor der Tod eintritt, komme es regelmäßig zum Rasseln in der Lunge, zuletzt schnappten die Sterbenden nach Luft. "Aber wir können davon ausgehen, dass sie selbst nicht mehr viel davon mitbekommen", beruhigt Yen.