Von Birgit Sommer

Heidelberg. Frühgeborene müssen keine Problemkinder werden. Damit die Winzlinge auch außerhalb des Mutterleibes noch bestmöglich reifen können - dafür hat die Heidelberger Neonatologie ein umfangreiches Konzept geschaffen. Folgenschwere Hirnblutungen sind in der Kinderklinik seltener als sonst auf der Welt. Wie das Konzept aussieht, erklärt Prof. Johannes Pöschl, der Ärztliche Direktor der Klinik für Neonatologie, bei der nächsten Veranstaltung "Medizin am Abend" am Mittwoch, 10. Juli. Universitätsklinikum und RNZ laden dazu ein.

In Deutschland werden jedes Jahr rund 66 000 Kinder geboren, ehe die 37. Schwangerschaftswoche begonnen hat. Heidelberg ist spezialisiert auf die Versorgung von Föten, die unter 1500 Gramm wiegen und weniger als 32 Wochen alt sind. Vier Monate vor dem Geburtstermin - da ist laut Pöschl die Grenze des Überlebens erreicht.

Schon der Neubau von Frauen- und Kinderklinik schuf beste Voraussetzungen für die Betreuung der Frühgeborenen, denn Mütter oder auch Eltern können dort zusammen mit den Babys leben. Bis zur Entlassung am errechneten Geburtstermin. Sie können sie waschen, pflegen, stillen, mit ihnen sprechen und engen Körperkontakt pflegen. Wobei Streicheln erst nach der 28. Woche erlaubt ist. "Das ist vorher für die Kinder schmerzhaft", sagt Prof. Pöschl.

Der Neonatologe wird von den Meilensteinen berichten, die die Behandlung von Frühgeborenen revolutioniert haben: Die Gabe von Stresshormonen vor der Geburt, die die Überlebenschancen verdoppelt und das Risiko für eine Behinderung halbiert. Das Protein zur Lungenreifung. Oder die Koffeintropfen, die laut Pöschl ganz viele positive Wirkungen haben und in einer Konzentration verabreicht werden, die beim Erwachsenen 30 Espressi täglich entspricht.

Im Film wird der Referent etwa zeigen, wie es aussieht, wenn im Heidelberger Klinikum eine stressarme Situation für die Winzlinge geschaffen wird, was für deren Gedeihen ganz wichtig ist. Und er sagt, mit welchen langfristigen Folgen man beim frühgeborenen Kind rechnen muss. "Motorische oder mentale Einschränkungen können mit entsprechender Förderung wesentlich verbessert werden", erklärt er dazu . Der Klinik-Chef kennt aber auch einen Zehnjährigen, der einen Mathematik-Preis abgeräumt hat.

Info: Prof. Johannes Pöschl: "Zu früh geboren - Beste Chancen dank moderner Medizin und Pflege", Mittwoch, 10. Juli, 19 Uhr, Hörsaal der Kopfklinik, Im Neuenheimer Feld 400.