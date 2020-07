Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Masterplanprozess Neuenheimer Feld steht am Scheideweg. Am Donnerstag, 23. Juli, wird der Gemeinderat darüber entscheiden, welcher städtebauliche Entwurf als Grundlage für die weiteren Planungen im Neckarbogen dienen soll. Im Vorfeld melden sich nun die beiden Vorsitzenden des Koordinationsbeirats, Lenelis Kruse-Graumann und Albertus Bujard, zu Wort. "Wir haben mit der Bürgerbeteiligung in den letzten Monaten mehr Fortschritte erreicht als in den 15 Jahren zuvor", ist Bujard überzeugt.

Doch seine Co-Vorsitzende warnt auch: "Ausgerechnet in dieser entscheidenden Phase poppen jetzt wieder Individual- und Gruppeninteressen auf." Eines dürfe man nicht vergessen: Beim Masterplanprozess gehe es darum, wie sich das Neuenheimer Feld und die Stadt in den nächsten 30 bis 50 Jahren entwickelten. Doch anstatt dieses Große und Ganze im Blick zu haben, werde die Diskussion jetzt wieder verengt auf wenige Streitpunkte.

Bujard und Kruse-Graumann ärgern sich, dass die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung von einzelnen Gruppen und auch von der Mehrheit der Stadträte im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss fehlinterpretiert worden seien. "Es ist nicht Aufgabe des Forums, die Gemeinderatsentscheidungen vorwegzunehmen", stellt Bujard klar. Und es sei zudem falsch, die letzte Forumssitzung vom Dezember, in dem die Interessengruppen, Bürger und Nutzer des Handschuhsheimer Feldes eine Widerstandsbewertung abgeben durften, als abschließendes Votum zu werten.

Damals stellte sich heraus, dass der städtebauliche Entwurf von Kerstin Höger bei den anwesenden Forumsmitgliedern auf den geringsten Widerstand stößt. Allerdings waren damals nur 50 von 85 Mitgliedern anwesend. Bei der vorangegangenen Sitzung, als bunt gemischte Gruppen von Forumsmitgliedern die Qualitäten der einzelnen Entwürfe bewerten sollten, hatte das Büro Astoc hingegen die Nase vorn.

Die drei Projektträger Stadt, Land und Universität empfehlen dem Gemeinderat, das Büro Astoc damit zu beauftragen, die guten Ideen der drei anderen Planungsteams mit in einen neuen Masterplanentwurf zu integrieren. Doch das Bündnis Bürgerbeteiligung Masterplan Neuenheimer Feld, in dem sich Gärtner, Naturschutzverbände und Stadtteilvertreter zusammengeschlossen haben, rührte seinerseits die Werbetrommel für Kerstin Höger. Sie verspricht nämlich als Einzige, dank einer extremen Nachverdichtung im Campus, den Hühnerstein nicht zu bebauen.

Sie will zudem auch auf eine Fünfte Neckarquerung – und sei es nur als Fuß- und Radbrücke – verzichten. Grüne, SPD, GAL, Bunte Linke, Linke und "Heidelberg in Bewegung" stimmten daher für einen gemeinsamen Änderungsantrag: Nicht nur Astoc, sondern auch Höger sollten konkurrierend mit der Federführung für die weiteren Planungen beauftragt werden.

"Wenn zwei Büros beauftragt werden, können wir uns nicht vorstellen, wie es weitergehen soll", sagt Kruse-Graumann. "Das wäre eine riesige Enttäuschung und Fehlentwicklung." Schließlich gehe es doch gerade in der Konsolidierungsphase darum, die guten Ideen der anderen Planungsteams in einen überzeugenden Entwurf zu integrieren – die Nachverdichtung von Höger, die Seilbahn von Ferdinand Heide oder auch die Straßenbahnvarianten und Freiraumkonzepte der unterschiedlichen Büros.

Auf diese Weise könnten alle vier Planungsteams zusammenarbeiten. "Egal, welches Team den Auftrag bekommt, es muss sich neu erfinden", so Kruse-Graumann. Eine Konkurrenz zweier Büros werfe hingegen den Prozess zurück – in die Anfangszeit, die laut Frank Zimmermann, der bei der Stadt für die Bürgerbeteiligung verantwortlich ist, von einem "Misstrauensvorschuss" gekennzeichnet war.

Mühsam habe man sich auf so viel geeinigt: Wenn es eine Fünfte Neckarquerung geben sollte, wird dies keine Autobrücke. Der Nordzubringer durch das Handschuhsheimer Feld ist vom Tisch. Und die Universität unterstützt die CO2-Neutralität und eine Straßenbahn. All diese Kompromisse seien nun gefährdet. "Wir würden uns wünschen, dass sich der Gemeinderat besinnt", hofft Bujard. Kruse-Graumann fügt hinzu: "Wir dürfen uns die Bürgerbeteiligung nicht kaputt machen lassen."

Info: Die Artikelsammlung zum Thema finden sie unter www.rnz.de/masterplan