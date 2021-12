Kompakt in der Mitte und mit einem grünen Erholungsstreifen am Neckarufer: So stellt sich Kerstin Höger die Zukunft des Neuenheimer Feldes vor. Im Kern könnten sich Stadt, Land und Uni damit anfreunden. Visualisierung: Höger/RNZ-Repro

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Stadt, Land und Uni sehen in den Entwürfen von Astoc und Kerstin Höger gute Lösungsansätze für die Zukunft des Neuenheimer Feldes. Und deshalb schlagen die drei Projektträger vor, den Masterplanprozess für den Universitätscampus im Neckarbogen jetzt schon zu beenden. Sollten die gemeinderätlichen Gremien diesem Vorschlag folgen, könnte die Blaupause für die weitere Entwicklung im Neuenheimer Feld bereits im März beschlossen werden – neun Monate früher als geplant.

Ein gemeinsamer Termin für eine Pressekonferenz ließ sich in der stressigen Vorweihnachtszeit nicht finden. Und so verkündeten Stadt, Land und Uni ihre frohe Botschaft per Pressemitteilung. Zuletzt hätten die beiden Planungsbüros Astoc und Höger sehr ähnliche Entwürfe für den Campus entwickelt. "Sie bieten in der Zusammenschau umfänglich die erforderlichen Ansätze, um die wesentlichen Fragestellungen in der Qualität einer Masterplanung zu lösen", heißt es in der gemeinsamen Stellungnahme. Und weiter: "Das Masterplanverfahren kann somit aus Sicht der Projektträger nun abgeschlossen werden."

Vier Eckpunkte, die in ihren Augen wesentlich sind, picken die Projektträger heraus. So soll der Fokus auf die Innen-, statt auf die Außenentwicklung gelegt werden. Geht es nach Stadt, Land und Uni wird somit der Campus vor allem nachverdichtet, niedrige Gebäude durch höhere ersetzt. Aber, auch das erwähnen die Projektträger: "Der Hühnerstein soll als langfristige Bauflächenreserve bestehen bleiben." Die Universität will auf die Fläche im Handschuhsheimer Feld, für die sie schon seit den 1960ern Baurecht hat, nicht verzichten, das hatte sie im Masterplanprozess immer wieder betont. Sowohl Astoc als auch Höger glauben aber, bis 2050 ohne dieses umstrittene Areal auszukommen. Bestehende Parkplätze im Campus wollen sie schrittweise überbauen.

Unstrittig war bei allen Prozessbeteiligten immer die Quartierbildung innerhalb des Campus. Die Kliniken, die Lebenswissenschaften und viele andere Nutzungen sollen jeweils für sich einen eigenen Campus im Campus bilden, mit eigenem Zentrum. Auch das Freiraumkonzept beider Planungsteams ist sehr ähnlich – mit einem zentralen Platz in der Mitte des Neuenheimer Feldes und einer Achse, die vom Neckarufer bis zum Handschuhsheimer Feld reichen soll.

Ganz offen unterstützt jetzt auch die Universität die Pläne für einen Straßenbahn-Campusring – und zwar exakt auf der Trasse, die 2016 vom Verwaltungsgerichtshof auf Klage der Ruperto Carola gekippt worden war. Die Gleise sollen in der Straße "Im Neuenheimer Feld", im Hofmeisterweg und in der Kirschnerstraße verlegt werden. Anfreunden kann sich die Hochschule damit, weil die Autos nicht mehr über die gleiche Trasse geführt werden sollen, sondern etwas weiter nördlich über eine neue Erschließungsachse von der Berliner Straße ins Neuenheimer Feld gelangen. Die bereits beschlossene Fuß- und Radbrücke östlich des Wieblinger Wehrstegs von Bergheim zum Campus, Mobilitäts- und Logistik-Hubs ergänzen das Verkehrskonzept, das sowohl Höger als auch Astoc vorschlagen.

Die Projektträger demonstrieren ihre Geschlossenheit. Und so geben Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, Finanzstaatssekretärin Gisela Splett, Unirektor Bernhard Eitel und Oberbürgermeister Eckart Würzner ein gemeinsames Statement ab: "Die Potenziale des Areals sind inzwischen vollständig ausgelotet worden. Beide Entwürfe bieten in der Zusammenschau gute Antworten auf alle wesentlichen Fragen, die wir mit der Rahmenvereinbarung angestoßen hatten. Das Masterplanverfahren kann auf dieser Basis jetzt abgeschlossen werden. Wir haben gemeinsam das Interesse, die gefundenen Lösungsansätze zu sichern, indem wir das Masterplanverfahren jetzt erfolgreich beenden und im nächsten Schritt in die konkrete Umsetzung gehen, unter anderem im Zuge von Bebauungsplanverfahren." Die Standorte für die Klinikerweiterungen seien aber noch kritisch zu prüfen.