Von Holger Buchwald

Heidelberg. Lange war es ruhig um den Masterplan Neuenheimer Feld. Immer wieder werden Lenelis Kruse-Graumann und Albertus Bujard deshalb gefragt, ob daran eigentlich noch gearbeitet werde. Nun weisen die beiden Vorsitzenden des Koordinationsbeirates darauf hin, dass das Verfahren in seine bisher spannendste Phase eintritt. Zugleich rufen sie alle Bürgerinnen und Bürger sowie die Nutzer des Neuenheimer Feldes auf, sich intensiv zu beteiligen.

Zwei Planungsteams – Astoc und Höger – sind noch im Rennen. Im Juli 2020 entschied der Gemeinderat, dass diese beiden Büros im konkurrierenden Verfahren Entwürfe für einen Masterplan vorlegen. Am 15. Juli ist Abgabetermin: Dann werden die Entwürfe an die Projektträger von Stadt, Land und Universität übergeben.

Bereits diesen Donnerstag tagt der Koordinationsbeirat von 18 bis 20.30 Uhr öffentlich. Dabei geht es darum, welche Formate der Öffentlichkeitsbeteiligung in der laufenden Konsolidierungsphase angebracht sind. "Die Bürgerbeteiligung muss wertgeschätzt werden", sagt Kruse-Graumann. Wenn dies versäumt werde, könne das "dramatische Folgen" haben, so Bujard: Das habe man bei der Diskussion um den neuen Betriebshof und die Verlagerung des Ankunftszentrums in die Wolfsgärten gesehen. Beide Projekte wurden per Bürgerentscheid gestoppt.

Die eigentliche Diskussion zum Masterplan beginnt erst am 23. September, wenn die Planungsteams ihre Entwürfe der Öffentlichkeit vorstellen. Danach ist eine Online-Beteiligung über drei Wochen geplant. "Zum ersten Mal legen die Teams zusammenhängende Pläne für das Neuenheimer Feld vor", freut sich Bujard auf das, was kommt. Die Aufgabe der Bürgerbeteiligung sei es, qualifizierte Empfehlungen an den Gemeinderat zu formulieren.

Etwa 100 Personen beteiligen sich seit November 2017 intensiv und ehrenamtlich an der Diskussion um die Zukunft des Neuenheimer und Handschuhsheimer Feldes. Etliche Stunden der Vor- und Nachbereitung gingen dabei schon drauf. Für Bujard und Kruse-Graumann geht es um viel mehr als nur die Zukunft des Campus im Neckarbogen, es geht auch um die "Große Transformation" – die Energie-, Ernährungs-, Konsum- und Mobilitätswende. Solche einschneidenden Veränderungen gelängen nur, "wenn man die Bürger mitnimmt", sagt Kruse-Graumann, die von Haus aus Umweltpsychologin ist.

Im Forum sind Vertreter der Bürgerschaft und die Nutzer des Neuenheimer Feldes vertreten. Bislang ist nur eine Sitzung dieses Gremiums in der laufenden Konsolidierungsphase geplant. Das könnte zu knapp bemessen sein, geben Bujard und Kruse-Graumann zu bedenken. Und zwar auch, weil der Gemeinderat sich für ein konkurrierendes Verfahren von zwei Planungsteams entschieden habe. Für das Forum und die breitere Öffentlichkeitsbeteiligung wünschen sich die Vorsitzenden des Koordinationsbeirats, dass nicht zu sehr in die Vergangenheit geschaut wird, sondern darauf, wie man sich die Zukunft für das "Feld" wünscht.

Eine Wertschätzung der Bürgerbeteiligung bedeutet für Kruse-Graumann: "Es geht nicht nur um Information, sondern um eine Politik des Gehörtwerdens." Nur so könne es allen Seiten gelingen, gegenseitiges Verständnis aufzubauen und den Wissensschatz der Interessengruppen zu heben. Konflikte offenlegen und faire Lösungen suchen, das ist für Kruse-Graumann das Erfolgsrezept. Solch eine Beteiligung sei die Grundbedingung für eine repräsentative Demokratie – und eine Legitimation für die Entscheidungsträger. Der Aufruf von Kruse-Graumann und Bujard geht aber auch und in erster Linie an die Bürgerinnen und Bürger: Dass auch sie die Beteiligung wertschätzen und sich intensiv für den Masterplan einbringen.

Info: Die Sitzung des Koordinationsbeirats kann auf www.masterplan-neuenheimer-feld.de live über Zoom verfolgt werden.