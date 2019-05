Zwischen dem Tiergartenbad im Norden und der Jugendherberge im Süden liegen die Sportplätze der TSG 78 und des Sportclubs Neuenheim. Sie dürfen nicht in den Betrachtungsraum für den Masterplanprozess einbezogen werden. Foto: Rothe

Heidelberg. Darf Architekt Ferdinand Heide seinen Seilbahn-Bahnhof auf dem Gelände der Sportvereine im Neuenheimer Feld - zwischen dem Tiergartenbad im Norden und der Jugendherberge im Süden - weiter planen, oder nicht? Hauptsächlich um diese Frage ging es in der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses.

Grund für die Diskussion: Das Gebiet, auf das der Planer ein Hochhaus mit Seilbahnstation - sie soll die Pendler vom S-Bahnhof Wieblingen/Pfaffengrund über den SRH-Campus ins Neuenheimer Feld transportieren - liegt außerhalb des Betrachtungsraumes für die vier am Masterplan teilnehmenden Büros. Eigentlich hätte der Architekt die Fläche gar nicht überplanen dürfen.

Trotzdem schlug die Verwaltung nun vor, dass alle vier Planungsbüros in der nächsten Stufe des Planungsateliers an einer ihrer beiden Entwicklungsperspektiven für den Campus weiterarbeiten dürfen. Außerdem sollten die Sportflächen in die planerischen Überlegungen mit einbezogen werden, wenn innerhalb des Betrachtungsraums - er umfasst den heutigen Campus entlang des Neckarbogens, das Sportzentrum-Nord und die Fläche im Gewann Hühnerstein - ein Ersatz geplant wird. "Die prägnante Station von Herrn Heide auf dem Sportgelände ist Entwurfsentscheidend", erklärte Annette Friedrich, Leiterin des Stadtplanungsamtes.

Deswegen wolle die Stadt eine Ausnahme genehmigen. "Würden wir die Möglichkeit dieser Erschließung nicht zulassen, würde der Entwurf aus dem Prozess herausfallen", betonte Oberbürgermeister Eckart Würzner. Denn es gebe formale Kriterien, wann ein Vorschlag nicht mehr im Prozess dabei sei, ergänzte Friedrich.

Die Bezirksbeiräte hatten in ihrer Sitzung am Montag bereits beschlossen, die Sportflächen nicht für die Überplanung freizugeben. "Zu diesem Zeitpunkt ist das noch nicht nötig", meinte Birgit Müller-Reiß (Bunte Linke), Bezirksbeirätin aus Handschuhsheim. Stattdessen solle Heide weiterarbeiten und die Stadt mit den Vereinen ins Gespräch kommen.

"Zugunsten eines Büros, das sich nicht an die Vorgaben hält, eine Ausnahme zu machen, ist unfair gegenüber den anderen Büros", sagte Michael Eckert (FDP) hingegen im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss. Er bezweifle, dass für die fünf bis sechs fußballfeldgroßen Sportflächen ein Ausgleich innerhalb des Planungsgebietes gefunden werden könne.

"Irgendwann muss in der Entscheidung eine Konsequenz her", argumentierte auch Mirko Geiger (SPD). Man habe sich lange um den Geltungsbereich des Masterplans gestritten. "Und jetzt wollen wir es einfach wieder aufmachen?" Die Planungsbüros hätten klare Aufgaben bekommen und das Büro Heide habe sich nicht daran gehalten. "Dann ist dieses Büro eben außen vor", sagte Geiger.

"Lassen Sie uns heute den Entwurf von Heide beerdigen", forderte auch Alexander Föhr (CDU). Das Büro habe die Aufgabe nicht erfüllt. "Wir haben eine Grenze gesetzt, innerhalb derer geplant werden sollte. Heide hat sich nicht daran gehalten, aber trotzdem sollen jetzt alle dabei bleiben? Das geht nicht", so Föhr.

"Wir sollten uns überlegen, wie man Rahmenbedingungen schaffen kann, um die Seilbahn zu ermöglichen, der ein Großteil sehr offen gegenübersteht", forderte hingegen Manuel Steinbrenner (Grüne). Das Büro Heide komme auch ohne die Sportflächen aus, erklärte Irmtraud Spinnler (SPD).

Dies hätten ihr die Architekten in einem Telefonat zugesagt. "Der Vorschlag der Verwaltung ist neutral und ausgewogen. Wir sollten hier nicht irgendetwas ausschließen, sondern den Prozess weiterlaufen lassen", erklärte Wolfgang Lachenauer (Die Heidelberger). Er wisse, dass die Sportvereine nichts dagegen hätten, wenn ihre Flächen gebraucht würden. "Die Vereine würden ihre Flächen hergeben, wenn es stattdessen zu einer Konzentration der Sportanlagen am Sportzentrum-Nord kommt."

Obwohl Lachenauer alle vier Büros weiter planen lassen will, kritisierte er die hohen Kosten des Verfahrens: "Die Ausgaben für den Masterplanprozess haben sich verdoppelt. Und wir diskutieren hier völlig losgelöst von einer finanziellen Basis." Statt der geplanten 1,2 Millionen Euro rechnet die Stadt mittlerweile mit 2,3 Millionen Euro an Kosten.

Um die im Griff zu behalten, sollen die vier Büros in der nächsten Stufe des Planungsateliers (der sogenannten Konsolidierungsphase) nur noch eine ihrer Entwicklungsperspektiven weiterverfolgen. Darin sollen dann die Bewertungen und Hinweise, die vom Forum, den lokalen Fachvertretern, den Projektträgern und den Experten vorgebracht wurden, eingearbeitet werden. Diesem Vorgehen stimmten elf der 15 Stadträte zu.

Wie sich schon in der Diskussion abgezeichnet hatte, gab es für den Antrag, den Entwurf des Büros Heide nicht weiterzuverfolgen, am Ende keine Mehrheit: Fünf Stadträte stimmten dafür, acht dagegen, zwei enthielten sich. Auch der Vorschlag der Bezirksbeiräte, Heide weiter auf den Sportflächen planen zu lassen und erst in der Konsolidierungsphase über die Flächen abzustimmen, fand keine Mehrheit.

Stattdessen stimmte der Ausschuss am Ende einstimmig für den Antrag, dass der Entwurf von Heide zwar weiterverfolgt wird, sich der Planer aber dafür in den Grenzen des Betrachtungsraums bewegen muss.