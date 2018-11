Von Holger Buchwald

Heidelberg. Viel Lob aber auch kritische Anmerkungen ernten die acht Entwürfe der vier Planungsteams, die sich derzeit Gedanken über die Zukunft des Neuenheimer Feldes machen. Nachdem die Stadtplaner, Landschaftsarchitekten und Verkehrsexperten bereits am 17. Oktober ihre ersten Ideenskizzen vor rund 450 interessierten Bürgerinnen und Bürgern vorstellten, durfte sich das Forum im Masterplanverfahren Neuenheimer Feld am Montag im Heidelberger Rathaus intensiv mit den Entwürfen auseinandersetzen.

In zufällig zusammengesetzten Diskussionsgruppen konnten die 80 verschiedenen Nutzer, Interessengruppen, Stadtteilvertreter und Bürger ihre Gedanken austauschen. Damit ist die erste Werkstattphase im sogenannten "Planungsatelier" beendet: Mit den gesammelten Anregungen sollen die Planungsteams nun ihre Ideen weiter konkretisieren. Für den Februar ist dann die nächste Öffentlichkeitsbeteiligung geplant.

Im Großen Rathaussaal skizzierte Samy Schneider noch einmal die Ideen der Planungsteams - angefangen von dem Entwurf des Büros Astoc, das den Zoo gerne in den Süden Heidelbergs verlagern würde, um Platz zu schaffen für die Campuserweiterung. Astoc schlägt auch vor, das Neuenheimer Feld mit einer Ringstraßenbahn, einem "Klinikloop" für den Autoverkehr und einem attraktiven Fuß- und Radwegenetz zu erschließen.

Das Büro von Ferdinand Heide ist wiederum das einzige, das konkret eine Seilbahn als Schleife vorschlägt: vom S-Bahnhof Pfaffengrund-Wieblingen ins Zentrum des Campus und von dort zum Heidelberger Hauptbahnhof. In einer Variante des Stadtplaners aus Frankfurt würden die Sportplätze in den Norden ins Handschuhsheimer Feld verlegt, um Platz zu machen für die Klinikerweiterung. Für Kerstin Höger hingegen ist gerade die Mischung der unterschiedlichen Nutzungen im Neuenheimer Feld attraktiv. Allerdings sieht sie die Zukunft des Zoos als Wildpark. Die Verkehrserschließung ist über einen Straßenbahnring und Fahrradschnellwege geplant.

C.F. Møllers Entwurf ist der bisherige Favorit von Universitätsbauamtsleiter Bernd Müller. Denn dieses Büro aus dem dänischen Aarhus steht auf dem Standpunkt, dass die Notwendigkeiten der Wissenschaftler von morgen heute noch nicht absehbar sind: Anstatt Vorgaben für Gebäudehöhen zu machen setzt Møller auf Klimaneutralität. Das Neuenheimer Feld solle über seine Ränder erschlossen werden. Die Verkehrsprobleme könnten entweder durch einen Nordzubringer im Handschuhsheimer Feld oder eine Fünfte Neckarquerung nach Wieblingen gelöst werden.

Viele Anmerkungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung im Oktober erinnern an die Diskussionen in den letzten 25 Jahren: "Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten" und "keine Fünfte Neckarbrücke im Naturschutzgebiet" schrieben die Bürger auf ihre bunten Karten. Während die einen forderten, dass ein Nordzubringer eingeplant werden müsse, plädierten andere für das Gegenteil. Auch die Idee, wieder unterschiedliche Straßenbahnvarianten ins Gespräch zu bringen, wird kontrovers diskutiert. Manche finden eine Zooverlegung eine sehr gute Idee, dadurch könne sich der Tiergarten in Zukunft erweitern. Andere verweisen auf die lange Geschichte des Zoos im Neuenheimer Feld. Dass ein Entwurf bei den Heidelbergern in Gänze durchfällt, war aber nicht zu beobachten. Frühestens im Sommer nächsten Jahres wird der Gemeinderat eine oder mehrere Varianten verwerfen.

Info: Die Dokumentation gibt es hier: www.masterplan-neuenheimer-feld.de. Weitere Artikel zum Thema gibt es unter www.rnz.de/masterplan.