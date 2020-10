Heidelberg. (ahn) Von "Wäre schön" bis "Vielleicht sollten wir uns gleich im Keller einschließen und nur zum Arbeiten rauskommen" reicht das Spektrum der Meinungen. Ja, die Frage polarisiert: Ist eine Maskenpflicht in der Hauptstraße und am Bismarckplatz sinnvoll? Diese soll nämlich kommen, wenn sich mehr als 35 Personen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage mit dem Coronavirus infiziert haben. Aktuell liegt die Zahl im Stadtgebiet Heidelberg bei 30,6.

Das Gros der Kommentare bei Facebook erachtet die Maskenpflicht als vernünftig. "Absolut sinnvoll!", findet etwa eine Userin, "Das wird höchste Zeit", meint ein anderer. Einige Leser gehen mit gutem Beispiel voraus. "Bin dafür! Und trage sie auch schon freiwillig", kommentiert etwa eine Leserin. Und eine andere bringt die Sache auf den Punkt: "Keiner zieht aus Langeweile die strengen Maßnahmen hervor, sondern weil es notwendig ist!"

Bei den Kritikern steht vor allem die Frage im Mittelpunkt, ob die Hauptstraße und der Bismarckplatz überhaupt die richtigen Orte für solch eine Maßnahme sind. "Müsste die Frage nicht lauten: Sind am Bismarckplatz und in der Hauptstraße denn die meisten Infektionen erfolgt?! Oder woanders?", fragt etwa ein Facebook-User. "Nöö. Da sind schon die meisten Leute unterwegs, und die Gefahr, sich anzustecken, weil sich die wenigsten an die Regeln halten, ist da sehr hoch. Die Frage ist schon korrekt so", antwortet ein anderer.

Diese These solle allerdings erst einmal belegt werden, meint ein kritischer Leser, dem ein anderer User entgegenhält: "Bei dem teils sehr dichten Gedränge in der Hauptstraße könnte schon ein kleiner Huster (ohne Maske) ausreichen, um so viele Aerosole auszustoßen, dass jemand, der sich nur Dezimeter vor der 'Quelle' befindet, angesteckt werden könnte."

Die Maskenpflicht findet auch ein weiterer Nutzer gut: "Sinnvolle Maßnahme, wenn man sieht, wie voll die Hauptstraße ist." Demgegenüber gibt ein anderer indes in seiner Antwort zu bedenken: "Es wäre eine richtige Maßnahme, wenn dort nachweislich die Ansteckungen passieren. Das ist aber so gar nicht der Fall. Nach wie vor gibt es auch in Heidelberg kein diffuses und nicht mehr nachvollziehbares Infektionsgeschehen. Nach wie vor stecken sich die meisten Leute im privaten und im beruflichen Umfeld an. Vor allem auf privaten Feiern."

Dass auf Feiern die Infektionsrate relativ hoch ist, darüber sind sich alle einig. Deshalb sei es auch gefährlich, wenn man sich durch die Maßnahme in der Hauptstraße und am Bismarckplatz in einer "Pseudosicherheit" wöge und dann vernachlässigte, "sich dort zu schützen, wo es auch wirklich sinnvoll wäre", so die Kritik eines Nutzers.

Dass man den Effekt der "Pseudosicherheit" "weiter durchdenken könne" und dass "etwas dran ist", sieht auch ein Befürworter so. Doch für ihn habe die Maskenpflicht in der Hauptstraße vor allem positive Auswirkungen: Nämlich dass "erstens mit den Masken im öffentlichen Raum die Pandemie besser im Bewusstsein bleibt. Und zweitens gibt es nachweislich auch Übertragungen auch im Freien (wie etwa im Rose Garden)." Denn: "Ich sehe regelmäßig Gruppen in der Hauptstraße zusammen stehen, die offenbar denken: 'frische Luft, keine Gefahr'." Wenn durch die Maskenpflicht also "das Infektionsgeschehen verlangsamt und die Geschäfte offen bleiben können, gewinnen alle."

Apropos Geschäfte: Auch wenn es zu hoffen wäre – ob alle offen bleiben können, steht noch in den Sternen. Denn mit der Maskenpflicht dürften die Kunden wohl weiterhin eher wegbleiben. Wie zum Beispiel eine Facebook-Nutzerin, die kommentiert: "Würde gerne mal nach Heidelberg fahren oder in eine andere Stadt. Aber mit Maske habe ich keine Lust, shoppen zu gehen. Also bleibe ich zuhause."

Ein anderer drückt sich da schon etwas drastischer aus: "Macht weiter so! Irgendwann gibt es keine Geschäfte mehr, weil keiner mehr Lust hat, mit der dummen Maske zu shoppen! Bringt meines Erachtens gar nichts, weil kein Mensch seine Maske 3 Mal am Tag desinfiziert."

Dass das Shoppen mit Maske keine unerträgliche Tortur sein muss, zeigt hingegen eine Leserin, die in einem Land lebt, "in dem seit vielen Monaten Maskenpflicht auch im Freien herrscht, bei ganzjährig heißen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Wir gehen aber trotzdem Bummeln und Einkaufen wie immer." Auch für die alltäglichen Schwierigkeiten mit den Masken hat sie einen Tipp: "Wir haben übrigens alle mehrere wiederverwendbare Masken hier, die wunderbar nach dem Heimkommen in die Waschmaschine können. Gehen wir nochmals raus, nimmt man die nächste saubere vom Stapel." Wie so vieles im Leben "geht alles, wenn man will." Denn "man kann sich einreden, dass etwas unerträglich ist, oder einfach mal eine gewisse Zeit (eventuell mit Murren) akzeptieren. Die Ladeninhaber freuen sich."