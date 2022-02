Heidelberg. (ani) Eigentlich sollten die Stadträte im Gemeinderat geräuschlos die Vorhabenliste beschließen – so wie immer ein Mal im Jahr. Die Vorhabenliste ist dafür da, die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig über Projekte der Stadt in allen Stadtteilen zu informieren.

Doch bei der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag fiel Stadtrat Björn Leuzinger (Die Partei) auf, dass ein Stadtteil gänzlich herausfällt aus der Vorhabenliste: der Pfaffengrund. "Das beweist mir, dass wir da mal mehr investieren sollten", so Leuzinger. "Etwa in die Neugestaltung des Pfaffengrunder Marktplatzes." Erst im September letzten Jahres wurde der Zustand des Marktplatzes zum Politikum. Im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss entbrannte damals ein Streit darüber, dass in die Neugestaltung zweier Plätze in der Weststadt – Alois-Link-Platz und Wilhelmsplatz – investiert wird, nicht aber in die Neugestaltung des Paffengrunder Marktplatzes. Pandemiebedingt wurden dafür zuletzt keine Gelder bereitgestellt – Baubürgermeister Jürgen Odszuck hatte aber zugesagt, dass wenigstens ein paar Pflanzkübel aufgestellt und einige Parkplätze weggenommen werden, damit die frei gewordene Fläche für ein öffentliches Bücherregal und ein Straßencafé genutzt werden könne.

Das ist nun geschehen – und Judith Marggraf, Stadträtin der Grün-Alternativen-Liste (GAL), nutzte im Gemeinderat die Vorlage ihres Kollegen Leuzinger, um gegen die "Neugestaltung" auszuholen. "Auf dem Marktplatz Pfaffengrund sieht es aus, als hätte das Landschafts- und Forstamt seine Reste verwertet." Ein paar Blumenkübel und ein paar Bänke seien zwar aufgestellt worden. Das alles erinnere aber "nicht annähernd an Gestaltung" und sei "extrem lieblos" gemacht worden.

SPD-Stadtrat und Pfaffengrunder Mathias Michalski sprang sogleich den Mitarbeitern des Landschafts- und Forstamtes bei. "Die haben etwas Ordentliches gemacht mit den beschränkten Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen", sagte Michalski. Es handle sich dabei um ein Provisorium, dem man auch mal eine Chance geben müsste. Wolle man den Platz richtig neu gestalten, dann "wäre das ein Millionenprojekt", so Michalski. Er freue sich natürlich, wenn das für seinen Stadtteil investiert werde, sei aber vorerst auch zufrieden mit der jetzigen Lösung.

Die Vorhabenliste wurde schließlich fast einstimmig beschlossen. Nur Judith Marggraf enthielt sich.