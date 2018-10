Von Denis Schnur

Heidelberg. Es ist ein seltsamer Anblick: Oberbürgermeister Eckart Würzner steht auf dem Gelände der US-Kaserne und faltet das Sternenbanner zusammen. Daneben steht ein General der US Army - und wirkt, als wäre er den Tränen nahe. Es ist eines von vielen Bildern, die die deutsch-amerikanische Geschichte in Heidelberg charakterisieren - mit all den ganz unterschiedlichen Facetten. Neben diesem Foto aus dem Jahr 2013 hängt das Bild eines steinernen Reichsadlers, der in den 1930er Jahren von der Wehrmacht in ihrer Kaserne in der Südstadt angebracht wurde. Als die US-Amerikaner das Gelände übernahmen, blieb der martialische Greifvogel, lediglich das Hakenkreuz darunter wurde durch das Truppensymbol ersetzt.

Die Bilder sind Teil der Ausstellung "Amerikas verborgene Orte", der ersten öffentlichen Ausstellung im Mark-Twain-Center (MTC) in der Südstadt, die am Dienstag feierlich eröffnet wurde. Die Fotos stammen - ebenso wie die 33 weiteren Motive - aus dem Fundus, den Steffen Diemer 2013 für das Heidelberger Stadtarchiv angelegt hatte. Diemer, der sich international als Pressefotograf einen Namen gemacht hat, erhielt einen Generalschlüssel zu den US-Flächen, als diese gerade verlassen worden waren. Drei Monate ging er in den Kasernen, vor denen er Anfang der 80er Jahre noch gegen die Stationierung der Pershing-II-Raketen demonstriert hatte, ein und aus, schoss dabei 30.000 Fotos.

Das Besondere an den Motiven ist, dass sie in dieser Zwischenzeit gemacht wurden, als die Amerikaner ihre Liegenschaften besenrein hinterlassen hatten - aber bevor die Natur sich dort wieder ausbreiten konnte oder bevor die Bagger angerollt kamen. Was bleibt, ist in den meisten Fällen - es gibt nur wenige Motive, auf denen Menschen zu sehen sind - eine Geisterstadt. Man sieht einen Spielplatz - aber keine Kinder weit und breit, eine verlassene Bowlingbahn, eine Wand in der High School, auf der steht: "Never forget, where you came from: H-Town.", auf deutsch: "Vergiss nie, wo du herkamst: H-Stadt."

Während die US-Präsenz für viele Heidelberger mit dem Blick auf "Zäune, Stacheldraht und Wachposten" verbunden ist, wie die Stadtteilvereinsvorsitzende der Südstadt, Ursula Röper, sich bei der Vernissage zur Ausstellung erinnerte, steht sie bei zahlreichen US-Amerikanern und Deutschen auch für Freundschaft und Heimat. "Mehr als 25.000 US-Amerikaner haben Heidelberg als Geburtsort in ihrem Pass stehen", erklärte Bürgermeister Joachim Gerner. Auch diese Seite zeigen die Fotos Diemers.

Aber nicht nur im Pass, sondern auch im "Herzen" vieler Amerikaner habe Heidelberg "einen besonderen Platz", brachte Carolyn Harris vom Deutsch-Amerikanischen Frauenclub ihre Erinnerungen ein, während viele der Vernissage-Besucher zustimmend nickten. Ihre Kinder sind in den Barracks aufgewachsen, "verborgen" hinter Zäunen, aber vor allem "geborgen": "Es war ihr Zuhause." Jedoch fing mit dem Abzug "eine Zeit des Vergessens an". Diemers Bilder zeugen zwar noch von der Anwesenheit der US-Armee - und doch sind sie meist auffällig tot und trist. Sie zeigen, wie sich die Präsenz verflüchtigt. Gerade deshalb findet Harris die Ausstellung - und die Arbeit des MTC - so wichtig: "Sie sind der erste Schritt des Nicht-Vergessens."

Und deshalb passen die Diemer-Fotos so gut in das Konzept des Centers, das in gut einem Jahr eröffnet werden soll. "Das ist genau das, was wir brauchen, um anzufangen", erklärte MTC-Leiter Uwe Wenzel. Denn die Institution soll natürlich einen Blick in die deutsch-amerikanische Geschichte werfen, Zukunftsperspektiven aufzeigen, den Dialog suchen - aber eben auch Chronist der großen Veränderungen sein, die derzeit in seinem direkten Umfeld in der Südstadt vor sich gehen. Die Bilder zeigen zum Start den Nullpunkt dieser riesigen Umwälzungen, die in den nächsten Jahren die komplette Stadt prägen werden.

Info: Die Ausstellung "Die verborgenen Orte Amerikas" von Steffen Diemer ist ab Freitag, 12. Oktober, bis zum 16. Dezember immer freitags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr im Mark-Twain-Center, Römerstraße 162, zu sehen. Der Eintritt ist frei.