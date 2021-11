Mannheim. (pol/make) Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim sind seit letzter Woche Montag, 15. November, mehrere Postsendungen sichergestellt, die Schriftstücke mit volksverhetzendem Inhalt enthielten. Laut Polizeiangaben wird darun unter anderem der Holocaust geleugnet.

Die Päckchen waren an drei Studentenverbindungen in Mannheim und zwei in Heidelberg adressiert und hatten allesamt den gleichen Inhalt. Der bislang unbekannte Absender forderte in einem beiliegenden Schreiben zudem die weitere Verbreitung der volksverhetzenden Botschaften. Die Vertreter der jeweiligen Studentenverbindungen erstatteten daraufhin Strafanzeige bei der Polizei. Die genauen Hintergründe der Postsendungen sind bislang noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen des Fachdezernats für Staatsschutzdelikte bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sowie der Staatsanwaltschaften Heidelberg und Mannheim dauern weiter an.