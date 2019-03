Im größten Flüchtlingslager der Welt in Bangladesch leben die Rohingya, die aus Myanmar über die Grenze geflohen sind. Für die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" kümmerte sich Gwendolyn Eich um die medizinische Versorgung der Bewohner. Foto: Eich

Von Rico Pfannebecker

Heidelberg. Gwendolyn Eich ist Kinderärztin am Universitätsklinikum Heidelberg. Sie war von August 2018 bis Februar 2019 für "Ärzte ohne Grenzen" im bangladeschischen Flüchtlingslager in der Region Cox’s Bazar im Einsatz. Im Gespräch mit der RNZ berichtet die 33-Jährige von der Arbeit von "Ärzte ohne Grenzen" vor Ort und der Lage der Rohingya.

Sie sind seit Kurzem zurück in Heidelberg nach einem sechsmonatigen Aufenthalt in Bangladesch. Vermissen Sie Ihre Arbeit dort schon?

Ja, man arbeitet sehr intensiv mit seinem Team zusammen, sodass ich natürlich meine Kollegen vermisse und mir Gedanken mache, wie es meinen Patienten weiter ergangen ist. Aber es war auch sehr anstrengend.

Das Flüchtlingslager in der Region Cox’s Bazar ist das größte der Welt. Welche Herausforderungen bringt das mit sich?

Das Camp hat fast eine Million Einwohner, um ein vielfaches mehr als Heidelberg, und dadurch ein riesiges Potenzial, das Epidemien ausbrechen. Außerdem ist es sehr hügelig, sodass kranke Menschen teilweise lange und beschwerliche Wege auf sich nehmen müssen, um zu einer medizinischen Einrichtung zu gelangen. Gerade bei ansteckenden Krankheiten ist die Struktur des Camps ein weiteres Problem, weil die Leute teilweise selbst nicht sagen können, wo sie wohnen. Dadurch ist es schwer, eine ärztliche Nachsorge durchzuführen - die wäre aber wichtig, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Zusätzlich herrscht dort in der Regenzeit eine hohe Erdrutschgefahr, und die Bedrohung durch Wirbelstürme darf man auch nicht unterschätzen.

Wie kann man sich eine typische Unterkunft für eine Familie dort vorstellen?

Es sind eigentlich ausschließlich Bambushütten mit einer Plane oben drauf mit nur einem Raum, wo die ganze Familie zusammen wohnt. Das Lager wurde 2017 in kürzester Zeit buchstäblich aus dem Boden gestampft. Die Menschen bräuchten nun dringend bessere Unterkünfte und mehr Platz.

Wie lange haben Sie gebraucht, um dort Fuß zu fassen?

Ich habe ziemlich direkt angefangen zu arbeiten, an Tag eins ging es los. Natürlich waren mir die Strukturen noch nicht so bekannt, aber durch meine Berufserfahrung konnte ich mich relativ schnell zurechtfinden. Anfang Oktober sind dann schon neue Kollegen gekommen, denen ich dann bereits Fragen beantwortet habe.

Wie sah Ihr Alltag dort aus?

Meistens bin ich gegen 7.15 Uhr in die Klinik gefahren und hatte dort erst mal eine Übergabe von der Nacht. Danach habe ich mich um kritische Patienten gekümmert und die Visite gemacht. Wir hatten ein Team mit rund 30 bangladeschischen Ärzten und ich war eine der Leiterinnen dieses Teams. Mein Schwerpunkt lag, weil ich Kinderärztin bin, vor allem auf der Neugeborenen- und Kinder-Station.

Wie viel Zeit hat man da pro Patient?

Für schwierige Patienten habe ich mir schon Zeit nehmen können, weil ich ja ein großes Team im Rücken hatte. Aber klar, manchmal ist es viel. Die Stationen, die ich betreut habe, hatten zusammen ungefähr 40 Betten, und da ist immer was los. Wir hatten auch keine Hightech-Medizin, nicht mal Beatmungsgeräte waren da. In Heidelberg arbeite ich ja sonst in einem Haus der Maximalversorgung. Das ist das genaue Gegenteil.

War es trotzdem möglich, die Patienten ausreichend zu versorgen?

Es gab Fälle, wo unsere Möglichkeiten nicht gereicht haben. Was aber geholfen hat, ist, dass es funktionierende Krankenhäuser im Umfeld gab, sodass wir Patienten teilweise verlegen konnten. Es gibt dort auch private Krankenhäuser und Unikliniken, die eine bessere Ausstattung haben.

Wie ist die Stimmung unter den Rohingya?

Es ist sicherlich so, dass die Perspektive für die Rohingya nicht gut ist. Sie haben keinen Zugang zu Arbeit oder Bildung und somit keine Chance, sich ein unabhängiges Leben aufzubauen. Sie dürfen nicht mal das Lager verlassen oder bangladeschisch lernen. Zudem haben viele Menschen Schreckliches erlebt und Familienangehörige verloren, sodass auch Traumata auftreten.

Hintergrund > "Ärzte ohne Grenzen" ist eine gemeinnützige Organisation, die sich weltweit für eine effiziente Gesundheitsversorgung von Erwachsenen und Kindern vor allem in humanitären Notsituationen einsetzt. Seit August 2017 sind Mitarbeiter der Organisation in Bangladesch im Einsatz. > Die Region "Cox's Bazar" ist das größte Auffangbecken für Flüchtlinge weltweit. Es leben rund 909.000 Flüchtlinge (Stand: Ende Januar 2019) über verschiedene Camps verteilt auf der Halbinsel. In der zweiten Jahreshälfte 2018 haben rund 2000 Mitarbeiter der "Ärzte ohne Grenze" zusammen mit 1000 freiwilligen Helfern der Rohingya dort gearbeitet. > Die Rohingya sind eine muslimische Minderheit im buddhistisch dominierten Myanmar. Im Herbst 2017 eskalierte der Konflikt mit der Regierung und Hunderttausende Rohingya waren gezwungen, nach Bangladesch zu fliehen. Bei der gewaltsamen Kampagne gegen das "heimatlose Volk" hat die Armee Myanmars über 6700 Menschen innerhalb eines Monats getötet, darunter mindestens 730 Kinder unter fünf Jahren.

Haben Sie Gewalt erlebt im Lager?

Ja, in der Ambulanz bekommt man natürlich mit, wenn es gewalttätig wurde. Das sieht man schon immer wieder. "Ärzte ohne Grenzen" bietet auch Opfern von Gewalt "Protection Partner" an, die helfen, wenn jemand in einer unsicheren Situation lebt. Gewalt gegen Kinder habe ich jetzt nicht erlebt. Aber man muss die Augen schon immer offen halten. Es gibt auch Verletzungen bei Kindern, wo man sich Fragen muss: Wo kommen die her?

Sind die Behörden vor Ort mit der Situation überfordert?

Für die Regierung ist Überforderung ein passendes Wort. Man muss sich vor Augen führen, dass Bangladesch ein sehr armes Land ist. Und die Regierung muss auch sicherstellen, dass die einheimische Bevölkerung Zugang zu medizinischer Versorgung und Jobs hat. Eine Millionen Menschen aufzunehmen ist eine enorme Herausforderung. Das ist ja in Deutschland schon schwierig, und wir kommen aus einer ganz anderen Situation.

Ist es realistisch, dass sich die Situation für die Rohingya in absehbarer Zeit bessert?

Die Situation hat sich eigentlich gar nicht verändert, zumindest nicht zum Guten. Im Vergleich zu vor einem Jahr ist die mediale Aufmerksamkeit zurückgegangen. Das hat dazu geführt, dass sich die Strukturen verändert haben und einige NGOs nicht mehr so umfassend helfen können, weil finanzielle Mittel fehlen. Trotzdem sind die Leute weiterhin auf Hilfe angewiesen. Denn in Bangladesch haben sie keinen legalen Status, und in Myanmar drohen ihnen weiterhin Diskriminierung und Gewalt.

Was für eine Erfahrung war der Einsatz insgesamt für Sie?

Auf jeden Fall eine total spannende! Ich finde es schon bemerkenswert, was "Ärzte ohne Grenzen" dort für eine Arbeit macht. Ich finde es wichtig, an Orten zu helfen, wo es wirklich einfach notwendig ist. Sicherlich auch manchmal eine schockierende Erfahrung, weil man auch viel Elend sieht.

Gibt es einen besonders schönen Moment, der Ihnen in Erinnerung bleibt?

Ich habe ein Frühgeborenes gehabt, das nur 900 Gramm wog und deshalb bei der Infrastruktur dort sehr geringe Überlebenschancen hatte. Das haben wir dann wochenlang aufgepäppelt und als es dann 1,5 Kilo wog und wir es entlassen konnten, war ich schon sehr gerührt. Was auch herausragend ist, ist das Teamwork: Man lebt über sechs Monate hinweg mit seinen Kollegen in einem Haus. Das ist eng und intensiv, aber auch sehr schön.