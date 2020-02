Heidelberg. (RNZ/pne) Tausende Menschen gingen 2019 in Heidelberg für den Klimaschutz auf die Straße. Jetzt ruft die Bewegung Fridays for Future Heidelberg zur nächsten Demonstration auf: am Freitag, 14. Februar, um 11.30 Uhr an der Stadtbücherei. Im Mittelpunkt soll diesmal ein Unternehmen stehen: der Baustoffkonzern HeidelbergCement.

"Das Unternehmen stößt pro Millionen Dollar Umsatz 3800 Tonnen CO₂ aus und ist damit das CO₂-intensivste deutsche Unternehmen und unter den zehn größten CO₂-Produzenten in Europa", schreibt Fridays for Future Heidelberg in einer Pressemitteilung. "Außerdem steht HeidelbergCement wegen Menschenrechtsverletzungen in Abbauregionen wie Togo, Indonesien und Kolumbien in großer Kritik", heißt es weiter.

"Wir brauchen uns als Unternehmen nicht zu verstecken, was unsere Ökobilanz angeht. Seit 20, 30 Jahren machen wir enorme Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit. Wir haben unseren CO2-Fußabdruck deutlich reduziert", sagte der kürzlich in den Ruhestand gegangene Ex-Vorstandsvorsitzende Bernd Scheifele im RNZ-Interview. "Es ist zwar richtig, dass die Zementindustrie weltweit einen hohen CO2-Ausstoß verursacht." Diese Emissionen entstünden aber vor allem im Ausland, in China, in Indien und Indonesien – dort, wo viel gebaut werde. In Deutschland betrage der Anteil der Zementindustrie am CO₂-Ausstoß etwa 2,5 Prozent", sagte Scheifele, "HeidelbergCement verursacht nur einen kleinen Teil davon".

Die Klimaaktivisten hingegen kritisieren, dass das Unternehmen mit dem Slogan "Echt. Stark. Grün" werbe. Dass sich der Konzern Umweltschutz auf die Fahne schreibe und gleichzeitig Produzent eines Produktes sei, das acht Prozent des weltweiten CO₂-Ausstoßes ausmache, sei "mehr als zynisch", so die Organisatoren von Fridays for Future Heidelberg. "Die Zementproduktion ist damit für vier mal soviel CO₂ wie der gesamte Flugverkehr verantwortlich und zugleich maßgeblich an der Zerstörung wichtiger Ökosysteme beteiligt."

Die Heidelberger Klimabewegung will nun "ein Zeichen" setzen. Unter dem Motto "Make Love – Not Cement" soll bei der Demonstration am 14. Februar auch die Eröffnung des neuen Hauptsitzes von HeidelbergCement thematisiert werden.