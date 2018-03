Christian Könne vor dem Haus in der Sandgasse 10, in dem Magnus Hirschfeld ab 1890 wohnte. Foto: Friederike Hentschel

Von Sara Wess

Heidelberg. Wird es bald eine Magnus-Hirschfeld-Straße geben? Dafür setzt sich Christian Könne ein: Der Lehrer und Historiker arbeitet in Kooperation mit dem Geschichtslehrerverband Rheinland-Pfalz aktuell an Unterrichtsmaterialien, die die Verfolgungs-, aber auch Emanzipationsgeschichte sexueller Minderheiten seit der Französischen Revolution begleiten. "Einer der Rechercheaufträge der Schüler wird sein, sich auf die Spuren des schwulen jüdischen Arztes Magnus Hirschfeld zu begeben", so Könne.

Der Sexualwissenschaftler gilt als Mitbegründer der ersten Homosexuellen-Bewegung und prägte unter anderem den Begriff des Transvestitismus. "In Magdeburg, Berlin und Oranienburg erinnern Straßennamen an ihn, des Weiteren wurden eine Bundesstiftung, eine Gesellschaft und eine Medaille sowie das Spreeufer gegenüber des Kanzleramts nach ihm benannt", so der Lehrer. In Straßburg, München und Heidelberg, wo Hirschfeld Medizin studierte, gebe es aber nichts dergleichen.

"Dabei war er in Heidelberg hochpolitisch, hat seine Religion hier so offen wie nirgendwo sonst gelebt", weiß Könne, der in Mannheim lebt und in Kaiserslautern unterrichtet. Er bezieht sich damit auf die Badenia Studentenvereinigung, bei der Hirschfeld Gründungsmitglied war. Die nur für Juden offene Verbindung hatte es sich zum Ziel gesetzt, jüdisches Selbstbewusstsein unter ihren Mitgliedern zu schaffen, um so dem zunehmenden Antisemitismus der 1890er Jahre entgegenzutreten. Könne betont: "In Heidelberg ist Hirschfeld also ganz besonders als Jude aktiv gewesen."

Hirschfelds bis heute erhaltener Studentenausweis belege, dass der damals 21-Jährige sich im Sommersemester 1890 für das Fach Medizin an der Heidelberger Universität eingeschrieben habe. "Sein altes Wohnhaus in der Sandgasse 10 in der Altstadt gibt es immer noch", bemerkt Könne. Leider lasse sich nicht mehr feststellen, welche Wohnung Hirschfeld bewohnte. "Sicher ist aber, dass er Untermieter eines Lehrers war." Mit seiner Exmatrikulation verliert sich die Spur Hirschfelds nach nur drei Semestern in Heidelberg.

Eben dies möchte Christian Könne nun ändern. "Nach meiner Recherche habe ich mich an verschiedene Parteien des Gemeinderats gewandt und vorgeschlagen, eine Straße nach Hirschfeld zu benennen. Grüne, Linke, SPD und CDU unterstützen die Idee, wiesen aber auch darauf hin, dass nicht der Gemeinderat, sondern eine spezielle Kommission über Straßennamen entscheidet." An Vertreter dieser Kommission hat sich Könne nun gerichtet, ebenso an den Oberbürgermeister.

Jetzt heißt es: abwarten. Er habe Verständnis, dass eine Straßenbenennung gewisse bürokratische Hürden meistern müsse, sagt der Lehrer. "Im Idealfall wird eine neu erschlossene Straße nach Hirschfeld benannt, dann muss niemand seine Anschrift ändern." Alternativ kann sich Könne auch vorstellen, einen Platz auf dem Campus im Neuenheimer Feld nach dem Arzt zu benennen. "Eine Gedenkplakette wäre dann das richtige Zeichen", so der 47-Jährige.

Die Reaktionen auf seine Recherche seien überwiegend positiv gewesen, so Könne: "Die Queer-Studenten der Universität unterstützen die Idee, ebenso die Regionalgruppe Baden-Württemberg des Lesben- und Schwulenverbands Deutschland und die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft in Berlin." Auch die Stadtverwaltung stehe dem Vorschlag interessiert und aufgeschlossen gegenüber.

Schade sei, dass sich viele Institutionen, die einen thematischen Bezug zu Hirschfeld besäßen, gar nicht erst zurückgemeldet hätten. Doch Könne gibt so schnell nicht auf. Er will weiter fragen, nachhaken, recherchieren. Er will sich einsetzen - für die Magnus-Hirschfeld-Straße in Heidelberg.