Von Anica Edinger

Heidelberg. Nur noch drei Tage – dann steigt in Heidelberg das wohl größte Gratis-Festival, das die Stadt je gesehen hat: Auf zwei festen und einer mobilen Bühne gibt es bei "Lust4Live" vom 9. bis zum 18. Juli rund 90 Acts bei freiem Eintritt – möglich wurde das dank eines Kraftakts der Organisatoren von Heidelberg Marketing, des städtischen Kulturamts und Theaters sowie der finanziellen Unterstützung der Bundeskulturstiftung in Höhe von 500.000 Euro.

Programmatisch wird es viele Premieren geben, denn zahlreiche regionale Künstlerinnen und Künstler haben sich eigens für "Lust4Live" erstmals zusammengetan und ganz neue Programme erarbeitet. So auch auf der Bühne im Tiergartenschwimmbad, wo der Fokus auf "Jetzt"-Musik liegen soll, wie es Cora Maria Malik, Chefin des Kulturhauses Karlstorbahnhof und Mitglied der Programmkommission von "Lust4Live", ausdrückt. Soll heißen: Es wird Clubveranstaltungen mit DJ-Musik geben – nicht nur am Abend, sondern auch am Tag –, Rock’n’Roll mit der Freddy Wonder Combo am Eröffnungsabend, Jazz mit Fat Tea am 15. Juli oder auch ein Schattentheater zur Nacht, ab 23 Uhr, mit Anna Rieger, Konrad Hinsken und Julian Maier.

Hintergrund > Kultur-Truck, Kuchenblech, Ziegelhausen, Montag, 12. Juli: 15 Uhr: Quartett für angewandte Blechmusik. 15.30 Uhr: "Die brennenden Lettern", Lesung Claudia Schmid. 17.30 Uhr: Universal Jazz, Gunter Ruit-Kraus. 18 Uhr: Southern Rock, Don Ender Band. 20.30 Uhr: "Love [+] Lesen Sie mehr > Kultur-Truck, Kuchenblech, Ziegelhausen, Montag, 12. Juli: 15 Uhr: Quartett für angewandte Blechmusik. 15.30 Uhr: "Die brennenden Lettern", Lesung Claudia Schmid. 17.30 Uhr: Universal Jazz, Gunter Ruit-Kraus. 18 Uhr: Southern Rock, Don Ender Band. 20.30 Uhr: "Love is loud" – Lesung mit Musik mit Schauspielerin Anke Sonnentag und Musiker Alex Auer. > Kultur-Truck, Wilhelmsplatz, Weststadt, Dienstag, 13. Juli: 17.30 Uhr: Poesie und Magie (Philipp Herold, Christoph Demian). 18 Uhr: Szenische Lesung mit Musik: "Das Buch war besser" von Oded Netivi. 18.30 Uhr: Klänge vom Zymbal (Valiantsina Batura & Mezzosopranistin Darya Lenz. 20.30 Uhr: Jazzkonzert Gerdband. 21.30 Uhr: Tango Pasticcio mit Heike Süßdorf (Violine), Oliver Taupp (Klavier). > Universitätsplatz, Donnerstag, 15. Juli: 14.30 Uhr: Schreiben in der Pandemie, Gespräch Walter Roth (Verleger) und Barbara Imgrund (Autorin). 15 Uhr: Tango mit Tangodeseos und Buenos Aires Tango Cuartett. 17.30 Uhr: Tanztheaterstück Common Ground. 17.40 Uhr: Gedichte und Musik mit Gabi Heiler (Rezitation), Martina Heinstein (Klavier) Antonia Preuß (Violine). 18 Uhr: Ensemble Tunverwandte – Ein Wort, ein Wunder, ein Weltall (Lesung, Performance, Musik). 20.30 Uhr: Musik aus 1001 Nacht mit Barbara Rosnitschek. 21 Uhr: "Alma Viva", Weltmusik mit Frank Ströber (Gitarre) und Eva Stortz (Violine) > Tiergartenbad, Freitag, 16. Juli: 17 Uhr: Musikkabarett mit Liederträchtig. 18 Uhr: Ultraakustik. 18.30 Uhr: Colori contrastanti mit Ute Schleich (Blockflöte) und Katharina Uzal (Violoncello). 20.30 Uhr: Dirty Deeds. 21.30 Uhr: Taiko. 23 Uhr: Nächtliches Wandern – Fotos, Musik und Spoken Word mit Jochen Steinmetz (Fotografien) und Eric Blum (Musik).

Ein weiteres Highlight: Rap-Urgestein Toni L. tritt mit den Funk Animals und Freunden am Samstag ab 20.30 Uhr im Tiergartenbad auf. 750 Personen dürfen pro Act dabei sein – damit ist die Tiergarten-Bühne die größte beim gesamten Festival. Ein- und Auslass werden über den Seiteneingang in der Nähe des Springer-Verlags geregelt. Es gilt die Maskenpflicht und das Abstandsgebot. Dafür darf aber getanzt werden – "nur eben nicht zu eng", wie Joe Schwarz von Heidelberg-Marketing erklärt.

Benjamin Punke, selbstständiger Veranstalter und DJ, hatte sich nach der Ausschreibung vom Kulturamt direkt für die Gestaltung eines ganzen Tages beim Festival beworben. Letztlich bekam er zwei Zeitslots zur Gestaltung zur freien Verfügung – und holte dafür einige Künstlerkollegen und -freunde ins Boot. So gibt es am 17. Juli um 17.30 Uhr zunächst ein Konzert mit der Band "The Neigbors", bevor Punke ab 20.30 Uhr selbst auf der Bühne steht und gemeinsam mit DJ Hannes Bergström von den Breidenbach Studios und DJane Oliv vom Zena Kollektiv auflegt. "Ich selbst bin seit März 2020 nicht mehr aufgetreten", sagt Punke. Umso größer sei nun die Vorfreude.

Auch Joe Schwarz freut sich mit einem Schmunzeln, "dass wir Veranstaltungen nicht mehr nur planen, sondern auch wieder durchführen können". Coronabedingt fiel veranstaltungstechnisch im vergangenen Jahr alles ins Wasser, wofür Heidelberg Marketing normalerweise verantwortlich zeichnet: die Schlossbeleuchtungen, der Heidelberger Herbst, der Weihnachtsmarkt. Auch Veranstaltungs- und Bühnentechniker etwa, berichtet Schwarz, hätten es kaum glauben können, als der Anruf von Heidelberg Marketing mit der Bitte kam, doch Angebote für den Aufbau und das Betreuen von Bühnen für ganze zehn Tage einzureichen. Mehrere Branchen werden also durch "Lust4Live" aus dem Corona-Schlaf geholt. Und Cora Malik ist sicher: "Das wird außergewöhnlich."