Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die böse Schwiegermutter in Leoš Janáceks Oper "Katja Kabanova" ist Carolyn Franks vorerst letzte Rolle auf der Heidelberger Theaterbühne. Ihre letzte Premiere also war Freitag, am 24. Mai. Ihre erste Rolle sang die Mezzosopranistin aus den USA vor 33 Jahren, die Olga in "Eugen Onegin" von Pjotr Iljitsch Tschaikowski.

Damals war sie Gast, fest engagiert wurde Carolyn Frank, die eigentlich Lucy Carolyn heißt, 1986 in Heidelberg. Mit ihrem Charme und ihrem positiven Naturell hat sie die Heidelberger Theaterbesucher immer wieder verzaubert. Ein Gespräch zum Abschied.

Frau Frank, Ihr letzter Auftritt steht bevor. Gibt es Abschiedsgefühle, gar Abschiedsschmerz?

Im Moment geht das noch in den Proben unter. Ich freue mich ja auch auf viel freie Zeit und dass ich die eigene Zeit besser bestimmen kann. Immerhin bekomme ich Anfang August mein viertes Enkelkind. Außerdem: "Katja Kabanova" läuft ja auch noch in der nächsten Spielzeit, in Heidelberg und Heilbronn. Und mit der "Zauberflöte" gastieren wir zu Beginn der nächsten Spielzeit in Winterthur. Es läuft also aus, man hat nicht das Gefühl, dass nun abrupt Schluss ist und dass die nächste Mezzosopranistin schon da steht und denkt: Wann geht sie endlich?

33 Jahre am Heidelberger Theater. War das schön? Oder hätten Sie lieber noch eine andere, größere Bühne kennengelernt?

Ich war so dankbar, dass ich in Heidelberg einen Platz gefunden habe, an dem ich mich wohlgefühlt habe und an dem es gute Musiker gab. Mein Mann hatte ja eine Stelle als Konzertmeister in Mannheim, und so konnten wir unsere zwei Kinder bekommen und in Ladenburg ein Haus bauen.

Als der damalige Intendant Peter Spuhler Sie mit dem Titel Kammersängerin auszeichnete - was für ein Gefühl war das?

Das war schon eine große Ehre. Ich war so überrascht, dass die Leute meinten, ich sei nicht überrascht, weil ich gar nicht richtig reagiert habe. Es waren ja "zufällig" mehrere Freunde da, und ich dachte, das ist aber nett, dass die heute Abend kommen ...

Was bedeutet das: Kammersängerin?

Böse Zungen sagen, es heißt "Kammer net singen". (lacht) Der Titel kommt aus alter Tradition, und man muss normalerweise einige Jahre singen, um ihn zu erhalten. Die Auszeichnung ist ja nicht so häufig auf kleinen Bühnen. Für die jungen Sänger wird es auf deutschen Bühnen auch schwieriger werden, eine solche feste Stelle zu bekommen. Tänzer wissen ja immer, dass sie ab 30 Jahren ein zweites "Tanzbein" haben müssen. Für Sänger war das bisher nicht so wichtig.

Wie ist das, wenn die Stimme altert? Verbucht man das als normal? Oder tut das weh, wenn man sieht, jetzt kommen die jungen Mezzos, die können das besser?

Älter zu werden, hat Höhen und Tiefen. Ich habe den Fernseher lauter gestellt, und meine Kinder fragen: Mama, muss das sein? Man kriegt aber dafür andere Sachen, Gelassenheit und so. Manchmal denke ich bei einem jungen Dirigenten: Ich würde diese Rolle gerne mit ihm proben. Bei Elias Grandy und bei Cornelius Meister war das so. 40 Jahre alt werden - das war schwierig. Man versucht, mit 30-Jährigen mitzuhalten. 50 war wunderbar, man wird geehrt. 60 ist noch besser. Und 65? Da gehen die Kollegen von der Bühne ab und halten mir den Arm hin: Kann ich Dir helfen?

Müssen Sie Ihre Stimme noch viel trainieren? Singen Sie täglich?

Ich sage einfach: Ja. (lacht) Aber ich glaube sehr an "muscle memory", das Muskelgedächtnis, und dass Erlerntes oft einfacher reproduziert werden kann.

Muss eine ältere Stimme mehr üben?

Ich würde eher sagen, weniger üben ist besser für mich.

Was haben Sie Ihren Kindern und Enkeln so vorgesungen?

Englische "nursery rhymes" (zu Deutsch: Kinderlieder, Anm. d. Redaktion). Meine Kinder und Enkel sprechen alle Englisch. Das heißt, wenn ich sage "light", besteht die Zweijährige schon mal energisch darauf: Nein, Licht!

Sie waren eine Zeit lang Sprecherin der Sänger-Kollegen am Heidelberger Theater. Was spricht man da so?

Kurz nachdem ich unkündbar geworden war, sagte ich, ich bin bereit, bei Verbesserungsvorschlägen ganz vorn zu unterschreiben. Als Schutz für die Kollegen.

Was haben Sie erreicht?

Es gab kleine Erfolge. Etwa, dass der Intendanz bewusst wurde, dass wir nicht solch ausgedehnte Proben am Stück haben wollen. Wir haben jetzt Mittagsruhe von 14 bis 17 Uhr, so dass man auch mal einen Arzttermin in diese Zeit legen kann. Ich habe von Theatern gehört, die den ganzen Tag durchproben, mit kurzen Pausen. Wie wir es jetzt machen, ist nicht nur für die Stimme besser. Opernsänger singen und spielen gleichzeitig. Das ist anstrengend, mit Musik braucht es mehr Konzentration als bei Schauspielern. Die Melodie ist vorgegeben - und dann muss die Kunst noch dazu.