Heidelberg. (RNZ) Das Interkulturelle Zentrum (IZ) möchte in Zeiten der sozialen Einschränkungen ein digitales Gesprächsforum sein und Menschen online zum Debattieren zusammenbringen. So sprechen – digital – am morgigen Freitag, 8. Mai, ab 21 Uhr in der neusten Folge der "Lockdown Conversations" die Leiterin des IZ, Jagoda Marinic, und der Ökonom Branko Milanovic miteinander.

Milanovic ist der ehemalige Leiter der Forschungsabteilung der Weltbank und gilt auch international als Experte für ökonomische Ungleichheit. Die Veranstaltung findet auf Englisch statt und wird live auf dem Twitter- und Youtubekanal des IZ übertragen.