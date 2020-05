Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Im Zeitalter von Smartphones und sozialen Medien lesen Kinder immer weniger – mit dramatischen Folgen, wie aktuelle Studien zeigen. Vier Schüler aus Heidelberg trotzen dieser Entwicklung allerdings: Amelie (11), Amos (11), Adorján (10) und Jonathan (10) gründeten Anfang letzten Jahres ihren eigenen Comic-Club. Mit Donald Duck, Micky Maus und Lucky Luke wollen sie Gleichaltrigen wieder mehr Lust aufs Lesen machen.

Die Idee für den Comic-Club kam Amelie, Amos und Adorján während einer langweiligen Schulstunde. Nur wenige Stunden später war der Club beschlossene Sache und die ersten Comics durften ins neue Vereinsquartier in Amos Kinderzimmer einziehen. Natürlich hätte auch jeder alleine bei sich zu Hause lesen können – "aber gemeinsam zu lesen, macht einfach mehr Spaß", findet Amelie. Mit Jonathan stieß im Dezember das vierte und vorerst letzte Mitglied zum Club dazu. Besonders cool finden die Schüler, dass man bei Comics nicht nur lesen muss – die bunten Zeichnungen sind für die Geschichte schließlich mindestens genauso wichtig. Gesammelt wird mit System, so Amos: "Wir haben vorher genau festgelegt, welche Comics wir sammeln möchten." Neben der "Lustiges Taschenbuch"-Reihe rund um Donald Duck und Micky Maus stehen auch Klassiker wie Lucky Luke, Tim und Struppi oder Asterix und Obelix in den Regalen, die mittlerweile den Großteil von Amos‘ Zimmerwänden bedecken. Mehr als 200 Comics haben die Clubmitglieder so bereits zusammengetragen – und es werden immer mehr: Amelie, Amos, Adorján und Jonathan sind nicht nur Stammkunden im Kiosk um die Ecke, sondern auch regelmäßig auf Ebay unterwegs, um ältere Exemplare zu ersteigern.

Natürlich geht es den vier Comicliebhabern nicht nur ums Sammeln, sondern auch ums Lesen: Besonders gerne schmökern sie in der Crime-Reihe des Lustigen Taschenbuchs. "In der Reihe werden Krimi und Comic miteinander vermischt, das ist spannender und anspruchsvoller als normale Comics", erklärt Jonathan. Hier muss Micky Maus als Detektiv in der Unterwelt von Entenhausen verzwickte Kriminalfälle aufklären. "Meistens gibt es auch noch eine witzige Nebengeschichte mit Donald als Amateur-Detektiv", schmunzelt Amelie.

Wenn sie nicht gerade Comics lesen oder Artikel für ihre eigene Club-Zeitschrift schreiben, engagieren sich die Vereinsmitglieder in der Bonhoeffergemeinde. "Wir wollen schließlich kein Stubenhocker-Club sein", so Amelie. Hier lesen sie etwa Senioren vor oder verdienen sich beim Waffelverkauf ein kleines Taschengeld dazu – schließlich ist das Sammeln von Comics kein ganz günstiges Hobby. Unterstützt werden die vier auch von Freunden und Familie, die als Ehrenmitglieder in den Club aufgenommen wurden.

Ein besonders wichtiges Anliegen ist es den vier Comicliebhabern, auch andere Kinder zum Lesen zu animieren. Mitschüler und Freunde dürfen sich gerne an den Regalen bedienen und die Leseecke benutzen – auch ohne Mitglied im Club werden zu müssen. Die Werbung fürs Lesen beschränkt sich aber nicht nur auf Comics, wie Amelie erklärt: "Wir empfehlen anderen auch mal ein gutes Buch." Aktuell pausiert der gemeinsame Lesespaß wegen der Kontaktsperre zwar – die Clubmitglieder halten sich aber über Video- und Telefonkonferenz weiter auf dem Laufenden und freuen sich schon auf das nächste Treffen in der gemütlichen Leseecke des Clubquartiers.