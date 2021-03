Helen Moayer Toroghy

Heidelberg. Klimaschutz, Bildung, Clubkultur – das sind Themen, die junge Menschen bewegen. Doch was haben die Landtagskandidaten der Jugend denn eigentlich zu bieten? Am Freitag fand genau dazu eine Podiumsdiskussion der besonderen Art statt. Organisiert vom Stadtjugendring, der Landeszentrale für politische Bildung und Vertretern des Jugendgemeinderats richtete sich die Veranstaltung gezielt an Jugendliche und Erstwähler. RNZ-Redakteur Sören Sgries moderierte die virtuelle Podiumsdiskussion und stellte sechs der Landtagskandidatinnen und -Kandidaten im Wahlkreis Heidelberg vor. Anschließend übergab er die Moderation an Yunus Oberst, Katharina Weber und Paul Goldschmidt aus dem Jugendgemeinderat. Die RNZ gibt eine Übersicht, was die Kandidierenden zu den zentralen Themen denken:

> Wahlalter ab 16: Überraschenderweise waren sich fast alle Kandidatinnen und Kandidaten darin einig, dass das Wahlrecht ab 16 eingeführt werden sollte: "Wir müssen junge Menschen motivieren, sich zu engagieren,. Deshalb bin ich dafür, das Wahlalter grundsätzlich zu senken", so Anja Boto (CDU). Auch die anderen Kandidaten pflichteten dem bei: "Als ich in diesem Alter war, ist es mir auch nicht klar gewesen, warum ich nicht wählen darf, obwohl ich mich viel intensiver mit Politik auseinandersetzte als mancher Erwachsene", ergänzte Benjamin Brandstetter (FDP). Sarah Mirow (Linke) betonte außerdem, dass ihre Partei diese Forderung schon recht lange auf der Agenda habe. Lediglich Timethy Bartesch (AfD) formulierte ein klares Nein auf die Frage, ob denn bereits 16-Jährige wählen dürfen sollten.

Bei diesem parteiübergreifenden Konsens scheint es also möglich, dass die nächste Landesregierung diese Änderung auch tatsächlich umsetzt. Viele Jugendliche, die sich heute mehr denn je für Politik interessieren, würden dieses Entgegenkommen wohl begrüßen.

> Clubkultur und Kneipen: Dass Clubs im Zuge der Corona-Maßnahmen wahrscheinlich als letzte öffnen können, trifft junge Menschen besonders hart. Gerade weil das Club- und Kneipensterben in Heidelberg ein Problem darstellt, ist die Furcht groß, der Lieblingsclub könnte nach der Pandemie vielleicht gar nicht mehr öffnen. Auch hier sind sich die meisten Kandidaten einig – es muss Unterstützung von Seiten der Politik geleistet werden. Außerdem wolle man sich bemühen, mehr Angebote für Jugendliche in Heidelberg zu schaffen. "Wir brauchen Locations für junge Leute und wir sollten das Thema dringend nach dem Lockdown angehen", so Theresia Bauer (Grüne). Darüber hinaus plädierten Brandstetter und Mirow dafür, die strengen Sperrzeiten in der Altstadt zu lockern: "Wir sollten Clubs und Kneipen, als Kulturstätten anerkennen", so Mirow.

> Abitur und Bildung in Corona-Zeiten: Dass viele Schülerinnen und Schüler im aktuellen Ausnahmezustand Probleme haben, im Unterricht Schritt zu halten, dürfte nicht überraschen. "Ist die Chancengleichheit überhaupt noch gewährleistet?", wollte Jugendgemeinderätin Weber deshalb mit Blick auf die Abitur- Vorbereitung von den Kandidaten wissen. Wie soll es in den Schulen nach Unterrichtsausfall, Digital- und Wechselunterricht weitergehen? "Wir haben eine öffentliche Aufgabe, das, was da passiert ist, aufzuarbeiten", erklärte Bauer und schlug vor, Nachhilfeangebote in die öffentliche Hand zu nehmen. Daniel Al-Kayal (SPD) pflichtete dem bei und plädierte außerdem für den großflächigen Einsatz von Schnelltests: "Wir müssen den Schulbetrieb mit Schnelltests wieder anlaufen lassen, in Österreich funktioniert das seit Monaten hervorragend." Brandstetter erklärte, es bauche Raumkonzepte – etwa Unterricht in leeren Vereinsheimen –, um Präsenzunterricht zu gewährleisten. "Ich mache mich für die Einsetzung von Luftfiltern stark", erklärte Anja Boto. Sarah Mirow plädierte für ein Solidarsemester, um Chancengleichheiten zu verbessern. "Die Lösung wäre, den Lockdown zu beenden und sofort aufzumachen", sagte Timethy Bartesch, ohne jedoch ein Konzept zu nennen, wie das funktionieren soll.