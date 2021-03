Gegen „Miethaie“: Die „Linke“ kommt am Hauptbahnhof zur coronagerechten Kundgebung zusammen: (v.l.) Bundesvorsitzende Janine Wissler, der ehemalige Bundesvorsitzende Bernd Riexinger sowie Stadträtin und Landtagskandidatin Sahra Mirow. Foto: Philipp Rothe

Von Arndt Krödel

Heidelberg. Ein riesiger Hai vorm Heidelberger Hauptbahnhof: Mit seinem weit aufgerissenen Maul und den furchterregend spitzen Zähnen ist er ein echter Hingucker für die vorbeilaufenden Passanten. Zwar nur eine aufblasbare Attrappe, soll er aber als "Bühnenbild" für die Kundgebung der Partei "Die Linke" symbolisch auf einen besonders unangenehmen Zeitgenossen aufmerksam machen. Unter dem plastischen Motto "Miethaie zu Fischstäbchen" nahm die Landtagskandidatin Sahra Mirow zum Wohnungsproblem in Heidelberg Stellung und hatte sich dafür auch Parteiprominenz aus Berlin eingeladen: die frischgebackene Bundesvorsitzende der "Linken", Janine Wissler, sowie deren langjährigen Vorgänger Bernd Riexinger.

Viele Menschen gerade mit kleinem und mittlerem Einkommen haben ein Problem mit der Höhe der Miete – auch in Heidelberg, stellte Sahra Mirow fest. Damit entstehe nicht nur eine soziale, sondern auch eine ökologische Frage, wenn nämlich immer mehr Mieter aus den Städten herausgedrängt und zum Pendeln zu ihren Arbeitsplätzen gezwungen würden. Heidelberg gelte als die "Pendelhauptstadt Deutschlands". Ihre Partei wolle daher die Mieten begrenzen: "Es muss ein Deckel drauf, genau wie in Berlin", so Mirow.

Aber nicht nur die Mieten müssten runter, es gehe auch darum, den sozialen und kommunalen Wohnungsbau anzukurbeln. Wohnen gehöre in die öffentliche Hand, denn: "Wir können nicht hinnehmen, dass große Wohnungskonzerne große Renditen mit dem Wohnen machen auf dem Rücken der Mieterinnen und Mieter." Für Heidelbergs neuen Stadtteil Patrick-Henry-Village (PHV) wolle man, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft dort bezahlbaren Wohnraum entwickelt.

Für Baden-Württemberg fordert die "Linke" eine Landeswohnbaugesellschaft, die die Kommunen unterstützt, zum einen beim Flächenerwerb über einen Flächenfonds, aber auch bei der Schaffung von mehr sozialem, kommunalem und barrierefreiem Wohnraum. Mieten müssten Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge sein. "Wir wollen das Recht auf Wohnen in der Landesverfassung verankern, denn genau dort gehört es hin", betonte Mirow. Ihr Parteifreund Bernd Riexinger unterstützte ihre Forderung nach einer Deckelung der Mieten. Wie solle denn eine Verkäuferin, Alleinerziehende oder Erzieherin mit maximal 1400 Euro Nettoverdienst eine Miete von 800 bis 1000 Euro kalt bezahlen? "Das ist die Enteignung der Löhne, und deshalb ist es höchste Zeit, dass die Mieten gedeckelt werden", so der Ex-Parteichef, der erneut für den Bundestag kandidieren wird.

Die Mieten würden sinken, wenn es mehr öffentlichen Wohnraum und sozialen Wohnungsbau gebe. In Baden-Württemberg fehlten aber, wie Riexinger vorrechnete, 30.000 Sozialwohnungen, die Landesregierung habe jährlich nicht einmal 1000 bauen können. Dabei gehe die Stadt Wien mit gutem Beispiel voran: Dort gehören 60 Prozent der Wohnungen der Kommune, und der durchschnittliche Quadratmeterpreis betrage fünf Euro. "Davon können wir in Baden-Württemberg nur träumen", meinte Riexinger. Aus der Perspektive der Bundesebene kritisierte die neue "Linken"-Chefin Janine Wissler eine "zutiefst falsche" Wohnungspolitik. Diese habe auf Privatisierung von Wohnungsbaugesellschaften gesetzt und darauf, dass öffentliche Grundstücke verkauft wurden. Was man aber brauche, sei eine Stärkung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus. Für die Politikerin ist klar: "Wohnungen sind kein Rendite- und kein Anlageobjekt."

Während Leo Späth vom Sozialistisch-Demokratischen Studierendenverband (SDS) Heidelberg in seinem Grußwort mehr Investitionen in bezahlbaren Wohnraum für Studierende forderte – in Heidelberg müsse ein Student teilweise bis zu 500 Euro für ein WG-Zimmer zahlen –, setzte sich Zara Kiziltas, Heidelberger Stadträtin und Kandidatin der "Linken" für die Bundestagswahl, dafür ein, im Stadtteil Patrick-Henry-Village sowohl bezahlbare Mieten als auch das Ankunftszentrum für Geflüchtete umzusetzen: "Diese beiden Themen sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden."