Heidelberg. (hob/dns) Jubel bei den Grünen, Trauer bei der CDU: Kurz nach 20 Uhr sind am Sonntag alle 114 Heidelberger Wahlbezirke ausgezählt. Und es ist klar: Theresia Bauer konnte ihren eigenen Rekord aus dem Jahr 2016 noch einmal knacken. Die Wissenschaftsministerin und Heidelberger Landtagsabgeordnete holte in ihrer Stadt 41,66 Prozent der Stimmen und kann damit ihr Traumergebnis aus dem Jahr 2016 von 40,97 Prozent noch einmal deutlich verbessern. Die CDU stürzte dagegen mit ihrer Kandidatin Anja Boto von 19,2 Prozent auf 15,3 Prozent ab.

Als die erste Hochrechnung um 18 Uhr über die Bildschirme flimmert, sind die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer der Grünen mit Bauer in einer Zoom-Konferenz versammelt. "Wir sollten noch ein bisschen vorsichtig sein", sagt Bauer in einer ersten Reaktion: "Es sieht aber gut aus. Wir sind mit Abstand die stärkste Kraft in Baden-Württemberg – mit wachsendem Abstand." Wenig später ist die Freude größer: Die AfD wurde mit 5,18 Prozent in Heidelberg halbiert.

Die SPD stagniert in Heidelberg mit Daniel Al-Kayal bei 12,65 Prozent, die FDP verliert mit Benjamin Brandstetter ein Prozent und landet bei 7,02 Prozent. Überraschend gut schneiden die Linken ab: Mit Sarah Mirow holen sie 8,42 Prozent und können um gut zwei Prozentpunkte zulegen. Für den Einzug in den Landtag reicht es aufgrund des schlechten Ergebnisses auf Landesebene aber trotzdem nicht. Damit bleibt Heidelberg nur mit einer Abgeordneten in Stuttgart vertreten. Nur ein Wahlbezirk in Wieblingen fehlt noch bei der Auszählung.

"Der Landestrend ist in Heidelberg nicht angekommen", sagt FDP-Kandidat Benjamin Brandstetter am Telefon zur RNZ. Das sei aber in anderen Universitätsstädten wie Freiburg ähnlich. "Dafür, dass die Grünen hier sehr stabil sind, ist das ein solides Ergebnis", findet der Student. "Es ist natürlich nicht das, worauf ich gehofft hatte, aber darauf kann man aufbauen."

Er betont zudem, dass er sich weiter aktiv in der FDP engagieren werde. "Das war jetzt meine erste Solokandidatur – und es hat Spaß gemacht." Deswegen schließe er nicht aus, dass er sich bei künftigen Wahlen erneut aufstellen lassen werde.

Das Ergebnis im Überblick:

Wahlkreis Heidelberg 2021 2016 Wahlbeteiligung 67,32 % 70,4 % Grüne

Theresia Bauer 41,66 % 41,0 % CDU

Anja Boto Rodriguez 15,30 % 19,2 % SPD

Daniel Al-Kayal 12,65 % 12,1 % FDP

Benjamin Brandstetter 7,02 % 8,0 % Linke

Sahra Mirow 8,42 % 6,1 % AfD

Timethy Bartesch 5,18 % 10,9 %